Крымские газеты пишут о катастрофической ситуации на дорогах полуострова, привлекательности сферы культуры для инвесторов и деятельности нового главы российской администрации Симферополя.

«Крымские известия» в статье «Хозяевами в городе стали автомобили» вновь поднимают тему транспортного коллапса на дорогах Крыма. «То, что заполонившие Симферополь автомобили ограничивают нас в передвижении, по утрам заставляют сжигать мириады нервных клеток, сковывают по рукам и ногам, сущая правда. И происходит это уже сегодня, – пишет издание. – Взгляните на молодую мать, буквально протискивающуюся с коляской между припаркованными на тротуаре автомобилями. Зрелище грустное». Автор статьи недоумевает: «Непонятно, куда подевались эвакуаторы, пару недель назад активно сновавшие по городу. Ведь заставлена пешеходная зона!» «И сколько их, торопящихся к доктору, за материнским капиталом, в управление образования, ежедневно преодолевают барьеры, с которыми и сталкиваться-то не должны!» – отмечает издание. Газета надеется, что руководство города обратит внимание на эту ситуацию.

​«Крымская газета» в материале «Инвесторов заманивают в Крым... высокой культурой» разместила мнение российского министра экономического развития полуострова Андрея Мельникова. Чиновник рассказывает о том, насколько привлекательна сфера культуры для инвесторов, которые заходят в Крым, и какие сложности сопряжены с развитием этой отрасли. «Сфера культуры, с точки зрения инвесторов, она не быстро окупаемая и граничит где-то с благотворительностью», – поделился Мельников.

По его мнению, наиболее перспективным проектом на сегодняшний день является культурно-туристический центр «Коктебель-парк». Его планируют организовать на основе объектов, ранее принадлежавших Дому творчества писателей «Коктебель». Инновационный центр разместится на территории 7,9 га, при этом комплекс будет включать концертные и фестивальные площадки, ландшафтный парк, учреждения для отдыха и развлечений.

​«Его можно рассматривать, как некоторую инвестиционную культурную площадку. Там есть культурная составляющая, а также бизнесовая: гостиницы, магазины, торговые площадки, продажа продуктов питания. Но это комплексный проект. Одна из составных частей проекта – это создание современного концертного зала», – сообщил Мельников. Таким образом, расходы инвестора на строительство концертной площадки будут покрываться за счет прибыли, получаемой с прилегающей к ней территории. По словам нынешнего крымского министра, проект уже вызвал интерес у инвесторов. Но в настоящее время создание культурно-развлекательного центра находится на самой ранней стадии переговоров.

«Крымская правда» рассказывает о первых шагах Игоря Лукашева на посту главы подконтрольной Кремлю администрации Симферополя. По информации издания, Лукашев намерен благоустроить город по примеру российской Казани, раскритиковав при этом генеральный план Симферополя, представленный в свое время бывшим главным архитектором столицы Татарстана.

​«Положительный опыт Казани говорит, что перестроить город можно. Представители власти этого города практически за 15 лет все перестроили. Сегодня в третьей столице России нет ветхого жилья, улицы удобные и широкие, много пространства. Именно таким я хочу видеть наш город и приложу максимум усилий для реализации этих планов, ведь я сам – коренной симферополец», – заявил Лукашев. По его словам, власти города откажутся от точечной застройки в пользу строительства больших жилых комплексов. «Участки в направлении международного аэропорта «Симферополь» и в сторону поселка «Аграрное» можно освоить под строительство жилых домов», – отметил глава российской администрации города.

​В материале используется терминология, принятая на аннексированном Россией полуострове