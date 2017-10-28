В самом популярном мультфильме пассионарная девочка Маша гоняет большого медведя, учит жизни, эксплуатирует его силу, не дает покоя, как дурная голова ногам. Собственно, Маша и есть одна голова на двоих, поскольку в паре именно этот неугомонный ребенок и есть мыслящая сущность, повелительница зверей. Может, мишка и мог бы что-то придумать, возглавить процесс, как более сильный и опытный, но кто ж ему даст? Так уж давно повелось. Помните народную сказку про Машу и медведя? Как только медведь попробует повести себя по зову глубинных инстинктов, Маша тут как тут: "Не садись на пенек, не ешь пирожок!" Вроде и пироги есть, а полакомиться ими нельзя, и снова тащи на горбу короб со капризной девочкой…

Из таких экранных девочек можно, между прочим, составить целый канкан. Армию! Народ целует им пяточки.

Одну мою френдессу на Facebook забанили из-за того, что она не любит Ольгу Бузову. Логика такая: не любишь Бузову – значит, не любишь все русское, ненавидишь Родину. Кто еще не знает, Бузова переплюнула даже Ксению Собчак по количеству подписчиков в твиттере. Девица когда-то от нечего делать подалась в реалити-шоу "Дом-2", где под незатейливые комментарии той же Ксюши таскалась по периметру псевдостройки, выясняя отношения со своими подельниками, такими же поп-строителями. Сооружения мы так и не увидели, зато движухи было много. А суеты и потасовок! И дикие рейтинги.

Секрет обольщения зевак прост, любой фокусник расскажет, как завораживают простые движения. Анабиоз, прострация, в которую впадает зритель от созерцания простоты, получил название "куриного гипноза", по названию птицы, которая отключалась на публике под мерные движения маятника в руках у факира. В свое время Государственная дума даже пыталась закрыть телепроект "Дом-2", но потом пригляделась, просекла фишку: народу нравятся бойкие девочки. Милашек стали вносить в партийные списки, включая Няшу Поклонскую. Ну, про спортсменок и телеведущих вы в курсе. Уже и очаровательную Сашу Спилберг, еще одну популярную блогершу, вызывали на слушания. Она стояла на той же трибуне, что и сам! Аж страшно стало, куда они депутатов и всю страну заведут? Много лайков, много постов, ажитация, и бац – ваши кошельки опустели, время потеряно, а обмена жизнями так и не состоялось. Они по-прежнему по ту сторону экрана, милые фокусницы, а мы – дома, на продавленных от подлых страстей диванах.

Монументальная пошлость циркового трюка делает его популярным и притягательным

Очарование властью, ее отдельными представителями гипнотизирует, отнимает волю у людей, которые следят безотрывно через экраны телевизоров и компьютеров за движухой "избранных", учатся у них, подражают им, восхищаются, приседают на корточки в умилении, быть может, завидуют. Монументальная пошлость циркового трюка делает его популярным и притягательным. Зритель узнает накопленное с детства чувство очарования-разочарования, старую проблему, можно сказать, судьбу быть околпаченным, но, по закону обратной проекции, чует родство и болеет за своего антагониста в жизни.

Малые дети откровенно любят плутов и пройдох всех мастей. Взрослые – только тех, кто в девичьем обличье, то бишь в овечьей шкуре. Девочка выглядит безобидно. Если и порезвится, то недолго. Она как птица – полетает, полетает, да и превратится в скучную наседку, что с нее взять, а то и исчезнет за горизонтом, оставшись навсегда девочкой-мечтой. С мальчиком было бы трудней совладать, опасней: с каждым годом он набирает силу, откровенно конкурирует, ведет себя агрессивно. Я иногда думаю, что гомофобия у нас не от бедности эротических фантазий, а от неприятия равенства в отношениях, особенно с теми, для кого "свобода дороже всего", мужская ценность.

А девочек – можно! Им важней любовь. То, что случается однажды, длится ярко и недолго. Девочка – легальный шанс на краткий произвол, если уж пожизненная свобода невозможна. Архетипическая уловка, чтобы снять напряжение коллективного бессознательного. Скованные в движении люди и медведи больше всего грезят о полете, живя в предчувствии того, что первый будет и последним. Разудалые персонажи компенсируют наши комплексы неполноценности и чувство стыда. Знаете, кто чаще летает во сне? Дети строгих родителей. А не те, которые якобы растут, по народной присказке.

Девочка – утешение, она выключает глубинное чувство опасности, ее не страшно подпускать близко, довериться. Ее хочется защищать и приятно поддерживать (о цене заблуждения читайте в "Лолите"). Переводя всю эту камарилью на язык психоанализа, можно сказать, что именно образы девочек олицетворяют чистоту и наивность, а вместе с ними – невинность народа. Как Наташа Ростова до первого бала, нет, еще до войны! Сегодня невинность, пусть притворная, показная, сотворенная косметологами, сымитированная голосом или жестами, стала насущной потребностью и ходовым товаром. Это потребность в оправдании, защита от чувства вины, с которым мы тянем лямку, как очумевший от внешней непродуктивной движухи мишка. Потому что только виноватый, затюканный, знающий наверняка о своих проступках, неловкости движений и лености субъект будет согласно кивать головой по первому клику наглой пройдохи.

Если отпустить пружину чувства вины, накопленного за последние годы, можно сойти с ума от содеянного. Пусть уж лучше резвятся, маячат на виду девочки! Как видите, эротика тут ни при чем.

Взрослые люди учатся совладать с чувством вины и стыда, просят прощения, ищут способы исправиться. Тот, кто не хочет расти, упрямится и тупит, как одичалый медведь. Ни за что не признается в том, что выломал, вытоптал, вылежал весь малинник. Разнесет все по сусекам, в крайнем случае смекнет, как прикинуться дурашливым идиотом, и начнет волочиться за какой-нибудь пестрой юбкой или гулкой балалайкой.

Ольга Маховская, психолог, автор бестселлеров для родителей

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