В ночь с 31 октября на 1 ноября на Южном берегу Крыма вышли из строя две газопроводные трубы и линия электропередач. По словам российского министра топлива и энергетики полуострова Вадима Белика, имели место три аварийные ситуации.

При этом в Национальном антитеррористическом комитете соседней России и затем в «Крымэнерго» сообщили о повреждении опор линий электропередач на двух высоковольтных линиях: «Перевальное-Алушта» и «Алушта-Лучистое». Директор российского предприятия «Крымгазсети» Сергей Тарасов не исключил, что случившееся могло быть спланированной диверсией.

Сопредседатель украинского Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич предполагает, что на ЮБК произошел не теракт, а небольшое стихийное бедствие.

Труба могла выйти из строя по причинам, не имеющим никакого отношения к терактам или диверсиям, без вмешательства человека

– Я специально проконсультировался с бывшими коллегами из системы «Нафтогаза Украины», которые когда-то работали в Крыму. Судя по фотоматериалам в СМИ, речь однозначно идет о газопроводе среднего давления с диаметром трубы 200 миллиметров. В любом случае повреждения, которые мы видели, не могли вызвать серьезных пожаров и так далее. Более того, пострадавший участок идет над поверхностью земли, то есть риск деформации высок. Таким образом, труба могла выйти из строя по причинам, не имеющим никакого отношения к терактам или диверсиям, и даже без вмешательства человека. Я бы поставил на смещение почвы, мини-оползень. Газ под давлением устремился в брешь и сгорел. Такого рода инциденты в Украине случались и на магистральных газопроводах.

​Дмитрий Марунич отмечает, что установить наблюдение за всеми участками таких газопроводов невозможно, и именно поэтому их всегда стремились расположить под землей.

Ведущий аналитик российского Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, исходя из открытых данных, считает версию теракта или диверсии вполне вероятной.

Одновременно с газопроводом пострадали линии электропередач – две синхронных поломки. Это может свидетельствовать в пользу рукотворной аварии

– Комиссия должна взять пробы грунта и определить, было ли возгорание вокруг газопровода и есть ли признаки подрыва. Меня смущает то, что на одном и том же участке произошли две аварии за сутки. Разгерметизация обычно приводит к тому, что метан просто растворяется в воздухе. То есть, если мы говорим о банальной утечке, то она сама по себе не привела бы к взрыву. Но одновременно с газопроводом пострадали линии электропередач – две синхронных поломки на двух разных объектах инфраструктуры. Это может свидетельствовать в пользу рукотворной аварии. Я не могу вспомнить похожих инцидентов на газопроводах в России за последние 10 лет.

Игорь Юшков уточняет, что с помощью металлоискателя гипотетический диверсант может найти и затем взорвать даже подземную часть газопровода, не подвергая себя риску.

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Украинский политолог Петр Олещук заключает, что версия «украинского следа» в данном случае не выдерживает критики.

Украина не заинтересована в том, чтобы лишить населенные пункты полуострова газа или света

– В России продолжает укрепляться режим, имеющий отдельные признаки тоталитарного. Постоянные обвинения неких внешних и внутренних врагов во всех проблемах – один из них. В Советском Союзе тоже были диверсанты и шпионы, которые якобы мешали построить коммунизм и так далее. Теперь России точно так же мешают строить «светлое будущее» в Крыму. Надо понимать, что Украина не заинтересована в том, чтобы лишить населенные пункты полуострова газа или света. К чему это должно привести? Зачем Киеву настраивать против себя простых крымчан? Там есть множество действительно важных стратегических объектов вроде военных частей, и прервать энергоснабжение одной из них уже более осмысленно, чем оставлять без света жителей Алушты.

​(Над текстовой версией материала работал Владислав Ленцев)