Российские силовики на полуострове вызывают крымских татар на допросы по подозрению в совершении «теракта» на линии электропередач и газопроводе. Об этом в интервью Крым.Реалии сообщил крымскотатарский активист Заир Смедляев.

Напомним: в ночь с 31 октября на 1 ноября на Южном берегу Крыма вышли из строя две газопроводные трубы и линия электропередач. Национальный антитеррористический комитет России заявил, что эти объекты остановились из-за «внешнего повреждения».

По информации Министерства энергетики России, на высоковольтных линиях «Алушта-Лучинская» и «Алушта-Перевальное» упала железная анкерная опора. Примерно в это же время произошла авария на газопроводе среднего давления в районе села Виноградное. Ранним утром 1 ноября произошла еще одна авария – на газопроводной трубе в районе села Запрудное.

«При этом сразу после взрыва газопровода под Виноградным и падения опоры ЛЭП в соцсетях появилось сообщение, написанное представителями местных властей. В нем говорилось дословно следующее: «Взрыв в 19:38 – это последствие замыкания на подстанции «Крымэнерго» по улице Октябрьская. Пострадавших нет, причин паниковать нет!». Однако вскоре это сообщение исчезло, а ему на смену пришли заявления антитеррористического комитета о «внешнем повреждении», – рассказывает Заир Смедляев.

​Активист уверяет: ситуация на ЮБК оказалась чрезвычайно выгодна российским силовикам, уже несколько лет ведущим на полуострове кампанию по «борьбе с терроризмом».

В Крыму постоянно задерживают «диверсантов» и «террористов», но при этом здесь не совершается ни одного теракта

​«В Крыму постоянно задерживают «диверсантов» и «террористов», но при этом здесь не совершается ни одного теракта. Рано или поздно это вызывает подозрения. И здесь подвернулся случай, который позволяет правоохранителям оправдать их репрессии в адрес крымских татар. Вспомним, как Геннадия Лимешко обвинили в августе в подготовке диверсии на линии электропередач «Судак-Новый Свет». При этом «террористов» задерживают чаще всего с ручной пилой или ножовкой по дереву, которой в принципе невозможно перепилить металлическую высоковольтную линию электропередач», – поясняет Смедляев.

​Последний случай также не оказался исключением. По словам Заира Смедляева, 1 ноября представители российских силовых структур Крыма явились домой к младшему брату крымского правозащитника, фигуранта «ялтинского дела Хизб ут-Тахрир»​ Эмир-Усеина Куку – Эбазеру Куку. Ранее силовики арестовали Эмир-Усеина по подозрению в участии в террористической организации. Перед этим они неоднократно пытались склонить его к сотрудничеству, а один раз, по словам родных, его едва не похитили. Украинские и зарубежные правозащитные организации называют Эмир-Усеина Куку узником совести и политзаключенным. К младшему брату задержанного, по словам Заира Смедляева, правоохранители наведались впервые. Они пригласили Эбазера «на беседу» в городское управление полиции Ялты.

Эбазера спрашивали, где он был накануне, взяли у него даже слюну на получение образца ДНК. В коридоре он заметил и других крымских татар

​«Во время разговора ему дали понять, что его подозревают в организации взрыва на газопроводе и повреждении опоры электростанции. Эбазера спрашивали, где он был накануне, взяли у него даже слюну на получение образца ДНК. В коридоре он заметил и других крымских татар, приглашенных на допрос по тому же поводу. Всех их подвергли той же самой процедуре. Владимир Путин недавно заявил, что иностранные спецслужбы собирают биологический материал россиян. Однако пока мы заметили за этим делом только ялтинскую полицию – если, конечно, не предположить, что она работает на ЦРУ», – иронизирует активист.

На данный момент Эбазера Куку отпустили домой, однако дали понять, что следственные действия будут продолжены, говорит Смедляев.

«Ирония судьбы – по сообщениям СМИ, ныне покойный отец братьев Куку ожидал, что с приходом России в Крым произойдет решение всех проблем крымских татар. Он даже был награжден орденом «За возвращение Крыма». Однако вначале был арестован его сын Эмир-Усеин Куку, а теперь в число террористов пытаются включить и младшего сына, Эбазера», – рассказывает Смедляев.

Активист считает, что вызов Эбазера на допрос был связан с арестом его брата и продолжающимися арестами по «делу Хизб ут-Тахрир».

Силовики оправдывают новые репрессии, показывая, что «террористическая угроза» в Крыму по-прежнему велика

​«Теперь силовики всячески доказывают свою необходимость и нужность, а также оправдывают новые репрессии, показывая, что «террористическая угроза» в Крыму по-прежнему велика. Вполне возможно, что им спустили «сверху» разнарядку на манер существовавших в сталинские времена, с указанием примерного количества «диверсантов», которых следует арестовать. Еще одной выгодой от «антитеррористической кампании» могли стать меры по недопущению приезда в Крым Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова, а также повторения событий 3 мая 2014 года. В частности, 1 ноября были заблокированы все пункты пропуска в Крым под предлогом «антитеррористических учений», – предполагает Заир Смедляев.