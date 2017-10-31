Ильми Умеров очень давно в крымскотатарском национальном движении. Уже в восьмидесятые он стал активистом движения и с тех пор всегда боролся за лучшую жизнь для своего народа и крымчан в целом. За свои лидерские качества, высокие способности политика и хозяйственника он быстро пошел вверх по карьерной лестнице. Занимал высокие должности и в Верховной Раде АРК, и в крымском Совмине. Но его всегда больше интересовала живая работа, которая дает реальные видимые плоды. Поэтому когда появилась возможность возглавить Бахчисарайскую райгосадминистрацию, то Ильми Умеров с готовностью воспользовался ей.

Под его руководством Бахчисарайский район стал одним из наиболее динамично развивающихся крымских регионов. Но, как говорят, «не ошибается тот, кто ничего не делает» и «для всех хорошим не будешь». Так и о Ильми Умерове иногда можно было услышать критические высказывания. Однако за последние три года он заставил своей позицией зауважать себя не меньше, чем за плодотворную работу за все предыдущие годы, а, может, даже и больше.

Случилась «крымская весна». Несмотря на все попытки «команды победителей» переманить авторитетного крымскотатарского лидера в свои ряды, у них ничего не вышло. Ильми Умеров остался тверд в своей позиции непризнания «референдума», непризнания нарушения территориальной целостности родной ему Украины.

Умерова не получилось заманить пряником, тогда новые власти Крыма приготовили ему кнут

Его не получилось заманить пряником, тогда новые власти Крыма приготовили ему кнут. Сначала ударили материально, отобрав заслуженную высокую пенсию госчиновника. Потом начались обвинения, его обвиняли в том, что он остался верен своим принципам. Хотели сломать «психушкой». Его внесли в российский список экстремистов. И в итоге дали реальный срок лишения свободы. Он прошел все круги ада, которые могли создать ему новые хозяева полуострова. Его здоровье сильно надломилось от таких стрессов и сумасшедшего морального давления, но дух его не сломился. А лишь закалился.

Хорошо, что у этого настоящего человека рядом оказались и настоящие друзья. Одним из тех, кто в последние месяцы был рядом с Ильми Умеровым, поддерживал его морально и советами, стал российский диссидент Александр Подрабинек. Он буквально поселился на это время в доме своего друга, чтобы быть рядом и в быту, и на многочисленных судах. Приезжали регулярно поддержать товарища и многие другие правозащитники. Такая поддержка была очень нужна Ильми Умерову, она помогала ему вынести все эти испытания.

Ильми Умеров до конца не верил, что суд вынесет приговор, предусматривающий его заключение. Но это случилось. И он достойно принял и этот удар судьбы. Казалось бы – все, режим победил. Все давление мировой общественности оказалось недостаточным. Суд не внял доводам защиты, призывам к благоразумию. Ильми Умерова ждало новое тяжелое испытание – лишение свободы. А с учетом его пошатнувшегося здоровья не было никакой уверенности, что он сможет перенести его и вернуться домой.

Но вот, как неожиданный яркий луч солнечного света в непроглядных тучах, мир услышал новость об освобождении Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза. Чудо свершилось. И это чудо стало, как в священной книге, благой вестью для всех. Свершившееся стало доказательством того, что никогда не нужно терять надежду и веру, даже когда кажется, что все уже решено, что впереди лишь мрак, страдания и уныние.

Ильми Умеров стал героем не только для своих соотечественников, его судьба уже стала частью истории современной Украины, частью истории борьбы настоящего человека за свои принципы, за справедливость…

Зарема Сеитаблаева, крымчанка, блогер (имя и фамилия автора изменены в целях безопасности)

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