Как Крым освещали в международных медиа: что вынесли в заголовки, а чему не уделили внимания – в обзоре Крым.Реалии.

«Как могла бы выглядеть война НАТО с Россией в Балтии», – рассуждает автор американского журнала The National Interest.

«Гибридная война» в стиле Крыма или Донбасса вряд ли может быть реализована там, где ее больше всего боятся, – в странах Балтии и в Польше, – пишет директор Московского центра Карнеги Дмитрий Тренин в своей книге «Should We Fear Russia?» («Стоит ли нам бояться России?»). – Самоидентификация местных русских с Российской Федерацией не может сравниться с таковой у крымчан. Несмотря на то, что получение гражданства в Латвии и Эстонии для них было сложным, они не ждут от Москвы защиты и руководства. Даугавпилс – не Донецк, а Нарва – не Луганск. Польша – еще более неправдоподобный вариант. Модель Донбасса нелегко перенести, и использовать ее на территории государства-члена НАТО было бы крайне нерационально».

«Кандидат в президенты России: Крым – это территория Украины», – пишет польский портал Onet.

«Согласно международному праву, Крым является территорией Украины, он был незаконно присоединен к России», – сказала Ксения Собчак, тележурналист и кандидат в президенты России на выборах в следующем году. По ее словам, аннексируя Крымский полуостров в 2014 году, Россия нарушила Будапештский меморандум.

Собчак объявила, что во время своей избирательной кампании она будет готова к диалогу о статусе Крыма. К этому она добавила, что многие россияне на полуострове поддерживают его присоединение к России. Журналистка подчеркнула, что, по ее словам, Украина является самым важным партнером, с которым следует восстановить хорошие отношения. Она призвала освободить украинских политзаключенных, приговоренных судами в России.

На прошлой неделе Ксения Собчак объявила о намерении участвовать в президентских выборах в 2018 году. Она подчеркнула необходимость объединения с другими представителями демократических сил, в том числе Алексеем Навальным. Последний недавно заявил, что Крым «останется частью России», хотя «это было сделано с нарушением международных норм». Депутат Госдумы, нижней палаты российского парламента, Наталья Поклонская, бывший прокурор в российской администрации Крыма, сказала, что заявление Собчак – «неуважение к людям и собственной родине». Поклонская обвинила кандидата в президенты в близорукости».

«Крымскотатарские активисты, освобожденные Россией, вылетели в Турцию», – сообщает британская корпорация ВВС.

«Двое крымских татар, заключенных в тюрьму за противодействие российской аннексии Крыма, были отправлены в Турцию, говорят их семьи и адвокаты. Ахтем Чийгоз и Ильми Умеров были освобождены после того, как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган лично вмешался от их имени, говорят украинские чиновники. Осужденные неоднократно отрицали обвинения против них, называя их политически мотивированными. Москва до сих пор не комментировала это.

Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил президента Турции Реджепа Эрдогана за его усилия по оказанию помощи в освобождении «наших героев». Украинские чиновники говорят, что Чийгоза и Умерова сначала переправили из Крыма в Краснодарский край России, а затем доставили в Анкару. По сообщениям, президент Эрдоган обсуждал этот вопрос во время недавних визитов в Москву и Киев. Руслан Бальбек, российский депутат, избранный от аннексированного Крыма, сказал, что муфтий полуострова написал президенту России Владимиру Путину, прося простить этих двух мужчин».

«Штайнмайер не произвел на Путина никакого впечатления», – пишет немецкая газета Bild.

«Во второй половине дня состоялась встреча в Кремле. Результат – более чем отрезвляющий. «Мы очень далеки от нормальных отношений – аннексия Крыма, конфликт на востоке Украины и нарушения прав человека в России», – сказал Штайнмайер. Но четкого призыва к Путину остановить это не прозвучало! А Путин? Он высоко оценил германо-российские экономические отношения. И сказал, что они говорили «по существу» об украинском конфликте и Сирии».

«Кремль вычеркнул «аннексию» из речи немецкого президента о Крыме», – пишет московская газета The Moscow Times.

«В кремлевской транскрипции выступления президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера по Крыму был отредактирован текст с заменой слова «аннексия». Глава Германии заявил в среду – в первой с октября 2010 года поездке в Москву, что отношения между Россией и Германией «далеки от нормальных». «Все еще есть открытые раны и нерешенные вопросы, прежде всего, когда речь идет об аннексии Крыма и конфликте на востоке Украины, которые являются и остаются бременем для наших отношений», – сказал он. Стенограмма брифинга на веб-сайте Кремля и службе живого перевода от финансируемой Кремлем телевизионной сети RT Ruptly опустила слово «аннексия» из заявления Штайнмайера в прессе. Вместо этого стенограмма его выступления на сайте Кремля приводит его слова как «Крым становится частью России», а переводчик в Ruptly перевел слово как «воссоединение».