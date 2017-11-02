Некурортный Крым

Крым начал терять свою популярность как курортный регион. В 2017 году, по данным Ростуризма, аннексированный полуостров посетили на 200 тысяч меньше отдыхающих, чем в 2016-м.

В ведомстве уточнили, что по состоянию на 27 октября в Крыму побывали 4 миллиона 930 тысяч туристов. Глава Ростуризма Олег Сафронов при этом заметил, что сравнивать прошлый курортный сезон с нынешним некорректно – из-за отсутствия турецких предложений в 2016-м. Согласно официальной статистике, в Турции в 2017 году побывали 4 миллиона российских туристов.

Председатель общественной организации «Курортный Крым», создатель сайта kurortexpert.com Александр Бурдонов считает, что за объективными сравнительными оценками курортных сезонов следует обращаться не к чиновникам, а к предпринимателям.

Что будет в следующем году, зависит от того, что покажут по телевизору

– В нынешних условиях российские власти могут заявлять о каком угодно туристическом потоке в Крым. Исходя из наших расчетов, он может составлять не 4-5 миллионов, а всего лишь 2 миллиона. Вопрос в том, кто как считает: если всех прибывающих в аэропорт Симферополя записывать как туристов, то их номинально будет очень много. Достаточно объективную оценку, лучше сезон был или хуже, могут дать курортные предприниматели, которые возят туристов на катерах или что-либо им продают. Эти люди всегда чувствуют на себе колебания в турпотоке. Что будет в следующем году – зависит от того, что покажут по телевизору. Я уверен, что Турция прилагает немалые усилия, заказывая информационные кампании против Крыма.

Отельер из Ялты Максим утверждает, что турпоток снизился примерно на треть, по сравнению с 2016 годом.

Наш отель в июне и сентябре стоял пустым

– Наш отель в июне и сентябре стоял пустым, в отличие от прошлого года. Я бы сказал, что динамика турпотока, с нашей точки зрения, выглядит как падение на 30%. Я даже не представляю, как можно платить налоги при таком рынке. Люди и так еле-еле сводят концы с концами. Если нет рекламы, а жилье по классу совсем простое, то заработка вообще не будет. Так называемые бабушки с квартирами сейчас просто сидят без клиентов. То же самое с маленькими отелями, у которых нет денег на маркетинг.

<a href="https://w.soundcloud.com/player/?url=http%3A%2F%2Fapi.soundcloud.com%2Ftracks%2F350063254&color=%23ff5500&auto_play=false&hide_related=false&show_comments=true&show_user=true&show_reposts=false&show_teaser=true">SoundCloud</a>

Экс-министр курортов и туризма Крыма, глава правления Ассоциации индустрии гостеприимства Украины Александр Лиев предполагает, что российские власти полуострова завысили показатели турпотока.

Здравницы захвачены россиянами, но как только они перестанут организовывать людей, этот поток иссякнет

– По нашим подсчетам, за 10 месяцев 2017 года Крым посетило порядка 1 миллиона 400 тысяч туристов. Примерно таким же этот показатель был в 2016-м. В этом году немного, где-то на треть, сократилось количество украинцев, которые приезжали на полуостров с материка, но цифры там и так были незначительными – в районе 100 тысяч человек. Каждый год, начиная с 2014-го, падает и турпоток из России – тогда он составлял 1 миллион человек, сейчас уже меньше. Я говорю о тех, кто принял самостоятельное решение ехать в Крым. Стабильным пока что остается количество тех, кого отправляют по бесплатным путевкам – где-то 700 тысяч человек. Здравницы захвачены россиянами, но как только они перестанут организовывать людей, этот поток иссякнет. Крым никогда не рассчитывал на подобный бюджетный туризм.

(Над текстовой версией материала работал Владислав Ленцев)