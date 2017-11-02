Первые аресты Мюллера: как отреагирует Путин?

В понедельник бывшему советнику президента США Дональда Трампа Полу Манафорту и его партнеру Рику Гейтсу предъявили обвинения по 12 пунктам. Среди них – сговор против США, сговор с целью отмывания денег, деятельность в качестве иностранного агента без необходимой регистрации, а также непредоставление отчетов о счетах в зарубежных банках.

В соответствии с документом, Пол Манафорт и Рик Гейтс получили «десятки миллионов долларов» за работу в Украине. С 2006-го по «как минимум» 2016 год они были «агентами правительства Украины, Партии регионов, Януковича и Оппозиционного блока» без необходимой для этого регистрации в США.

Деньги отмывали через «десятки американских и иностранных юридических лиц», зарегистрированных на Кипре, Сейшелах, в Сент-Винсенте и Гренадинах, чтобы скрывать платежи от властей США. С этих доходов экс-советник Трампа не платил налоги. По информации американского издания Newsweek, базирующаяся на Кипре компания Lucicle Consultants перечислила до 2,5 миллионов долларов, в том числе на личные счета Манафорта. Всего через офшорные счета Манафорта и Гейтса прошло более 75 миллионов долларов США.

Обвинения в адрес Манафорта и Гейтса выдвинул бывший директор ФБР Роберт Мюллер, который с мая этого года возглавляет расследование связей Дональда Трампа и его команды с Россией, а также вмешательство Москвы в президентские выборы 2016 года.

Тем временем советник по международным делам Трампа Джордж Пападопулос признался в даче ложных показаний о своих контактах с Россией. Как сообщает Голос Америки, 27 января на допросе в ФБР Пападопулос сказал, что контактировал с иностранным профессором, имеющим «достаточно тесные связи» с российским чиновником, до того, как стал работать в предвыборном штабе Трампа, а его контакты с «некой российской гражданкой» имели малозначительный характер. В прокуратуре оба эти заявления называют ложными.

Дональд Трамп опубликовал серию твитов, в которых негативно отзывался о продолжающемся расследовании. В частности, он продолжает обвинять в связях с Россией «демократов и Клинтон» и призывает своих сторонников «сделать что-то».

Специальный советник Белого дома Тай Кобб на это заявил, что «комментарии президента не связаны с деятельностью специального прокурора, с которым он продолжает сотрудничать».

Бывший старший сотрудник ЦРУ с почти 30-летним опытом работы в разведке Джон Сайфер уверен: команда Мюллера имеет гораздо больше информации, чем сейчас известно прессе.

Пападопулос явно был целью вербовки российских спецслужб

«Арест Пападопулоса указывает, что лица, которые занимались предвыборной кампанией Дональда Трампа, были осведомлены о том, что Россия предлагала компрометирующую информацию на Хиллари Клинтон задолго до знаменитого совещания в июне 2016 года. Я не думаю, что Пападопулос является ключевой фигурой в возможном сговоре между командой Трампа и Россией, но он явно был целью вербовки российских спецслужб. Почти все, что следует из предоставленной ФБР информации, выглядит, как классическая вербовка. Настоящие дипломаты не действуют так, как люди, общавшиеся с господином Пападопулосом», – отмечает Сайфер.

«Лично я подозреваю, что россияне, вероятно, давно присматривались к нему. Им хотелось завербовать его с целью долгосрочного внедрения в Администрацию Трампа или Республиканской партии. Мне кажется, что обвинительный акт в отношении Манафорта также предполагает, что команда Мюллера может обладать дополнительной информацией. В любом случае, нам не следует на данный момент ожидать обвинений в шпионаже. Тем не менее, перечисленные обвинения были вполне предсказуемы на тот случай, если команда Мюллера подозревает его в «сговоре». Если же учитывать, что этот человек так близок президенту, то уже тот факт, что ему предъявили ему обвинения, вероятно означает более серьезные вещи, чем те, что мы видели в тексте обвинительного заключения», – предполагает ветеран разведки.

Подобное мнение высказывает и канадский аналитик, консультант в области обороны и редактор сайта Defence Report Стюарт Вебб.

Мюллер посылает сигнал остальным – что расследование имеет конкретные последствия

«Никогда еще людям, столь близким к президенту, обвинение не редъявляли так быстро. Тем самым Мюллер посылает сигнал остальным, кто, возможно, также участвовал в предполагаемом сговоре, – что расследование имеет конкретные последствия. Самым нежелательным фактором для администрации Трампа и Манафорта здесь, пожалуй, было признание вины советником по международным делам Джорджем Пападопулосом. Некоторые СМИ уже намекают на то, что Пападопулос, возможно, и был информатором ФБР», – говорит Вебб.

При этом аналитик предполагает, что если бы президент Трамп не уволил директора ФБР Джеймса Коми в мае этого года, он был мог предотвратить определенный ущерб для своей администрации, а у следствия, возможно, не было бы нужды делать такой резкий первый шаг.

Раскрыв механизм влияния российских фейковых новостей на американские соцсети, следствие раскрыло ящик Пандоры

«Это было бы постепенное, спокойное расследование. Не стоит забывать, что в августе в доме Манафорта уже проходили обыски, что само по себе казалось достаточно необычным. Очевидно, что Мюллер твердо намерен продолжать следствие. Независимо от того, приведет ли оно в итоге к импичменту Трампа или нет, долгосрочный эффект от расследования заключается в том, что связь Силиконовой долины и Капитолийского холма теперь будет постоянной, независимо от того, выразится она в усилении регулирования или лоббировании. Раскрыв механизм влияния российских фейковых новостей на американские социальные сети, следствие раскрыло ящик Пандоры, который требует теперь принятия каких-то мер», – заключает канадский эксперт.

Надзирающий специальный агент в отставке с 27-летним работы в ФБР Эндрю Брингюэль пока не спешит делать каких-то прогнозов, но отмечает, что выдвинутые обвинения доказывают объективность ФБР (большая часть сотрудников которого, согласно публикуемой статистике, является республиканцами).

«Бюро доказало, что является агентством, не мотивированным политикой, а руководствующееся важностью закона для гражданского общества. В случае, когда имеются доказательства преступной деятельности, вам лучше обратить на них внимание независимо от партийной принадлежности», – отмечает он.

Гленн Карл, который 23 года служил в ЦРУ заместителем офицера, отвечающего за транснациональные угрозы, уверен: эрозия американской демократии, порожденная действиями российской разведки и кампанией Дональда Трампа, а также первым годом его президентства, представляют собой наибольшую угрозу для Соединенных Штатов с 1861 года.

Действия России наносят неоспоримый ущерб американским международным интересам

«Наконец-то американская правовая система предприняла первый шаг в отношении беспрецедентных враждебных действий российской разведки против США. Однако Трамп, его окружение и их российские союзники уже изо всех сил пытаются продолжать менять общественные настроения в соответствии со старыми российскими приемами дезинформации, «фальшивых новостей» и искажения реальности. Я не первый раз повторяю: уязвимость и восприимчивость Дональда Трампа к манипулированию со стороны российской разведки очевидны и неопровержимы для любой компетентной спецслужбы, а действия России, направленные на подрыв американской демократии, наносят неоспоримый ущерб американским международным интересам», – убежден ветеран разведки.

Гленн Карл отмечает, что, по его мнению, многолетняя деятельность Пола Манафорта по отмыванию денег в Украине была бы невозможна без помощи российских олигархов, спецслужб и личного разрешения Владимира Путина.

«Признание Джорджа Пападопулуса в его фактически посреднических действиях стало еще более ярким доказательством связи российской разведки и команды Дональда Трампа и подрывных действий в России в отношении американской демократии, которая выражалась и во влиянии на избирательный процесс и в воздействии на восприятие среднего американца. В мире разведки, как и в юридической сфере, и в международной политике, такие действия называются изменой, действиями враждебной разведки, возможно, даже, casus belli», – заключает он.

А известный американский комментатор, писатель, бывший дипломат и аналитик разведки Джеймс Бруно опасается реакции Кремля на аресты в Вашингтоне. «Комментируя происшедшее, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков вновь отверг заявления о том, что Москва вмешалась в президентские выборы в США, назвав их «необоснованными, недоказанными обвинениями против нашей страны», – отмечает Бруно.

Когда еще больше доказательств всплывут на поверхность, как отреагирует Путин?

«Сейчас Мюллер и его команда раскрывают более точную информацию о вмешательстве России и ее возможном сговоре с представителями Республиканской партии. Когда еще больше доказательств вопиющего вмешательства Москвы всплывут на поверхность, как отреагирует Путин, особенно если Конгресс в ответ одобрит еще больше санкций в отношении России? Важно внимательно следить за этим. Будучи склонным к риску, российский президент может дать дерзкий ответ на возможные новые санкции США. Вашингтон должен учитывать такую возможность и подготовиться к ней», – предупреждает эксперт.