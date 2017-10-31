Венский журнал Die Presse пишет о возможном поворота вспять процесса реформ в Украине. А французское ежедневное издание La Croix рассказывает о разоблачении российских фейковых новостей об Украине. Между тем британская газета The Daily Mail сообщает об украинке, которую обвиняют в организации заказного убийства ее богатого мужа-британца.

Австрийский ежедневный журнал Die Presse публикует статью «Украина: опасения «контрреволюции» в хрупкой стране-партнере».

Издание пишет, что Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС вступило в силу, однако некоторые критики заявляют об угрозе курсу прозападной ориентации Киева. Необходимые реформы остаются в основном лишь на бумаге.

Журнал пишет о том, как в Киеве неподалеку от Майдана​, который был сценой событий Революции Достоинства, с одной из стен смыли рисунок с изображением национального поэта Тараса Шевченко в противогазе и с отчаянным выражением лица. С этим настенным рисунком, как считает венская газета, великий украинский художник и патриот будто бы перенесся в современность, став украинским революционером. Когда рисунок убрали, украинцы не на шутку разозлились. Некоторые из киевлян даже увидели в этом тихую и скрытую попытку власти «смыть» идеи, заложенные Майданом. Более того, некоторые украинцы увидели в этом приход «контрреволюции».

Die Presse пишет, что надежды украинцев на быстрые изменения не были воплощены в жизнь. Прошло 4 года с момента, как начались протесты на Майдане, но неуверенность относительно пути сближения с Западом и сейчас присутствует в Украине. А довольно сложная экономическая ситуация подкрепляет эту неуверенность. Россия, которая аннексировала Крым и начала кровавую войну на Донбассе, превратилась из «доброго соседа» в «государство агрессора».

Впрочем, как отмечает австрийская газета, Москва серьезно просчиталась. Помешать переориентации Украины на Запад России не удалось даже путем интервенции и аннексии территории. Россия, поначалу не относилась серьезно к Соглашению Украины с ЕС и явно недооценила настойчивости Киева и Брюсселя. Впрочем, как пишет издание, это был заметный успех Киева. С начала текущего года объем торговли между Украиной и ЕС увеличился на 22%. В дополнение, украинские граждане на себе ощутили преимущества ассоциации. С 11 июня 2017 года у владельцев украинских биометрических паспортов не требуют никакой въездной визы в страны Шенгенской зоны.

Но, как завершает венский журнал, в плане реформ Украина не является таким безоблачным горизонтом. Сюзан Стюарт из политологической организации Berlin Stiftung Wissenschaft und Politik отмечает, что объявленная Киевом политика «деолигархизации» Украины не набрала обороты. Стюарт призывает к более активному участию иностранных специалистов в процессе реформ в Украине. Представители гражданского общества в Украине являются также большой надеждой для Брюсселя, который не исключает возможного поворота вспять процесса реформ.

«Украина: опасения «контрреволюции» в хрупкой стране-партнере»

Французское периодическое издание La Croix размещает материал «Stop Fake: когда студенты разоблачают пропаганду».

Газета отмечает, что в течение трех лет организация StopFake Ukraine анализирует, проверяет и разоблачает информацию, поступающую от российских масс-медиа. Студенты и преподаватели Киевской школы журналистики выполняют задачу по преодолению ложной информации, распространяемой о ситуации в Украине. Далее французский ежедневный журнал пишет об американской студентке по имени Синтия, которая занимается журналом StopFake.org ‒ проектом проверки фактов, которые появляются в российских средствах информации. Газета добавляет, что американка четко знает, для чего она находится в Украине и чем она занимается.

«Как по мне, абсолютно важно развенчивать фейковые новости и вести борьбу с пропагандой и сенсационностью в представлении новостей в средствах массовой информации», ‒ говорит Синтия из журнала StopFake.org.

La Croix сообщает, что Синтия приехала в Украину по стипендии Фулбрайта для того, чтобы работать с беженцами и жертвами войны. Для нее, как отмечает издание, участие в работе StopFake является способом помочь в решении конфликта, разрывающего Украину уже на протяжении более трех лет. Издание добавляет, что тележурнал с итогом главных фейковых новостей выходит еженедельно на региональных телеканалах Украины на двух языках ‒ английском и русском. Французская газета отмечает, что проект StopFake начали в 2014 году как вебсайт с несколькими статьями. Сейчас StopFake выходит в интернете в своей версии на 10 языках.

«Мы думали над тем, каким именно способом мы могли бы реагировать на волну российской пропаганды, и проект StopFake стал нашим ответом», ‒ говорит главный редактор StopFake Евгений Федченко.

Французское издание пишет, что, учитывая вопросы безопасности, имена большинства членов редакционной команды проекта остаются тайной. Именно по этим же соображениям проект не имеет централизованного помещения редакции. Некоторые команды проекта работают в других странах, некоторые работают из дома. Журналисты проекта редко собираются для работы вместе. Издание рассказывает, что проект StopFake создал бесплатную радиопрограмму и журнал, выходяшие в Донецкой и Луганской областях раз в месяц. Инициатива работы проекта берет свои корни из желания противодействовать и разоблачать феномен российской пропаганды, распространяющий фейковые новости.

«Stop Fake: когда студенты разоблачают пропаганду»

Популярный британский журнал The Daily Mail публикует статью «Я докажу свою невиновность». В подзаголовке сообщается, что украинку, которая в прошлом была танцовщицей на пилоне, а затем вышла замуж через интернет, обвиняют в организации заказного убийства ее богатого британского мужа. Однако Анна Зюзина заявляет, что очистит свое имя и разблокирует наследие погибшего супруга. Издание напоминает, что на рассмотрении судебного дела в английском городе Эксетер Зюзину обвинили в планировании убийства ее британского мужа Барри Принга в Киеве в 2008 году. Между тем, Зюзину выследили на юге Испании, где она сейчас живет в курортном городе Марбелья на вилле стоимостью в 700 тысяч фунтов стерлингов.

The Daily Mail добавляет, что украинка уже сменила свое настоящее имя и фамилию на Джулианна Мур, приобретя еще две фешенебельные квартиры на юге Испании. В марте текущего года, как пишет британский журнал, 38-летняя Зюзина смогла обжаловать выводы судебного расследования в английском городе Эксетер, утверждая, что дело было неправильно расследовано. Украинка также жаловалась, что ей не предоставили возможность выступить с показаниями и что следствие якобы ссылается на слухи и сплетни вместо весомых доказательств.

Газета отмечает, что Барри Принг, рожденный в графстве Девон, был очень влюблен в Зюзину, но его друзья имели определенные сомнения в искренности украинки, которую называли «холодной и неприветливой невестой из интернета». Британское издание сообщает, что во время посещения Киева в 2008 году Принга насмерть сбила машина без включенных фар и с крадеными номерами после того, как он и Зюзина провели ужин в честь годовщины их брака. Зюзина после того улетела в Лондон, где пыталась вселиться в квартиру своего погибшего мужа и взять на себя его состояние. В конце концов, Зюзина даже не появилась на похоронах Барри Принга. Газета указывает, что гибель Принга в Украине сначала расследовали как досадный случай, но впоследствии, после того, как в британской прессе обнародовали информацию о небрежном и некомпетентном следствии украинских правоохранителей, это дело переформатировали в такое, что касается заказного убийства.

«Жертва, виновница или переживщая несправедливость правосудия?»