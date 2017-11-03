В российской ФСБ в Крыму уверены что под Алуштой 31 октября была совершена диверсия. Ведомство возбудило три уголовных дела по фактам повреждения двух газопроводов и ЛЭП. При этом, по словам местных специалистов, экспертная комиссия пока не приступила к осмотру повреждений на системе.

В том, что речь идет о диверсии, не сомневается российский глава Крыма Сергей Аксенов, а виновных он уже нашел среди приезжих с материковой части Украины. В результате аварий возникли перебои с газоснабжением на Южном берегу полуострова, но, по словам российского директора «Крымгазсетей» Сергея Тарасова, восстановительные работы идут полным ходом. Тем временем силовики проводят рейды «по поимке диверсантов», допрашивают крымских татар.

Российский политбеженец, доктор политических наук, председатель правления экспертной группы «СОВА» Михаил Савва убежден, что крымские силовики после аварии под Алуштой постараются усилить репрессии.

Случай под Алуштой будет использован для очередных посадок и отработки новых механизмов фальсификации уголовных дел

– Российские власти будут использовать любое ЧП для закручивания гаек. В стране нет правосудия, а есть лишь его имитация, потому у силовиков развязаны руки. Они могут передавать в суды совершенно нелепо сфальсифицированные дела, и судьи будут выносить обвинительные приговоры. Гражданские права и свободы в России, как правило, начинали сворачивать после терактов вроде Беслана в 2004 году. Случай под Алуштой будет использован для очередных посадок и отработки новых механизмов фальсификации уголовных дел. Иногда спецслужбы сами организуют теракт, чтобы достичь этих целей. Не знаю, что именно случилось в Крыму, но в Подмосковье недавно тоже был взрыв газа, и его не сочли терактом.

Генерал армии, бывший глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж считает, что ФСБ важнее создать информационный поток, а не провести экспертизы.

Российским силовикам важно создавать все новые угрозы, которые якобы исходят от украинцев

– Российским силовикам важно создавать все новые угрозы, которые якобы исходят от украинцев, учитывая, что предыдущие дела про так называемых диверсантов ничем не заканчиваются. Кроме того, теперь ФСБ получила повод снова обыскивать дома крымских татар, вызывать на беседы активистов и всячески запугивать несогласных. Я не исключаю и то, что в Крыму на самом деле могут действовать местные силы, учитывая количество недовольных тем, что там происходит. В таком случае ФСБ, конечно, постарается повернуть все так, что это борьба не против режима, а против простых крымчан. Для российских силовиков важнее не экспертизы и установление фактов, а создание нужного информационного потока.

Украинский политолог Олег Саакян заключает, что российские власти Крыма вновь постараются ввести в действие мобилизационный сценарий.

Россия вновь и вновь напоминает крымчанам, что якобы уберегла их от войны

– Россия вновь и вновь напоминает крымчанам, что якобы уберегла их от войны. Так что информация об авариях в Алуште будет пропущена именно через эту искривленную призму: Украина якобы пытается внести нестабильность на полуостров, а доблестные чекисты в очередной раз спасли людей. Так или иначе, российские власти Крыма не упустят случай снова ввести в действие сценарий мобилизации, в том числе для подавления внутренней естественной протестной активности.

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(Над текстовой версией материала работал Владислав Ленцев)