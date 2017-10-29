Освобождение двух самых знаменитых (из, увы, уже десятков) крымскотатарских активистов, подвергающихся в России политическим репрессиям, Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова, принесло огромное облегчение. Но это событие и заставляет вспомнить о том, что многие крымские узники еще томятся за решеткой. Заместитель главы комитета Государственной Думы по делам национальностей Руслан Бальбек заявил: "Президент России, исповедуя принципы гуманизма, помиловал" Чийгоза и Умерова. Однако на помилование их внезапная высылка совсем не похожа: прямо из камеры с вещами на рейс в Турцию (сами они даже не знали, куда летят, думали, что в Сибирь), так не милуют... Уже высказываются опасения, что вернуться в Крым Чийгозу и Умерову не позволят – как не удалось это до сих пор лидерам крымскотатарского народа Мустафе Джемилеву и Рефату Чубарову, фактически изгнанным из Крыма новыми "хозяевами".

Все это очень грустно, и заставляет вспомнить историю. Сто лет назад съезд крымскотатарских организаций принял решение о созыве Курултая, который в ноябре 1917 года провозгласил Крымскую народную республику. Во главе ее встал муфтий и поэт Номан Челебиджихан, заявивший: "Цель Курултая… основать на прекрасном острове Крым настоящую цивилизованную Швейцарию. Курултай думает не только о крымских татарах, но обо всех народах, на протяжении веков по-братски живущих вместе с ними. Курултай приглашает их работать вместе, будет идти с ними рука об руку. Крымские татары будут играть в этом деле не роль руководителя, но роль зачинателя, инициатора".

Крымскотатарские активисты боролись с дискриминацией все годы советской власти, добиваясь своего права – жить в Крыму, говорить на родном языке, создавать органы самоуправления

Мечте этой не суждено было сбыться: почти сразу же произошли столкновения со сторонниками большевиков, в Крыму начался массовый красный террор. Тысячи жителей полуострова в январе-марте 2018 года были убиты; в Севастополе, Евпатории, Феодосии, Ялте и других городах "революционные матросы" Черноморского флота расправлялись со всеми, кто им не нравился. Был убит и Номан Челебиджихан. Крымская народная республика не успела стать реальностью. Через четверть века крымскотатарские жители полуострова, как и многие другие народы, "на протяжении веков по-братски жившие вместе с ними" (греки, болгары, армяне, цыгане, немцы, итальянцы), подверглись массовым репрессиям – из Крыма их депортировали в республики Центральной Азии, а потом десятилетиями не позволяли вернуться на родину. Крымскотатарские активисты боролись с дискриминацией все годы советской власти, добиваясь своего права – жить в Крыму, говорить на родном языке, создавать органы самоуправления.

Все те, кто хотят сохранить верность своему народу, его представительному органу Меджлису, вере, языку и культуре, подвергаются в аннексированном Крыму дискриминации

Сейчас, как и сто лет назад, крымскотатарский народ остается "зачинателем" борьбы за права жителей Крыма. Вот яркий пример: более сотни пикетчиков, вышедших 14 октября на трассы и дороги Крыма с плакатами, призывающими прекратить репрессии мусульман и крымскотатарских активистов. Трагическая история гонений продолжается, после 2014 года десятки представителей крымскотатарского народа подверглись политическим репрессиям со стороны российских властей. Все те, кто хотят сохранить верность своему народу, его представительному органу Меджлису (избираемому Курултаем), вере, языку и культуре, подвергаются в аннексированном Крыму дискриминации.

Комитет ООН по ликвидации всех форм расовой дискриминации выразил обеспокоенность по поводу нарушений прав человека в Крыму: это запрет представительного органа крымскотатарского народа, преследования крымских татар, включая уголовные и административные дела, исчезновения, массовые обыски, допросы и другие формы давления, закрытие СМИ на крымскотатарском языке, ограничения на изучение и использование крымскотатарского и украинского языков. Комитет рекомендовал правительству России обеспечить беспрепятственный доступ Офиса Уполномоченного ООН по правам человека на территорию Крыма, отменить все административные и законодательные меры, направленные на дискриминацию этнических групп, расследовать нарушения прав человека и компенсировать причиненный вред.

Завоевания, присоединения, захваты новых территорий – увы! – часто не учитывали прав жителей и коренных народов

Вслед за этим и Комитет ООН по социально-экономическим и культурным правам по результатам своей сентябрьской сессии опубликовал замечания в адрес России. Приняв во внимание сообщения правозащитников (отчет антидискриминационного центра "Мемориал" поддержала организация "КрымSOS") о системной дискриминации крымских татар и украинцев в аннексированном Крыму, в том числе о нарушении прав тех, кто не отказался от украинского гражданства, комитет призвал власти соседней России обеспечить реализацию социально-экономических и культурных прав этих групп. России постоянно напоминают и о необходимости следовать резолюции ООН, обязавшей Москву восстановить в правах Меджлис крымскотатарского народа, ранее объявленный в России "запрещенной организацией".

Выполнение этих рекомендаций – необходимое и реальное условие соблюдения прав человека. Этого и нужно добиваться, а не обсуждать нелепые предложения "выкупить Крым" – у кого можно купить то, что не продается?! Да если бы и продавалось, как Аляска когда-то, то что бы стало с теми, кто живет в Крыму, подвергаясь преследованиям и дискриминации? Их, что ли, тоже предлагается "продать"? Завоевания, присоединения, захваты новых территорий – увы! – часто не учитывали прав жителей и коренных народов. Пора, наконец, понять: права людей – прежде всего, уж потом – военные, стратегические и экономические интересы держав.

Стефания Кулаева, эксперт Антидискриминационного центра "Мемориал"

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