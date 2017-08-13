Специально для Крым.Реалии

Жара в Севастополе не спадает и избирательная кампания по выборам российского губернатора Севастополя тоже в разгаре. Времени осталось немного и немногочисленные кандидаты на подконтрольное Кремлю кресло, кто во что горазд, ведут агитацию, улыбаясь народу с бигбордов и ситилайтов. Обещания, в основном, пустые или ни к чему не обязывающие.

Выборы должны состояться 10 сентября. После длительных процедур подачи документов и прохождения так называемого «муниципального фильтра» до финиша регистрации дошли 5 кандидатов из 10: врио губернатора Дмитрий Овсянников, «сокол Жириновского» Илья Журавлев, второй секретарь севастопольского горкома КПРФ Роман Кияшко, представитель партии «Патриоты России» Иван Ермаков и выдвиженец КПСС (Коммунистическая партия социальной справедливости – авт.) Николай Кряжев. За бортом избирательной кампании остались Сергей Бабурин (Российский Общенародный Союз), Вадим Колесниченко (партия Великое Отечество), Денис Меркулов (Интернациональная партия России), Виктор Резанов (партия «Народ против коррупции») и Никита Штыков («Зеленые»).

«Пролетевшие мимо кассы» кандидаты пытались было оспорить отказы в регистрации в суде, но бороться с российской системой, все равно что с ветряными мельницами – шуму много, а эффекта никакого. Как пишет «Коммерсантъ», губернаторские избирательные кампании лишили конкуренции повсеместно. Согласно традиции, принцип «Единой России» – не делиться властью ни с кем и не рисковать на выборах.

Некоторые из претендентов уже приступили к пассивной агитации утомленного августовским солнцем электората

Что же касается зарегистрированных кандидатов, то нет сомнения, что представители ЛДПР и КПРФ допущены к выборам по договоренности «на самом верху» и уж точно не для того, чтобы победить на выборах. Кандидат от партии с созвучным советским названием КПСС будет оттягивать голоса у коммунистов, позиции которых традиционно сильны в считающемся «красным» регионе, а «патриоторосс» Иван Ермаков никакой опасности не представляет и используется, скорее, для статистики и видимости конкуренции.

Между тем, некоторые из претендентов уже приступили к пассивной агитации утомленного августовским солнцем электората.

Тяжелая артиллерия – «Созидатель»

До дня голосования остался месяц, поэтому ждем от Овсянникова новых бессмысленных изречений

Об использовании в агитации манипулятивных технологий кандидатом Дмитрием Овсянниковым, врио губернатора Севастополя, я уже писал в предыдущей статье. За прошедшие несколько дней предвыборных лозунгов прибавилось. К уже использующимся «Курс на развитие!» и «Создадим новое, сохраняя лучшее!» добавился звучный и бессмысленный слоган «Время созидать!». Работавшего в Минпромторге чиновника, родом из Удмуртии, политтехнологи явно пытаются представить именно «созидателем». Причем его обещания, как и принято на выборах, не содержат никакой конкретики. Лозунг – это ведь призыв, а не взятое на себя обязательство, за которое придется отвечать. До дня голосования остался месяц, поэтому ждем от Овсянникова новых бессмысленных изречений.

«Решатель»

Илья Журавлев во время избирательных кампаний отличается обилием начертанных на плакатах откровений

«Сокол Жириновского», депутат подконтрольного Кремлю Законодательного собрания Севастополя Илья Журавлев во время избирательных кампаний отличается обилием начертанных на плакатах откровений. На сегодняшний день удалось собрать уже 10 таких перлов и это далеко не предел:

«Поднимем торговлю с земли до уровня цивилизованных прилавков!»

«Севастополю –дешевые продукты собственного производства»!

«Пришло время решать проблемы садоводов!»

«Севастополь – моя жизнь!»

«Севастопольское здравоохранение нуждается в оздоровлении!»

«Рыболовецкому флоту в Севастополе – быть!»

«У нас две беды – дураки и дороги… овощехранилища – ни одного!»

«Кусаются цены? Избавим севастопольскую торговлю от посредников!»

«Муниципалитетам – больше самостоятельности!»

«Возрождение судоремонта – 10 тысяч рабочих мест!»

Проблемы, которые кандидат якобы собирается «решить», явно лежат за пределами его компетенции и возможностей. Но, имидж «решателя» и «человека государственного уровня» – это те ставки, которые он делает.

«Свой парень»

Именно на том, что он «свой», и акцентирует внимание Кияшко

Коммунист Роман Кияшко достаточно молод на фоне большинства севастопольских последователей Ленина и, кроме того, малоизвестен в городе. Но он местный, как, впрочем, и все остальные кандидаты, кроме Овсянникова. Именно на том, что он «свой», и акцентирует внимание Кияшко. На его бигбордах надписи: правдивая – «Свой – севастополец» и обманывающая избирателей – «Единый кандидат в губернаторы Севастополя». В ленинской позе со снятым пиджаком на плече и открытой улыбкой – ну, конечно же, он свой парень. На этом все.

«Умудренный опытом офицер»

Ивана Ермакова в городе знают все. Но, насколько хорошо знают, настолько и не доверяют человеку с репутацией «флюгера»

Одного из аксакалов севастопольской политики Ивана Ермакова в городе знают все. Но, насколько хорошо знают, настолько и не доверяют человеку с репутацией «флюгера». Ивану Федосовичу 1 января нынешнего года исполнилось 70, и его политическая и трудовая биографии вышли довольно насыщенными: окончил Севастопольский приборостроительный институт, Военно-воздушную академию им. Жукова, служил на офицерских должностях в Качинском гарнизоне и 20 лет на севастопольском авиационном предприятии, в том числе 8 лет главным инженером и 6 лет – директором. В «лихие» 1994-1996 годы работал заместителем председателя правления Крымского коммерческого Церковного банка, печально известной организации, ограбившей тысячи крымчан и севастопольцев. Возглавлял департамент оборонных предприятий в Минобороны Украины (2004-2006).

Также был председателем Севастопольского городского совета (1991-1992), представителем Президента Украины в Севастополе (1992-1994), заместителем Председателя Верховного Совета Автономной Республики Крым (1991-1994), депутатом Севастопольского городского совета 6 созыва (2010-2014). С 2001 года возглавлял севастопольское отделение партии «Трудовая Украина» (в 2009-м влилась в партию «Сильная Украина» – авт.)

Именно на богатом опыте и офицерском звании акцентирует внимание реклама Ермакова. Основной слоган «Севастополь сможет!» на одном из бигбордов подкреплен характеристикой кандидата – «Честь, достоинство, знания, опыт», на другом плакате красуется ни к чему не обязывающий лозунг «Сделаем жизнь комфортной!».

Очень даже в духе всех остальных кандидатов

Реклама ради рекламы

По городу все еще висят бигборды снятого с регистрации «народного борца с коррупцией» Виктора Резанова

Наружной рекламы пятого зарегистрированного кандидата – Николая Кряжева – обнаружить не удалось. Что и неудивительно, поскольку кандидат скорее технический, чем реальный. Зато по городу все еще висят бигборды снятого с регистрации «народного борца с коррупцией» Виктора Резанова. Возможно, агитация была проплачена заранее и не сумевший собрать подписи муниципальных депутатов кандидат решил попиариться напоследок, чтобы севастопольцы фамилию запомнили получше. До 10 августа бигбордов Резанова было достаточно много. На них красовались сам «уже не кандидат» и слоган «Севастополец пойдет до конца, защищая родной город». С 11 августа вместо данной рекламы уже висели плакаты Дмитрия Овсянникова. Скорее всего представителя партии «Народ против коррупции» уговорили поделиться рекламными местами за какие-нибудь плюшки, ну или бизнес пригрозили прикрыть, как вариант.

Выборы без вариантов

Как видим, все кандидаты на губернаторский пост ведут агитацию, взывая к чувствам, а не к разуму граждан. Разум руководствуется логикой и пользуется анализом, а чувства достаточно легко обмануть. За последние три года севастопольцы уже немало накушались российских реалий и практически утратили иллюзии в справедливость ставленников Кремля и их желание решать проблемы народа.

Явка на выборах в Заксобрание Севастополя в 2014 году составила 47,58%. На выборах в Госдуму в 2016-м – 45%. Предвидя еще более низкую явку на предстоящих губернаторских выборах севастопольская городская избирательная комиссия тоже агитирует с бигбордов: «Первые выборы губернатора Севастополя. Войди в историю – приди на выборы!».

Наступят ли севастопольцы на все те же грабли и в этот раз?

Геннадий Кравченко, крымский обозреватель (имя и фамилия автора изменены в целях безопасности)

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