Крымские газеты пишут об «извечной миссии» полуострова, подробностях ЧП на южнобережье и возможном «украинском следе», а также принципах права народа на самоопределение.



Газета «Крымские известия» пишет о состоявшейся международной научной конференции «1917–2017: Россия в поисках примирения и образа будущего». «Говорить об этом нужно, чтобы общество пришло к компромиссам, а не выстроилось по разные стороны баррикад. И упомянутая конференция в этом смысле – хорошая площадка», – отмечает издание.

Газета публикует выступление спикера подконтрольного России парламента Крыма Владимира Константинова. Он заявил, что «в грядущих свершениях полуострову уготована заметная роль».

Это извечная миссия Крыма: примирять, одухотворять, давать новые смыслы

«Мы уже вписали в них свою крымскую страницу. Мы дали импульс к преодолению раскола, сплочению и солидарности всему российскому обществу. Неслучайно платформа для консолидации ведущих политических сил страны обозначена как «крымский консенсус». Это вообще извечная миссия Крыма: примирять, одухотворять, давать новые смыслы, – сказал Константинов. – Возможно, мы просто продолжаем миротворческую миссию, завещанную нам теми, кто жил до нас на крымской земле. Но одно очевидно: в Крыму гражданские войны не начинаются. Они здесь заканчиваются».

«Крымский телеграф» рассказывает подробности повреждения газопроводов и падения опоры ЛЭП на Южном берегу Крыма. Вследствие аварии без газа остались более тысячи человек в нескольких населенных пунктах. Официальная причина ЧП пока не озвучена. Хотя Национальный антитеррористический комитет говорит о возможности диверсии. Издание пишет, что специалисты вырезали участки поврежденного газопровода и передали их на экспертизу.

Чем дело окончится, почти понятно... Сергей Аксенов заявил, что не сомневается в наличии украинского следа

«Пока идет следствие. И чем дело окончится, почти понятно. ФСБ возбудило три уголовных дела (по каждому эпизоду отдельно) по ст. 281 УК (диверсия). А глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что не сомневается в наличии украинского следа», – пишет еженедельник.

Издание отмечает, что крымчане в социальных сетях пишут, что аварии – плоды преступной служебной халатности ответственных лиц, и якобы «легче списать все на диверсантов и врагов, чем признать свои страшные промахи».

Газета «Авдет» опубликовала материал, рассказывающий о принципах права народа на самоопределение. Автор статьи подчеркивает, что в отличие от «русскоязычного меньшинства», проживающего в Крыму, бесспорным правом на самоопределение обладает крымскотатарский народ, имеющий статус коренного народа.

Декларация ООН о правах коренных народов 2007 года подтверждает право коренных народов на самоопределение. В документе говорится о коллективных правах коренных народов, что ставит их на более высокий уровень правовой защиты, по сравнению с национальными (этническими) меньшинствами, представители которых, как полагает большинство юристов, обладают индивидуальными правами.

Однако, по мнению автора статьи, «даже когда речь идет о правах коренных народов, включая их право на самоопределение, все равно международное сообщество стремится поставить принцип территориальной целостности и принцип политического единства суверенных государств выше принципа самоопределения».