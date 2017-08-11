О том, как ряд ветеранов американских спецслужб ставит под сомнение правдивость утверждений о вмешательстве России в американские выборы, пишет Леонид Бершидский в издании Bloomberg. Между тем Европейская служба внешнеполитической деятельности опубликовала подробную хронологию и объяснения, почему и как накладывались на Россию санкции ЕС. А немецкая пресса сейчас продолжает поднимать тему заявлений по России и Крыму, сделанных лидером Свободной демократической партии Германии Кристианом Линднером.

Почему некоторые американские разведчики не верят в «истории о вмешательстве россиян» в выборы, а доказательства, имеющие целью развенчать рассказы о российских хакерах, должны привлечь больше внимания ‒ об этом пишет в своем блоге на сайте Bloomberg комментатор этого агентства Леонид Бершидский, журналист из России.

Он говорит, что организация «Профессиональные разведчики-ветераны за здравый смысл» (VIPS) изучает сейчас распространенное мнение о том, что прошлогодние сливы файлов с сервера Национального комитета Демократической партии (DNC) возникли в результате действия российских хакеров ‒ такую оценку «с высокой уверенностью» дали в январе спецслужбы США. «Вместе с тем бывшие разведчики обнаружили и доказательства обратного», ‒ пишет он, рассказывая об одной из версий этих аналитиков, согласно которой, после того, как основатель и владелец сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж объявил 12 июня 2016 года о своем намерении опубликовать электронную переписку, имеющую отношение к Хиллари Клинтон, Национальный комитет Демократической партии, по этому предположению, начал поспешно фабриковать доказательства того, что его почтовые серверы были сломаны российскими хакерами с целью свести на нет важность разоблачений, опубликованных на WikiLeaks, пишет блогер. С этой целью, согласно теории разведчиков-ветеранов, демократы воспользовались услугами «онлайн-деятеля» Guccifer 2.0 для обнародования данных, главным образом, безвредных для Комитета. Впоследствии хакера Guccifer 2.0 условно «связали» с Россией, потому что в его файлах были обнаружены российские метаданные, и он использовал российскую виртуальную частную сеть.

Предоставляя детали расследований разведчиков-ветеранов, Бершидский пишет, что стоит надеяться, что многочисленные расследования связей Трампа с Россией основываются на убедительных доказательствах, а не просто на предположениях. Но поскольку на данный момент эти расследования не являются прозрачными, единственный способ убедиться в том, что они по-прежнему сосредоточены на технических аспектах хакерских атак и «слива информации», которые, вероятно осуществили россияне ‒ это представить общественности и имеющиеся доказательства, и данные противоположного содержания, которые могли бы их опровергнуть.

В прошлом году общественность Америки не слишком верила словам Клинтон, которая утверждала, что «это сделали россияне», и она проиграла выборы. Правда, сейчас многие американцы в это поверили и ухватились за эту идею. «Возможно, это серьезная ошибка, которая может привести к опасным последствиям. Осуществляя эту ошибку, мы так и не сможем признать, что победа Дональда Трампа была исключительно американским феноменом, а не результатом деятельности россиян. Авторитарные режимы, подобные путинскому, раз за разом используют внешних врагов, чтобы скрыть имеющиеся в стране разногласия и отвлечь внимание общественности от внутренних проблем. Но в стране, где действует демократия, такая тактика сработать не должна», ‒ резюмирует автор блога, журналист из России.

Подробную и познавательную историю того, как, начиная с марта 2014 года, Европейский союз постепенно внедряет и обновляет санкции в отношении России, опубликовал сайт Европейской службы внешних действий. Как объясняют эксперты этой главной дипломатической службы ЕС, эти меры применяются в ответ на незаконную аннексию Россией украинского Крыма и умышленную дестабилизацию востока Украины.

ЕС объясняет, что в его арсенале есть различные разновидности ограничительных мер: в частности, дипломатические, санкции в отношении физических лиц, которые включают замораживание активов и ограничение передвижений, наложение эмбарго на экономические отношения с Крымом и Севастополем, отраслевые экономические санкции и, наконец, ограничение экономического сотрудничества.

Длинный список дипломатических шагов начинается тем, как в 2014 году был отменен саммит ЕС-Россия, а страны-члены ЕС приняли решение не проводить регулярных двусторонних встреч с представителями Москвы на высшем уровне. В то же время были приостановлены двусторонние переговоры между ЕС и Россией по визовым вопросам и новому соглашению об отношениях, а вместо саммита «Группы восьми» в Сочи состоялся саммит «Группы семи» 4 и 5 июня 2014 года в Брюсселе. «С тех пор встречи проходят в формате «Группы семи», ‒ пишет европейская дипломатическая служба.

В то же время начало истории открытой российской агрессии в Украине было отмечено тем, что страны ЕС также поддержали прекращение переговоров о вступлении России в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и Международное энергетическое агентство.

Другим весомым шагом в политике санкционного давления на Кремль, как объясняет Европейская служба внешних действий, стали индивидуальные ограничительные меры, которые сейчас распространяются на 153 человека и 40 организаций. Их активы подпадают под заморозку, а поездки на территорию Шенгенского пространства ‒ запрещены. Все это «вследствие их действий, подрывающих территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины». Эти меры были введены в марте 2014 года. Последний раз срок действия продолжался пока в марте ‒ до 15 сентября 2017 года.

Евросоюз напоминает, что другим крупным способом давления на Россию стали экономические санкции, которые последовательно продолжались каждые 6 месяцев: 1 июля 2016-го, 19 декабря 2016-го и 28 июня 2017 года. «Каждый раз это происходило после оценки хода реализации Минских соглашений, и на данный момент экономические санкции действуют до 31 января 2018 года», ‒ пишет сайт, отмечая, что автором этой хронологии и объяснений является представительство ЕС в России. Эти санкции включают ограничения доступа к первичному и вторичному рынкам капитала ЕС для определенных российских банков и компаний, введение запрета на экспорт и импорт в сфере торговли оружием, запрет на экспорт товаров двойного назначения для использования в военных целях или для армии России, ограничение доступа России к определенным секретным технологиям и услугам, которые могут быть использованы для разведки и добычи нефти.

После долгой хронологии санкционирования России дипломатическая служба ЕС также объяснила, как происходит принятие и при каких условиях может быть осуществлен пересмотр европейских санкций.

Немецкая пресса продолжает обсуждение заявлений главы Свободной демократической партии Германии Кристиана Линднера о том, что ЕС следует улучшить отношения с Москвой, согласившись на то, что аннексия Крыма Россией должна считаться долгосрочным временным состоянием.

Украинский посол в Германии Андрей Мельник в интервью газете Der Tagesspiegel решительно осудил заявления немецкого политика в отношении украинского Крыма.

​Газета приводит слова дипломата: «В то время, когда Путин еще агрессивнее продолжает свою кровавую войну на востоке Украины с многими новыми жертвами и растаптывает права человека в Крыму, все торопливые попытки сразу удовлетворить лидеров Кремля или идти им на односторонние уступки абсолютно контрпродуктивны и совсем неэффективны».

Торопливые попытки сразу удовлетворить лидеров Кремля или идти им на односторонние уступки абсолютно контрпродуктивны

​При этом Андрей Мельник дал понять, что ожидает от Кристиана Линднера публичного отказа от его «крымского выступления».

По словам украинского посла в Берлине, у него и Линднера на 7 сентября запланирована личная встреча, в ходе которой они будут обсуждать аннексию Крыма и то, что лидер СвДП должен понимать, что его заявления «принесли ему больше противников, чем сторонников, даже в рядах его собственной партии», пояснил дипломат. Он добавил, что ни украинское правительство, ни граждане Украины не разделяют мнения немецкого политика, что якобы быстрая реинтеграция Крыма в Украину невозможна. «Если Запад сохранит единство и будет продолжать наращивать давление на Москву, воссоединение полуострова с Украиной кажется реалистичным даже в недалеком будущем», ‒ заключает посол.