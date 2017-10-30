Освобождение из российских застенков заместителей председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова можно вполне сравнить с другой победой, которую получила Украина, – с освобождением Надежды Савченко. Сравнение это тем более уместно, что в каждом из этих случаев были применены эффективные рычаги международного влияния.

Партия «Батькивщина» включила Надежду Савченко в свой избирательный список. Сейчас Юлию Тимошенко и ее соратников часто критикуют за это решение. Но, в конечном счете, важно не то, какую политическую позицию заняла бывшая летчица после освобождения. Главное то, что депутатство Надежды Савченко и символическое включение ее в украинскую делегацию в ПАСЕ дало дополнительный рычаг для вывода дела заложницы Путина на международный уровень. О Савченко говорили политики и общественные деятели, о ней упоминали в ПАСЕ, в результате ее пребывание в заключении стало для Кремля «токсичным».

Освобождение каждого заложника российского режима – тяжелая работа, требующая нестандартных подходов и значительных усилий

​С Умеровым и Чийгозом получилось иначе. В Киеве смогли использовать заинтересованность президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в участии в освобождении крымскотатарских заложников. Эрдоган – сильный и самостоятельный политический игрок, поступки которого определяются холодным расчетом, пониманием международного эффекта от своих действий и внутриполитических дивидендов. Именно поэтому политик, который то дружит, то ссорится с Путиным, в ситуации с Чийгозом и Умеровым оказался союзником Украины.

Освобождение каждого заложника российского режима – тяжелая работа, требующая нестандартных подходов и значительных усилий. И даже один освобожденный человек – это успех, сохраненная жизнь и здоровье, счастье родственников и престиж страны. Поэтому самым опасным является использование проблемы заложников для получения сиюминутной политической выгоды.

Простых решений больше нет

Сейчас мало кто помнит, что блокада Донбасса, знаменитый протест против «торговли на крови», организовывался прежде всего для того, чтобы освободить из тюрем группировок «ДНР» и «ЛНР» украинских заложников. Когда организаторам протеста говорили, что режимы Захарченко и Плотницкого зависят не от торговли с Украиной, а от прямой поддержки из Москвы, эти простые логические объяснения воспринимались как «измена». Прошло время. Уголь Донбасса поставляется в Россию, продается российскими предприятиями в Польше и других странах Европы, а оттуда снова попадает в Украину – возможно, «теневые» сторонники блокады Донбасса были заинтересованы в такой изящной схеме. О пленных никто больше не вспоминает, так называемые «правители» Донбасса и не думали выполнять требования организаторов блокады. О пленных продолжают разговаривать в Минской группе. Надежд на успех не так уж и много, но возможности применения нестандартных шагов все еще есть.

Украинцам важно понять, что они больше не живут в черно-белом мире, в котором срабатывает любое простое решение. Простых решений больше нет – ни для страны, ни для конкретного человека. Тем более человека, захваченного в плен врагом и ставшего заложником. Человеческая жизнь – не повод для пропагандистских игр, которые так любят и украинские политики, и украинские избиратели. Спасти человека из тюрем Кремля может только правильное понимание настоящих, а не выдуманных «слабых мест» противника, наличие союзников, политической воли и общественной солидарности.

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