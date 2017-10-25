Нет ничего полезнее для правильного понимания себя, чем взгляд со стороны. Как Крым освещался в мировых медиа, что было вынесено в заголовки, а чему не уделили должного внимания – в традиционном обзоре Крым.Реалии.

«Россия предостерегла Украину от возвращения нефтяных вышек на побережье Крыма», – сообщает американский портал Oil Price. «Российский телеканал REN TV продемонстрировал видеоролик о воздушном ударе по выведенной из эксплуатации лодке в Черном море, чтобы предостеречь Украину от попыток вернуть нефтяные вышки у берегов Крыма, который Россия аннексировала в 2014 году. Как сообщает REN TV, российский Черноморский флот показал Украине, что произойдет с ее флотом, если он нападет на нефтяные вышки, добавив, что российские силы показали Украине, насколько безосновательным было заявлено, что более мелкие цели трудно поразить. В украинском информагентстве УНИАН обнародовали комментарий, что это была «туманная угроза применить силу к нынешним военным кораблям ВМС Украины после того, как Киев попытается восстановить контроль над своими активами, захваченными Россией в Черном море в результате оккупации, или нападет на суда под флагом России».

«Почему Путин хочет контролировать Украину? Спросите Сталина», – предлагает влиятельный историк Энн Эпплбаум на страницах американской газеты The Washington Post. «В феврале 2014 года с российской военной базы в Севастополе выехали на бронетранспортерах люди, одетые в камуфляж и вооруженные боевым оружием, и начали растекаться по всему украинскому региону Крым. Через несколько часов они заняли здания мэрий и телевизионные станции. В течение нескольких дней они привлекли местных головорезов и преступников к созданию временного правительства. Они провели жестко контролируемый «референдум» и заявили, что жители региона хотят, чтобы он принадлежал России. Пока операция разворачивалась, российские представители, журналисты и интернет-тролли сознательно маскировали вторжение в густом облаке лжи. Аннексия была названа восстанием против «нацистов» и «фашистов» в Киеве, которые устроили государственный переворот; на самом деле пророссийский президент Украины бежал из страны после того, как приказал своим войскам стрелять в людей, выступавших против его все более коррумпированного и авторитарного правления. Президент России Владимир Путин произнес эмоциональную речь и объявил о присоединении Крыма в марте (2014 года – КР). Последовала ура-патриотическая победная кампания, прославлявшая «КрымНаш». За границей российская попытка управления Крымом и остальной частью восточной Украины вызвала тревогу: впервые с 1945 года европейская граница была изменена силой. Но внутри России это был вполне понятный ход событий, соответствующий почти столетней политике украинофобии. Внедренная глубоко внутри национального сознания России эта идея – осознание стремления украинцев к автономии, осознание непредсказуемости Украины и давнее опасение, что украинские требования могут распространиться и на Россию».

«Россия заявила, что дроны США шпионят за ее мостом в аннексированный Крым», – пишет американский журнал Newsweek. «Российские военные обвинили США в отправке беспилотных летательных аппаратов, чтобы следить за их черноморскими силами и строительством моста в аннексированный Крым – символическим проектом, который прославляет одно из самых спорных политических решений президента Владимира Путина. Выступая перед российским государственным информационным агентством «ИТАР-ТАСС» генерал-лейтенант Южного военного округа России Виктор Севостьянов заявил, что российские силы регулярно замечают разведывательные дроны Global Hawk или самолеты наблюдения США в небе неподалеку. «Очевидно, их главной задачей, похоже, является сбор данных о любых изменениях в развертывании войск и сил в Южном военном округе. Я не исключаю, что иностранные разведывательные агентства интересуются скоростью строительства Крымского моста», – сказал он. Основной маршрут полета этих самолетов начинался с черноморского побережья Западного Крыма на восток, ближе к городу Сочи. В феврале США обвинили российские самолеты в облете корабля США «небезопасным и непрофессиональным» образом, в то время как он пересекал международные воды после тренировки с союзниками по блоку НАТО».

«Борис Джонсон размышляет перед визитом в Москву», – сообщает британская газета The Times. «Борис Джонсон призвал поразмыслить о том, как «мы проиграли Россию», признав, что Запад может нести некоторую вину за ухудшение отношений с Москвой. Его замечания появились, когда он готовился совершить свою первую поездку в Россию в качестве министра иностранных дел после отмены апрельского визита вследствие поддержки Москвой сирийского режима. Комментарии Джонсона на внешнеполитической конференции были отмечены необычайным изменением тона на примирительный. Однако, сказал он, аннексия Россией Крыма «была ужасающей и остается шокирующей» и Москва «должна поплатиться» за свою агрессию».

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