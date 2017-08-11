Ежемесячно Радіо Свобода проводит мониторинг цен на основные товары и услуги. Мы проанализировали, как с начала лета изменились цены в Киеве, подконтрольном Украине Северодонецке и в оккупированном Симферополе. Для этого мы исследовали стоимость проезда в общественном транспорте, билета в кинотеатр и 1 литра бензина, а также основных продуктов: хлеба, молока, яиц, сахара, подсолнечного масла, картофеля и мяса.

Для мониторинга избираются одни и те же продукты в одних и тех же магазинах ‒ это официальные точки продаж, представленные торговыми сетями. Мы сравниваем товары со средними ценами, которые пользуются спросом.

На неподконтрольных Украине территориях временно используют российские рубли. Для сравнения мы перевели цены в доллары по курсу на момент сбора информации в городе.

Мясо (свинина, шейная часть)

В Киеве с начала лета свинина подорожала почти на 10 гривен ‒ со 128,75 гривен за килограмм до 137,99.

В Северодонецке мясо тоже выросло в цене ‒ со 114,98 гривен до 129,98.

А вот в оккупированном Симферополе цены на свинину остались без изменений ‒ в среднем 340 российских рублей. Это дороже, чем в Северодонецке, однако немного дешевле, чем сейчас в Киеве ‒ почти на 6 гривен.

Подсолнечное масло

В Киеве и Северодонецке масло подорожало с начала лета примерно на 4 гривны ‒ с 29,5 грн до 33,95 и 33,40 грн соответственно.

В Симферополе подсолнечное масло теперь можно купить на 1 рубль дешевле ‒ за 92 рубля, однако оно все равно остается самым дорогим.

Сахар

В Киеве и Северодонецке цена на сахар упала на 50 копеек и составляет 17,30 гривен.

А в Симферополе сахар вырос в цене на 4,5 рубля.

В долларовом эквиваленте стоимость 1 килограмма сахара во всех трех локациях сравнялась ‒ 67 центов.

Молоко

Цены на молоко не изменились ‒ 20,95 гривен на подконтрольных Украине территориях и 50 российских рублей в Крыму. Здесь молоко является самым дешевым ‒ его стоимость составляет примерно 19,38 гривны.

Яйца

Куриные яйца падают в цене на всех локациях.

Как и в начале лета, самые дорогие яйца ‒ в Крыму (44 рубля или 17,05 грн), а самые дешевые ‒ в Северодонецке (10,50 грн). В Киеве десяток яиц можно купить за 16,60 гривен.

Хлеб

И на подконтрольных Украине территориях, и в оккупированном Крыму хлеб подорожал. В Киеве килограмм «Столичного» стоит 12,75 гривен, в Северодонецке ‒ 11,20.

Самым дорогим хлеб остается в Симферополе ‒ 33,8 рубля ‒ это составляет 13,10 гривен.

Картофель

Килограмм картофеля упал в цене везде: с почти 10 гривен до 6,99 в Киеве и Северодонецке, и почти втрое в Крыму ‒ с 66 до 20,70 рублей.

В пересчете на гривны самый дорогой картофель в Симферополе ‒ 8,02 гривны за килограмм.

Бензин А-95

Цены на бензин в Киеве и Северодонецке сравнялись и составляют около 26 гривен за литр. В Крыму бензин остается самым дешевым, упав в цене до 16,70 гривны.

Проезд в общественном транспорте

Стоимость проезда в общественном транспорте выросла для киевлян ‒ с 3 до 4 гривен, в Северодонецке и Симферополе осталась без изменений.

По-прежнему самым дорогим является проезд в Симферополе (13 рублей или 5,04 гривны), а самым дешевым ‒ в Северодонецке (2 гривны).

Билеты в кино (в среднем)

В Киеве средняя стоимость посещения кинотеатра немного превысила симферопольскую ‒ 80 и 77,50 гривен соответственно.

Дешевле сходить в кино в Северодонецке ‒ в среднем это 55 гривен.

Курс доллара

На подконтрольных Украине территориях курс доллара незначительно снизился на момент исследования.

В Крыму доллар вырос с 54 рублей в июне до 60 рублей в начале августа.