В Крыму из года в год продолжают бороться с празднованием Хеллоуина.

Подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов уже несколько лет подряд в преддверии Дня всех святых настоятельно рекомендует жителям полуострова не наряжаться в пугающие костюмы и не вырезать узоры на тыквах. В 2017 году на своей странице в Фейсбуке он написал, что «этот антипраздник противоречит традиционным ценностям народов Крыма и России, отравляет духовную, культурную и нравственную атмосферу нашего полуострова». Представители Симферопольской и Крымской епархии РПЦ заявили, что Хеллоуин – якобы официальный праздник Американской церкви Сатаны. При этом официального запрета на него в Крыму нет.

Украинский психолог Лариса Волошина отмечает, что всем тоталитарным режимам не нравятся неконтролируемые карнавальные праздники.

Любому тоталитарному режиму не нужно, чтобы человек вдруг перестал бояться зла и, следовательно, самого этого режима

– «Страшилки», то есть формирование страхов для борьбы с ними, – это свойство детской психики. Именно это стремление лежит в основе праздника Хеллоуин: человек учится тому, что зло можно победить, нарядившись в него. Советская власть уже когда-то запрещала отмечать Рождество, Пасху, устраивать карнавалы по неподобающим случаям. Любому тоталитарному режиму не нужно, чтобы человек вдруг перестал бояться зла и, следовательно, самого этого режима. Российские власти Крыма в точности повторяют этот алгоритм, пытаясь навязать свое видение «правильной жизни».

Лариса Волошина заключает, что с психологической точки зрения Сергей Аксенов грубо нарушает личные границы людей.

Сергей Аксенов навязывает людям свое мнение о Хеллоуине. После этого легко ожидать, что в ваш дом среди ночи могут прийти с обыском

– Крымское общество живет в страхе, по дорогам постоянно перемещаются колонны военной техники, люди ощущают себя в некоей опасной зоне. И тут им еще говорят, что Хеллоуин – это «американская бесовщина», а Наталья Поклонская с иконой Николая Второго – это нормально. Многие подсознательно перестраиваются и ведут себя так, как того хотят власти. Именно поэтому в цивилизованных странах государству не позволяют влезать в частную жизнь граждан, а праздники как раз и есть ее часть. Сергей Аксенов грубо нарушает личные границы, навязывая людям свое мнение о Хеллоуине. После этого легко ожидать, что в ваш дом среди ночи могут прийти с обыском.

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Украинский политолог Николай Давидюк считает, что российские власти Крыма просто создают информационный шум своими запретами.

Я вижу здесь попытку отвлечь население от постоянного роста цен, инфляции и отсутствия иностранных инвестиций

– Аудитория праздника Хеллоуин минимальная, однако Сергей Аксенов делает все, чтобы его заявлениями по этому поводу пестрели все заголовки СМИ. Я вижу здесь попытку отвлечь население от постоянного роста цен, инфляции и отсутствия иностранных инвестиций, от транспортных и прочих проблем. Но каким бы талантливым медиаманипулятором он ни был, от общей депрессивности в аннексированном Крыму внимание отвлечь уже нельзя.

Российский политолог и публицист Федор Крашенинников указывает на то, что Сергей Аксенов и его команда работают «по устаревшим методичкам».

Крымские руководители хотят преподнести полуостров как регион с самыми радикальными охранительными взглядами

– В России Хеллоуин – скорее клубный молодежный праздник, и несколько лет назад отчаянная борьба с ним, что называется, вышла из моды. Очевидно, что речь идет о стремлении попасть в новостную повестку по примеру Натальи Поклонской, когда официально запреты вводить никто не собирается, зато можно очень громко о них заявить. Крымские руководители в этом смысле равняются на Чечню, они хотят преподнести полуостров как регион с самыми радикальными охранительными взглядами. Правда, это у них совершенно не получается. Бороться с вечеринками бессмысленно: даже советская власть не смогла победить празднование Рождества. Нескольким поколениям молодых людей не интересно, что там о них думают эти противники Хеллоуина.

(Над текстовой версией материала работал Владислав Ленцев)