Специально для Крым.Реалии

Когда говорят о годовщине нападения России на Грузию, вспоминают прежде всего об агрессии и нарушении международного права. Но в тени остается самый главный результат российского «миротворчества» – этническая чистка.

Россия постоянно оправдывает свои нападения на другие страны тем, что хочет кого-то «защитить». Вспомним работу российской пропаганды перед оккупацией Крыма – все эти «поезда дружбы», всю эту опасность для «русскоязычного населения». Но факт остается фактом: за 26 лет украинской независимости никаких репрессий на этнической почве не было и быть не могло. Даже сегодняшнее противостояние сторонников украинской государственности и европейского выбора страны с российскими наемниками проходит не по этническим, а по политическим границам. За Украину сражаются не только этнические украинцы, но и русские, армяне, азербайджанцы, грузины, евреи, крымские татары – да кто угодно. А среди сторонников «русского мира» – и наемников, и их московских «кураторов» – можно встретить не только русских, но и этнических украинцев. Это борьба позиций, классическое столкновение добра и зла, в котором Украина защищает ценности цивилизованного мира в противостоянии с дикостью и варварством кремлевского режима.

На Кавказе все было иначе. Очевидно, что политические взгляды грузинского населения Абхазии отличались, но только об этих взглядах не спрашивали. Из Абхазии просто изгнали грузин. Практически всех. Оставшееся в Гальском районе грузинское население дискриминируют, лишают возможности обучаться на родном языке (и переводят не на абхазский, а на русский), вообще объявляют… негрузинами.

Москве выгодно, чтобы народы ненавидели друг друга. В этой ненависти – залог российского влияния на Кавказе

Девять лет назад практически то же самое повторилось в Южной Осетии. Это было не просто нападение чужой армии. Это была самая настоящая этническая чистка. Грузин изгоняли из сел, в которых они жили столетиями. Сами села сжигали. Людей лишали крова и памяти.

И не нужно думать, что это эксцесс исполнителя. Это сознательная тактика Кремля. Москве выгодно, чтобы между абхазами и грузинами, осетинами и грузинами, армянами и азербайджанцами пролегла кровавая пропасть. Чтобы друг друга ненавидели не люди – народы. В этой ненависти, в этой консервации средневековья – залог российского влияния на Кавказе.

Россия обвиняет других в том, чем столетиями занимается сама. Обвиняет в полной уверенности, что и другие должны вести себя, как изуверы. Именно поэтому главная цивилизационная задача страны, которая хочет обрести себя и восстановить свою территориальную целостность, – не быть похожей на зловещую Империю Этнических Чисток.

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