Российская телеведущая Ксения Собчак, объявившая о намерении принять участие в выборах президента России в 2018 году, сделала резонансное заявление о Крыме. Она подтвердила принадлежность полуострова Украине, но призвала при дальнейшем обсуждении статуса этой территории учесть мнение пророссийски настроенной части крымчан. В соцсетях ищут объяснение этим словам Собчак.

«С точки зрения международного права, Крым – украинский. Точка. Дальше давайте разговаривать: как это будет происходить, что будет дальше, как будет продолжаться жизнь людей, которые живут в Крыму. Это очень важно, потому что, собственно, эти люди, они завтра как вернутся в Украину? Там действительно огромное количество русских людей, которые действительно поддерживают», – заявила Собчак.

Она добавила, что Россия, аннексировав Крым, нарушила ранее взятые на себя обязательства. «Мы нарушили наше слово, мы нарушили Будапештский меморандум 1994 года, мы обещали и мы это обещание не выполнили. Точка. Дальше мы должны обсуждать. Это большая проблема», – отметила она.

Некоторые комментаторы расценили это заявление Собчак как смелый поступок. В том же Крыму, например, за подобные высказывания вполне можно получить тюремный срок. Да и в России уже раздаются призывы посадить Собчак «лет на пять».

Нашлись и скептики. По их мнению, заявление Собчак – всего лишь предвыборный трюк, а сама она – очередной проект Кремля.

Кирилл Иртлач

Она просто играет свою роль в спектакле. Воспринимать всерьез ее заявления (любые) - нельзя.

Олег Козырев

Явлинскому тоже разрешают про Крым говорить

Татьяна Ивановна

Давайте не обсуждать, а возвращать то, что украли

И все же некоторые участники обсуждения усмотрели в словах Ксении Собчак хороший знак.

Роман Цимбалюк

Все понимаю. Каждый играет свою роль, шансов победить ноль, а получить обвинения в легализации выборов Путина можно.

Такие заявления ничего не изменят на земле и нам придётся долго работать над возвращение оккупированных территорий.

Тем не менее, Собчак единственная сейчас, кто может позволить себе сказать в РФ, что Крым - украинский по международному праву.

Вообще за такое в России простых смертных могут посадить, но, надеюсь, Ксению Анатольевну это не коснётся ;-)

А если, кто-то в Москве думает что с помощью таких заявлений в будущем можно узаконить аннексию, он сильно ошибается.

Не ответила она по Донбассу, уточню при случае.

Импонирует, что она подняла сама вопрос политзаключённых в РФ, в том числе украинцев. Мне осталось только уточнить знает ли она глубину этой проблемы.

И важно: она действительно единственная, кто не постеснялась сказать о необходимости возвращения из Украины пленных россиян.

Обычно в РФ эту категорию ихтамнет списывают в архив.

Если об этом чаще говорить, есть шанс разблокировать обмен и вернуть наших домой. В списке уже более 60 украинцев.

Oksana Korniychuk

Собчак троянский конь , которого запустили в политикум России . Она не смелая , просто она говорит , то что не может себе позволить Путин . Он понимает , что нужен выход из этой ситуации , санкции делают своё дело , Ксюша делает своё , то что ей поручили . А выглядит это так ..... Мы вернём Крым . уберёмся с Донбасса , освободим всех военнопленных , только заберите санкции .....мы белые и пушистые . Только никто не верит обещаниям сначала действия потом разговор по существу . В Кремле тянут резину пытаясь оттянуть конец , но он уже давно наступил , жаль , что до царя это никак не доходит