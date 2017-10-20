На прошлой неделе в Армении завершились учения Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ «Взаимодействие-2017», проводимые в рамках стратегических учений ОДКБ «Боевое братство-2017». Как сообщают российские СМИ, в маневрах принимали участие мотострелковые, танковые и артиллерийские подразделения, парашютно-десантные и десантно-штурмовые группы, авиация, а также подразделения ПВО, радиоэлектронной борьбы, радиационной, химической и биологической защиты, и так далее. Основной целью учений была отработка слаженных действий военных нескольких стран: России, Беларуси, Армении, Казахстана и Таджикистана.

Россия берет в свои руки пульт управления оборонной политикой Армении. Этот тренд тревожен

«Здесь, в Армении, учения носили ограниченный характер. Однако на них присутствовал начальник штаба ОДКБ (Организации Договора о коллективной безопасности – КР), а сами маневры проходили одновременно по линии Минобороны и МЧС. По легенде, учения были посвящены отражению агрессии и незаконных вооруженных формирований со стороны вымышленной страны Османии. Формально Кремль заявил, что они не направлены против третьих стран и не распространяются на зону Карабахского конфликта. В то же время российские военные эксперты в своих интервью отмечают, что в случае разрастания этого конфликта до уровня масштабной войны силы ОДКБ и объединенная российско-армянская группировка войск станут заниматься ограничением территории конфликта. Получается, что Россия в этом случае берет в свои руки пульт управления оборонной политикой Армении. Этот тренд сам по себе тревожен», – сообщил в интервью Крым.Реалии эксперт Армянского Института международных отношений и безопасности Рубен Меграбян.

При этом аналитик убежден: проводившиеся в Армении учения объединены общим замыслом с масштабными российскими военными играми «Запад», точных сроков окончания которых не знает никто.

Втягивание Москвой Еревана в свою политику можно назвать экзистенциальным вызовом для Армении

«Нет никаких сомнений в том, что Россия наращивает свой военный потенциал на западе и на юге, притом именно на тех направлениях, где, по мнению Москвы, существует угроза со стороны НАТО. Учения на западе России, как и на Южном Кавказе, реализуются в рамках единой стратегии. Кремль, очевидно, наращивает мускулы. На фоне его конфронтации со странами Запада и политики «гибридных войн» это наводит на очень тревожные выводы. При этом активное втягивание Москвой Еревана в свою политику можно назвать экзистенциальным вызовом для Армении. Проблема усугубляется и тем, что мы не видим со стороны Запада никаких инициативных шагов по противодействию агрессивной экспансии России в нашем регионе», – посетовал эксперт.

По мнению Рубена Меграбяна, увеличение российского военного присутствия на Южном Кавказе связано также с прошедшими этим летом в Грузии военными учениями НАТО Noble Partner-2017 («Достойный партнер-2017»), а также с общим ростом инфраструктуры НАТО в Черноморском бассейне.

Нам следует быть готовыми к возможным самым жестким сценариям со стороны Москвы

«В частности, четырехтысячная объединенная бригада войск НАТО появилась в Румынии. Она считается наземным компонентом черноморской безопасности. С другой стороны, насчет возможного членства Грузии в Альянсе пока не говорится ничего определенного. Тем не менее, Министерство иностранных дел России уже выступило с заявлением, что дальнейшее углубление отношений Тбилиси с НАТО является реальным вызовом региональной безопасности. Исходя из этого, нам следует быть готовыми к возможным самым жестким сценариям со стороны Москвы, в том числе и силовым – во многом потому, что Кремль чувствует: на Западе отсутствуют какие-либо решительные намерения в отношении Южного Кавказа», – предупреждает Меграбян.

По словам эксперта, несмотря на внешний прессинг, Армения предпринимает определенные попытки сближения с Европой.

«Буквально неделю назад Совет Евросоюза и Министерство иностранных дел Армении опубликовали текст рамочного договора о расширенном и углубленном партнерстве между Ереваном и ЕС. Этот договор нельзя считать соглашением об ассоциации с Европейским Союзом, поскольку в нем не содержится положение о зоне свободной торговли. Причина этого в том, что Армения является членом Евразийского Союза. Однако практически все остальные положения идентичны договору об ассоциации с ЕС. В частности, в документе содержатся важные положения, касающиеся реформ и борьбы с коррупцией, а также выражается полная поддержка деятельности Минской группы по мирному урегулированию Нагорно-Карабахского конфликта», – перечисляет Рубен Меграбян.

Однако аналитик признается: соглашение еще не подписано, и велика угроза, что Россия попытается сорвать подписание в последний момент.

За «гибридные» действия на Южном Кавказе Россия не несет никакой ответственности. Это подогревает аппетиты Москвы

«Мы уже видели это на примере Украины и самой Армении в 2013 году. Вполне возможно, что и в этот раз Кремль попытается сделать «предложение, от которого невозможно отказаться». Недавно в Ереване прошел очередной евразийский форум, на котором выступал советник Путина Сергей Глазьев, находящийся сейчас под санкциями за его роль в развязывании войны против Украины. Он прямым текстом сказал: мир на Кавказе будет возможен, только если весь регион станет частью Евразийского Союза. Это можно расценить как прямую угрозу. Словом, ситуация на Кавказе на данный момент довольно тревожна и неопределенна. За свои действия в Украине Россия наказывается санкциями, но за «гибридные» действия на Южном Кавказе она не несет никакой ответственности. В отношении постсоветских стран сейчас отсутствует стратегия как таковая, и это лишь подогревает аппетиты Москвы», – подытожил армянский эксперт.