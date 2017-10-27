Французский журнал Le Figaro сообщает о новой волне кибератак на цели в Украине. Британское издание The Independent пишет о попытке украинского мультимиллионера «оказать финансовую помощь» семьями жертв аварии, вызванной его дочерью. Американская газета Miami herald пишет об освобождении из заключения в Крыму двух лидеров крымских татар.

Французский журнал Le Figaro публикует статью «Волна кибератак прокатилась по Украине и России». Издание сообщает, что в результате кибератак была прервана нормальная работа аэропорта украинского города Одесса, метро в Киеве, а также нескольких российских СМИ. Это нападение позже распространилось на Турцию, Германию и даже на Соединенные Штаты. Ряду учреждений и предприятий выдвинули требования уплаты выкупа. Этот вид кибератак сейчас, как отмечает французская газета, становится все более популярным. Журнал пишет, что одесский аэропорт извинился в социальной сети Facebook перед пассажирами, путешествиям которых помешало кибернападение, а столичное метро сообщило в сети Twitter, что в результате нападения стало невозможно платить за проезд кредитными картами.

Le Figaro объясняет, что когда компьютерная система подвергается нападению со стороны программы-вымогателя, на экранах компьютеров появляется текст, который сообщает пользователям, по какому адресу следует направлять деньги выкупа для возвращения работы компьютеров в нормальное русло. Средняя стоимость выкупа составляет около 240 евро. Программа-вымогатель получила название Bad Rabbit («Плохой кролик»). Как объясняют специалисты по кибербезопасности, программа-вымогатель совершает нападения на компьютеры, когда происходит восстановление программы Adobe Flash. В конце французское издание сообщает, что американская фирма компьютерной безопасности US-CERT, которая сотрудничает с департаментом внутренней безопасности США, также зарегистрировала нападения программы-вымогателя Bad Rabbit на американские компании и учреждения. Представители US-CERT советуют не поддаваться на требования кибернетических вымогателей и не платить никаких выкупов – подобные шаги редко помогают вернуть нормальную работу компьютеров и похищенных компьютерных данных.

«Волна кибератак прокатилась по Украине и России»

Британский журнал The Independent печатает материал «Украинский олигарх, дочь которого убила шестерых человек в результате аварии, просит семьи жертв простить ее». Речь идет о 20-летней Алене Зайцевой, которая, как полагают, проехала на высокой скорости на красный свет в центре Харькова и, ударив другое авто, врезалась в группу прохожих, стоявших на тротуаре. Британская газета пишет, что фотографии ужасной трагедии, произошедшей в Харькове, показывают изуродованное авто, вокруг которого разбросаны тела жертв. Алене Зайцевой, которая является дочерью мультимиллионера в области энергетики Василия Зайцева, грозит 10 лет заключения. Сейчас она находится под стражей в ожидании судебного процесса, который состоится через два месяца.

The Independent пишет, что отец Зайцевой, директор предприятия «Укрэнергочермет», обнародовал эмоциональное послание ко всем, кого коснулась эта трагедия, с просьбой простить его дочь.

«Ужасная трагедия унесла жизни людей. Слова не могут передать ужас и скорбь по тем, кто погиб и был ранен. Стоя на коленях, мы просим семьи погибших и раненых в этом ужасном дорожном происшествии простить нашу дочь. Мы собираем деньги и готовы оказать финансовую помощь», ‒ заявил отец задержанной Василий Зайцев.

Британский журнал пишет, что водительская история 20-летней Зайцевой демонстрирует ряд мелких нарушений правил дорожного движения. Адвокаты, представляющие интересы задержанной, как следует из украинских источников, уже «работают» с семьями жертв аварии. Далее газета приводит слова Ивана Либермана, который объясняет, что адвокаты Зайцевой добиваются, чтобы их подзащитная избежала тюремного заключения, выплатив компенсации семьям жертв.

«К сожалению, деньги могут закрыть рот многим людям в Украине. Раненые и семьи погибших могут пойти к нотариусу и подписать заявление, что они получили компенсацию и не имеют претензий к тому, кто совершил преступление», ‒ говорит Иван Либерман. Он добавляет, что был свидетелем предыдущего подобного дела, когда семьям жертв выплатили полтора миллиона долларов компенсаций.

Британский журнал завершает тем, что статус водителя авто, которое ударила Зайцева своей машиной, может потенциально перейти из статуса свидетеля в статус подозреваемого по этому делу.

«Украинский олигарх, дочь которого убила шестерых человек в результате аварии авто, просит семьи жертв простить ее»

Американское периодическое издание Miami Herald содержит статью «Двоих крымскотатарских лидеров освободили из тюрьмы и перевезли в Турцию». Газета, которая выдается в штате Флорида, пишет, что двоих руководителей крымскотатарского народа, которые были заключены на оккупированном Россией украинском полуострове Крым, наконец-то освободили из тюрьмы и перевезли самолетом в Турцию.

Издание напоминает читателям, что Россия отправила в 2014 году свое войско на украинский полуостров, а позже провозгласила аннексию этой украинской территории. Ахтем Чийгоз, заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа, получил от россиян приговор восьмилетнего заключения по обвинению в организации беспорядков во время аннексии Крыма. Ильми Умерова ‒ еще одного зампредседателя Меджлиса ‒ приговорили к двум годам лишения свободы за критику российской аннексии Крыма.

Miami Herald пишет, что подконтрольный России Верховный суд Крыма наложил запрет на деятельность Меджлиса крымскотатарского народа, объявив его «экстремистской организацией». Газета отмечает, что после лишения свободы Чийгоза и Умерова россияне активно преследовали, ссылали и сажали лидеров крымских татар, так же как и других людей, которые выступали против российской аннексии Крыма.

Далее американское издание приводит слова адвоката Чийгоза и Умерова, который подтвердил, что его подзащитных освободили из заключения, не подтверждая при этом факта помилования лидеров крымских татар. Газета добавляет, что в начале аннексии россияне даже приглашали видных людей из крымских татар, включая с известным диссидентом советских времен Мустафой Джемилевым, войти в новое оккупационное правительство Крыма, однако запрет деятельности крымскотатарских организаций положил конец этим планам российской оккупационной администрации. Мустафа Джемилев и председатель Меджлиса Рефат Чубаров живут в Киеве, где их избрали депутатами украинского парламента. Россия запретила им возвращаться в Крым.

«Двоих крымскотатарских лидеров освободили из тюрьмы и перевезли в Турцию»