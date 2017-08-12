Как отвадить россиян от турецких курортов и перенаправить туристические потоки в полупустой Крым? Правильно – придумать страшилку о Турции. Но привыкших отдыхать в Анталье россиян на мякине не проведешь.

Российские СМИ взахлеб пишут о том, что в Турции бушует вирус Коксаки. Из-за этого отдыхающие там россияне якобы массово покидают Анталью, а Роспотребнадзор и Ростуризм уже признали условия в этой турецкой провинции небезопасными для российских туристов.

В соцсетях сообщения о вспышке вируса посчитали неубедительными и нашли всему происходящему простое объяснение.

​Alex Alex

...Крым надо спасать. Залежи настоящей чурчхелы пропадают.

Сергеи Сергиенко

Крым не прощает давних обид! А Краснодарский край и подавно! Ишь ты, в Турции все отдыхать собрались – не хотят у нас под песни Михаила Круга из проезжающих мимо машин нежиться на пляже, вдыхая сладостные испарения шаурмячной, стоящей за углом...

Логику российской власти можно понять. По свидетельствам очевидцев, в этом году турпоток в Крым резко просел. Тогда как на турецких пляжах яблоку негде упасть. Еще в июле министерство туризма Турции сообщило, что Россия заняла первое место по числу туристов, решивших отправиться в эту страну.

Владимир Великов

Вот тебе и крымваш..... Патриоты хреновы!!!

Moody Bro

Захваченный Крым это уже не скрепно, инфраструктуры нет, обслуживания нет. Очередная жертва русского мира, разруха и вымирание. Природа только красивая

Костянтин Шипілов

А как же "Удар в спину" и "Турки фашисты"?

Судя по комментариям россиян в соцсетях, отказываться от турецких курортов в пользу Крыма они не намерены.

Наталья Бадарина

Мы там были и этим переболели. Все что пишут в России- брехня. Обычный вирус с сыпью. Два дня и купались в море дальше. А вот в Крыму в больнице валялись две недели. Пять капельниц.... ((( Никогда не поеду в Крым. Грязь, высокие цены и инфекции.

Вадим Новиков

За отдых в Турции люди готовы заплатить, а за советы Роспотребнадзора... Найдется покупатель на них, дайте знать. Толкну ему билеты МММ.

Сергей Заводин

чтобы в Крым поехали, придётся от Турции не отпугивать, а вообще её закрыть снова