Митридатскую лестницу обещают восстановить до 2019 года. Этот памятник архитектуры построили в 19-м веке, но после Крымской войны он почти 130 лет находился в состоянии руин. Первая серьезная реконструкция лестницы на гору Митридат прошла в 60-х годах 20 века. В 2015 она снова начала серьезно разрушаться, провалился лестничный пролет. Власти Керчи заявили, что реконструкция состоится под личным контролем главы Крыма Сергея Аксенова. Позднее Митридатскую лестницу осмотрел президент России Владимир Путин и пообещал выделить полтора миллиарда рублей. Конкурс на выбор разработчика проекта прошел лишь летом 2017 года, и победившая компания «Меандр» из Санкт-Петербурга пообещала начать работы по реконструкции лестницы «в скором времени».

Журналист из Керчи Елена Лысенко считает, что у России нет средств на реконструкцию Митридатской лестницы.

– Еще 31 января этого года рабочие укрепили одну подпорную стенку, но после этого ничего не делали. Сейчас лестница находится в замороженном состоянии, аварийная часть перекрыта. То есть люди могут только с одной стороны подниматься на гору – вторая половина так и стоит. При этом на проектную документацию выделили фантастические 100 миллионов рублей, срок – до 31 марта 2018 года. Понятно, что эти деньги просто разворуют. Мне кажется, у России на самом деле нет таких средств на реконструкцию нашего памятника, поэтому местные власти стремятся урвать побольше на проектной документации. Другие фирмы в том конкурсе предлагали более дешевые варианты разработки, но проиграли.

Жительница Керчи (имя и фамилию не называем в целях безопасности) сокрушается, что неквалифицированные рабочие могут разрушить то, что осталось от лестницы:

«Я считаю, что это глупость большая. Я слышала, что Владимир Путин выделил нам деньги, но его обманули тут. Последняя реконструкция была 35 лет назад. Сейчас собрали тут фрагменты лестницы, сделали склад, как они сказали, залили бетоном. Зачем? Тут все это рухнет в один момент. Говорят, у них указания то ли из Симферополя, то ли из Москвы. Где эти проектанты сидят, не понятно – до них не добраться».

Елена Лысенко утверждает, что многие керчане уже скучают по Украине, которая, по их мнению, не затягивала бы с ремонтом так долго.

Многие керчане говорят: «При Украине лестницу бы уже давно сделали»

– Действительно, люди возмущены, они не верят, что лестницу в итоге сделают. Только и слышно, что громкие заявления чиновников. Тем не менее, никаких протестных движений, сопротивления этому произволу нет. А ведь керчане всегда очень трепетно относились к своему городу. Мне кажется, людям просто не до этого – с такими проблемами в медицине, с трудоустройством, с высокими ценами. Интересно, что многие говорят: «При Украине эту лестницу бы уже давно сделали». Администрации Керчи, быть может, и не все равно, но местные чиновники зависят от денежных поступлений сверху. Только вот эти деньги успешно разворуют и без них, еще до прихода в Керчь.

Крымский историк Андрей Иванец считает, что, судя по прецеденту с Митридатской лестницей, российские власти не способны поддерживать крымские города в нормальном состоянии.

То, что происходит сейчас, – это показатель недееспособности России, захватившей полуостров

– Конечно, это знаковое место, визитная карточка Керчи и историческое ядро города. Именно здесь находится акрополь древнего Пантикапея, с горы Митридат открывается великолепный вид на пролив. То, что происходит сейчас, очень символично: если рушится символ города и его не могут восстановить не только городские власти, но и федеральные по требованию своего президента, то это показатель недееспособности России, захватившей полуостров. Меня как ученого также беспокоит, что российские археологи ведут, по сути, нелегальные раскопки в той же Керчи и не только. Никаких разрешений на подобные работы украинские власти не давали, и это еще один повод заявить о нарушениях России на международном уровне.

(Над текстовой версией материала работал Владислав Ленцев)