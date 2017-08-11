О том, как ряд ветеранов американских спецслужб ставит под сомнение правдивость утверждений о вмешательстве России в американские выборы, пишет Леонид Бершидский в издании Bloomberg. Между тем Европейская служба внешнеполитической деятельности опубликовала подробную хронологию и объяснения, почему и как накладывались на Россию санкции ЕС. А немецкая пресса сейчас продолжает поднимать тему заявлений по России и Крыму, сделанных лидером Свободной демократической партии Германии Кристианом Линднером.
Почему некоторые американские разведчики не верят в «истории о вмешательстве россиян» в выборы, а доказательства, имеющие целью развенчать рассказы о российских хакерах, должны привлечь больше внимания ‒ об этом пишет в своем блоге на сайте Bloomberg комментатор этого агентства Леонид Бершидский, журналист из России.
Он говорит, что организация «Профессиональные разведчики-ветераны за здравый смысл» (VIPS) изучает сейчас распространенное мнение о том, что прошлогодние сливы файлов с сервера Национального комитета Демократической партии (DNC) возникли в результате действия российских хакеров ‒ такую оценку «с высокой уверенностью» дали в январе спецслужбы США. «Вместе с тем бывшие разведчики обнаружили и доказательства обратного», ‒ пишет он, рассказывая об одной из версий этих аналитиков, согласно которой, после того, как основатель и владелец сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж объявил 12 июня 2016 года о своем намерении опубликовать электронную переписку, имеющую отношение к Хиллари Клинтон, Национальный комитет Демократической партии, по этому предположению, начал поспешно фабриковать доказательства того, что его почтовые серверы были сломаны российскими хакерами с целью свести на нет важность разоблачений, опубликованных на WikiLeaks, пишет блогер. С этой целью, согласно теории разведчиков-ветеранов, демократы воспользовались услугами «онлайн-деятеля» Guccifer 2.0 для обнародования данных, главным образом, безвредных для Комитета. Впоследствии хакера Guccifer 2.0 условно «связали» с Россией, потому что в его файлах были обнаружены российские метаданные, и он использовал российскую виртуальную частную сеть.
Предоставляя детали расследований разведчиков-ветеранов, Бершидский пишет, что стоит надеяться, что многочисленные расследования связей Трампа с Россией основываются на убедительных доказательствах, а не просто на предположениях. Но поскольку на данный момент эти расследования не являются прозрачными, единственный способ убедиться в том, что они по-прежнему сосредоточены на технических аспектах хакерских атак и «слива информации», которые, вероятно осуществили россияне ‒ это представить общественности и имеющиеся доказательства, и данные противоположного содержания, которые могли бы их опровергнуть.
В прошлом году общественность Америки не слишком верила словам Клинтон, которая утверждала, что «это сделали россияне», и она проиграла выборы. Правда, сейчас многие американцы в это поверили и ухватились за эту идею. «Возможно, это серьезная ошибка, которая может привести к опасным последствиям. Осуществляя эту ошибку, мы так и не сможем признать, что победа Дональда Трампа была исключительно американским феноменом, а не результатом деятельности россиян. Авторитарные режимы, подобные путинскому, раз за разом используют внешних врагов, чтобы скрыть имеющиеся в стране разногласия и отвлечь внимание общественности от внутренних проблем. Но в стране, где действует демократия, такая тактика сработать не должна», ‒ резюмирует автор блога, журналист из России.
Подробную и познавательную историю того, как, начиная с марта 2014 года, Европейский союз постепенно внедряет и обновляет санкции в отношении России, опубликовал сайт Европейской службы внешних действий. Как объясняют эксперты этой главной дипломатической службы ЕС, эти меры применяются в ответ на незаконную аннексию Россией украинского Крыма и умышленную дестабилизацию востока Украины.
ЕС объясняет, что в его арсенале есть различные разновидности ограничительных мер: в частности, дипломатические, санкции в отношении физических лиц, которые включают замораживание активов и ограничение передвижений, наложение эмбарго на экономические отношения с Крымом и Севастополем, отраслевые экономические санкции и, наконец, ограничение экономического сотрудничества.
Длинный список дипломатических шагов начинается тем, как в 2014 году был отменен саммит ЕС-Россия, а страны-члены ЕС приняли решение не проводить регулярных двусторонних встреч с представителями Москвы на высшем уровне. В то же время были приостановлены двусторонние переговоры между ЕС и Россией по визовым вопросам и новому соглашению об отношениях, а вместо саммита «Группы восьми» в Сочи состоялся саммит «Группы семи» 4 и 5 июня 2014 года в Брюсселе. «С тех пор встречи проходят в формате «Группы семи», ‒ пишет европейская дипломатическая служба.
В то же время начало истории открытой российской агрессии в Украине было отмечено тем, что страны ЕС также поддержали прекращение переговоров о вступлении России в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и Международное энергетическое агентство.
Другим весомым шагом в политике санкционного давления на Кремль, как объясняет Европейская служба внешних действий, стали индивидуальные ограничительные меры, которые сейчас распространяются на 153 человека и 40 организаций. Их активы подпадают под заморозку, а поездки на территорию Шенгенского пространства ‒ запрещены. Все это «вследствие их действий, подрывающих территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины». Эти меры были введены в марте 2014 года. Последний раз срок действия продолжался пока в марте ‒ до 15 сентября 2017 года.
Евросоюз напоминает, что другим крупным способом давления на Россию стали экономические санкции, которые последовательно продолжались каждые 6 месяцев: 1 июля 2016-го, 19 декабря 2016-го и 28 июня 2017 года. «Каждый раз это происходило после оценки хода реализации Минских соглашений, и на данный момент экономические санкции действуют до 31 января 2018 года», ‒ пишет сайт, отмечая, что автором этой хронологии и объяснений является представительство ЕС в России. Эти санкции включают ограничения доступа к первичному и вторичному рынкам капитала ЕС для определенных российских банков и компаний, введение запрета на экспорт и импорт в сфере торговли оружием, запрет на экспорт товаров двойного назначения для использования в военных целях или для армии России, ограничение доступа России к определенным секретным технологиям и услугам, которые могут быть использованы для разведки и добычи нефти.
После долгой хронологии санкционирования России дипломатическая служба ЕС также объяснила, как происходит принятие и при каких условиях может быть осуществлен пересмотр европейских санкций.
Немецкая пресса продолжает обсуждение заявлений главы Свободной демократической партии Германии Кристиана Линднера о том, что ЕС следует улучшить отношения с Москвой, согласившись на то, что аннексия Крыма Россией должна считаться долгосрочным временным состоянием.
Украинский посол в Германии Андрей Мельник в интервью газете Der Tagesspiegel решительно осудил заявления немецкого политика в отношении украинского Крыма.
Газета приводит слова дипломата: «В то время, когда Путин еще агрессивнее продолжает свою кровавую войну на востоке Украины с многими новыми жертвами и растаптывает права человека в Крыму, все торопливые попытки сразу удовлетворить лидеров Кремля или идти им на односторонние уступки абсолютно контрпродуктивны и совсем неэффективны».
Торопливые попытки сразу удовлетворить лидеров Кремля или идти им на односторонние уступки абсолютно контрпродуктивны
При этом Андрей Мельник дал понять, что ожидает от Кристиана Линднера публичного отказа от его «крымского выступления».
По словам украинского посла в Берлине, у него и Линднера на 7 сентября запланирована личная встреча, в ходе которой они будут обсуждать аннексию Крыма и то, что лидер СвДП должен понимать, что его заявления «принесли ему больше противников, чем сторонников, даже в рядах его собственной партии», пояснил дипломат. Он добавил, что ни украинское правительство, ни граждане Украины не разделяют мнения немецкого политика, что якобы быстрая реинтеграция Крыма в Украину невозможна. «Если Запад сохранит единство и будет продолжать наращивать давление на Москву, воссоединение полуострова с Украиной кажется реалистичным даже в недалеком будущем», ‒ заключает посол.
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