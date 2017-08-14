Российские СМИ и блогеры используют фейковые документы для того, чтобы «доказать», что оружие, которое есть у группировок «ЛНР» и «ДНР», ‒ захваченные трофеи. Об этом пишут журналисты портала Stopfake.org, борющегося с ложной информацией о событиях в Украине.

Журналисты Stopfake.org опубликовали материал на основе опыта фактчекинга одного из своих читателей.

«Stopfake уже публиковал опровержение схожих заявлений о том, что вся вооруженная техника боевиков группировок «ЛНР» и «ДНР», действующих на оккупированной части Донбасса при поддержке России, была захвачена у Вооруженных сил Украины. Один из читателей Stopfake делится своим опытом фактчекинга. Один из аргументов, который часто используется для «подтверждения» такой версии, ‒ документы о захвате техники боевиками, якобы отправленные полковником ВСУ Пушенком. На самом деле они являются фейком», ‒ говорится в материале.

На эти «документы» ссылались российские СМИ и блогеры, чтобы «доказать» происхождение большого количества военной техники в группировках «ДНР» и «ЛНР», признанных в Украине террористическими. Впервые эти «бумаги» появились на сайте «Кибер-Беркут». «Кибер-Беркут» называет себя хакерской группировкой, «помогающей» Украине сохранить независимость от военной агрессии Запада, готового защитить правительство неофашистов». «Разоблачения», которые публикует эта группировка, неоднократно опровергались, в том числе и в публикациях Stopfake. Следует добавить, что журналисты Радіо Свобода также обращали внимание на ложную информацию на сайте «Кибер-Беркут» в рубрике «Деза».

Как пишет StopFake.org, в документах о случаях «захвата незаконными вооруженными формированиями военной техники и вооружения» предоставляется список захваченной техники, указываются даты, номера частей и другие детали.

«Небольшая проверка уже первых строк выдает множество неточностей. Но, несмотря на то, что сами читатели критикуют несостоятельность «доказательств», якобы полученных хакерами «Кибер-Беркута», последние оправдываются и объясняют, что «хорошо видят все грамматические и стилистические ошибки в документах», но «ничего с этим поделать не могут ‒ именно такое знание государственного языка у украинского чиновничества и офицерства».

Уже в первых строках «письма полковника Пушенка», в которых перечисляются военные части, которые давали сведения о случаях захвата техники ‒ дважды указывается одна и та же военная часть А1126, упоминается также военная часть B2840, которой не существует (была военная часть А2840, но еще в январе 2013 года ее расформировали).

Первый случай, который упоминается в письме, ‒ нападение на склады бронетанковой техники в Артемовске 20 июня 2014 года, в результате которого в руки боевиков якобы попали 14 танков Т-64, 12 единиц БМП и другая техника. В подробном описании штурма складов указывается, что в ночь на 20 июня 2014 года был штурм базы с применением танка со стороны боевиков, но атака была отбита, техника не была захвачена. На самом деле захватить танк у боевиков в результате боя удалось украинским бойцам. Как оказалось, он был привезен из России (отсутствовал в реестре украинских танков, аккумуляторная батарея в танке принадлежала российской 205-й отдельной мотострелковой бригаде из Буденновска (Россия). О том, что склады в Артемовске были взяты, утверждал и один из организаторов так называемого «ополчения Донбасса», российский полковник Игорь Гиркин (Стрелков).

«И хотя в этом фейковом документе указывается много событий, которых не было, о событиях, которые действительно происходили, умалчивается. Например, бой 29 июня 2014 года в Донецке, который завершился частичным захватом военной части вместе с техникой, но об этом в «отчете» ничего не сообщается», ‒ говорится в материале.

Напомним, что Stopfake уже писал о происхождении военной техники на Донбассе. Существует множество доказательств использования военной техники из России. Например, отчеты Bellingcat со спутниковыми снимками, которые показывают места, где российские военные и техника пересекают российско-украинскую границу.