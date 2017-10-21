Российский «Сбербанк» упорно отказывается работать в аннексированном Крыму из-за угрозы попасть под международные санкции. В соцсетях считают, что таким образом главный банк России фактически признает украинский статус полуострова.

Отдуваться за отсутствие отделений «Сбербанка» на территории Крыма в очередной раз пришлось главе банка Герману Грефу. Соответствующий вопрос ему задали в ходе лекции на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи. Греф без обиняков объяснил, что нет такой схемы, которая позволила бы крупнейшему российскому банку работать в Крыму, «не попав под весь пул санкций». «Можете себе представить, что такое – цена вопроса для «Сбербанка». Это вопрос всей финансовой системы страны, конкурентоспособности страны в целом», – сказал Греф. По его словам, у «Сбербанка» есть один выбор: «получить весь набор санкций и обречь страну на это, либо выйти из Крыма».

Сергей Богданов

Перевожу на понятный русский. Мы супердержава только по версии центрального ТВ России, а по факту, как только главный банк страны начнет работать в одном из субъектов России (в Крыму), у нас наступит экономический коллапс

Абдул Ахмедов

"не боимся санкций" – говорили они, "не смешите мои искандеры" – говорили... просто клоуны.

Василий Солодов

Это пять!!! "Почему Сбер не работает в Крыму?".

Да потому что Сбер не хочет попасть под "смешные санкции" :-) от которых "только польза" :-)

В общем вся "сила и мощь" России в ответе Германа Оскаровича

Ирсен Ким

Греф, по существу, огласил реальный статус-кво без сакральной истерии. Сбербанк России не может работать в некоторых областях России. И величие не помогло.

Алексей Бондаренко

)))) СбегБанк…

Андрей Мальгин

Вот ведь будет обидно, когда Сбербанк все-таки попадет под санкции по другому поводу. Ведь Владимир Владимирович на Крыме не остановился, он себя вообразил планетарным игроком. Руководители практически всех более-менее заметных российских компаний, начиная с 2014 года, сидят как на бочке с порохом.

«Крымнашисты» искренне недоумевают, почему «Сбербанк» до сих пор не открыл свои отделения на полуострове.

Ggeorg Verkryz

Крым – 2 млн, а в других странах, где есть дочки Сбербанка – десятки млн. Вот и считайте. А потом длинные деньги берут в долг на западе под 00.90%.

Денис Батурин

Ситуация с банками в Крыму неприятная – крупных федеральных игроков нет. Но и отношение Сбера к Крыму понятно – это государственный ресурс, ради государства управляется и работает. Пока эта ситуация перевешивает, пока крупные банки не нашли схемы.

По мнению некоторых участников обсуждения, в своем ответе Герман Греф доходчиво дал понять, чей на самом деле Крым.

Александр Петков

Глава Сбербанка России недвусмысленно заявляет, что банк не работает в Крыму из-за боязни попасть под международные санкции.

Он разве что не сказал, что "Крым – не совсем наш".

Egor Savin

"Как бы" регион России, но работать там опасно))

Igor Katrayev

Недотерритория

Павел Ситин

Крым вообще-то наш, только трошки не наш…

Иван Демидов

Потому что Крым украден Россией, ею же оккупирован. Для думающего человека ответ очевиден

Daniel Rodriguez

Глава Сбербанка доходчиво объяснил запутинским воинственным дегенератам, что Крым – не российская территория и не будет ею никогда.

Михаил Голуб

Греф: Крым не наш, дебилы

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