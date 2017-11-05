Польша начинает разрабатывать процедуры, которые сделают невозможным допуск на ее территорию граждан, демонстрирующих «крайне антипольские позиции». Об этом сказал министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский. Он отметил, что его страна не будет пускать таких украинских граждан. В частности, в эфире польского телеканала руководитель внешнеполитического ведомства соседней страны отметил: «Люди, демонстративно надевающие мундиры СС «Галичина», в Польшу не въедут».

В ближайшее время Польша обещает обнародовать фамилии тех, кого коснется запрет. К ним, по данным польского министра, отнесут также лиц, оказывающих неблагоприятное воздействие на двусторонние отношения административным способом. Например, не разрешают продолжить эксгумацию тел, предположительно поляков, погибших на украинской территории. Также министр иностранных дел Польши отметил, что он подумает, рекомендовать ли польскому президенту ехать с визитом в Украину. По предварительным договоренностям президент Польши Анджей Дуда должен в декабре встретиться с президентом Украины Петром Порошенко в Харькове.

Об этом в эфире программы «Ваша Свобода» говорили народный депутат Украины, председатель комитета Верховной Рады по иностранным делам Анна Гопко, польский журналист Павел Боболович, народный депутат Украины, сопредседатель группы по межпарламентским связям с Польшей Оксана Юринец.

– Госпожа Гопко, достаточно острое заявление польского министра. Оно уже не первое, но первое, являющееся не просто полемическим и информационным, но и таким, что за собой может привести к конкретным решениям со стороны польского руководства. Что делать в сложившейся ситуации?

Анна Гопко: Отстаивать наши национальные интересы, четко доносить польской стороне, что в вопросах защиты нашей истории не может быть компромиссов, потому что это наше право. И тема ухудшения польско-украинских отношений не является чем-то новым. И заявления Ващиковского, которые сейчас усиливают напряжение, являются свидетельством того, что у них есть какие-то внутренние проблемы. Мы неоднократно слышим, что внутри Польши есть определенные кадровые некие намерения, в частности, президента Дуды, по различным должностям, в том числе и во внешнем ведомстве. Обидно, что некоторые внутриполитические вопросы, а также работа на электорат правящей партии, наносят ущерб внешнеполитическим приоритетам. Для Украины Польша является не просто соседом, а стратегическим партнером. Все вопросы, касающиеся энергетики (мы говорим о важности энергетического хаба в регионе Восточной Европы), вопросы безопасности взаимосвязаны.

Когда говорят о Волыни, то Украина, если бы хотела заниматься селективным подходом и напоминать Польше, как они делили неоднократно Украину с Россией, а затем Польша сама испытывала огромные потери... Деление Польши происходило уже по результатам неразумной политики ‒ поляки думали, что, разделив Украину, обогатятся территорией. Мы не осуществляем какого-либо селективного подхода.

Операция «Висла» тоже была попыткой этнически убрать украинцев с земель и выселить более 150 тысяч человек. Задача политиков – думать о перспективах и решать стратегические вопросы.

Кремль усилил западный фронт борьбы против Украины, активизировав недальновидных людей

Обидно, что польский министр иностранных дел, несмотря на то, что Польша будет непостоянным членом Совбеза ООН в 2018-2019 годах, где много для Украины и Польши общих угроз – вместо того, чтобы усиливать сотрудничество, укреплять восточную границу Европы, помогать Украине противодействовать российской агрессии, кибератакам, совершает очередные попытки... Кремль сейчас усилил западный фронт борьбы против Украины, активизировав недальновидных людей. В некоторых случаях, мне кажется, люстрация в Польше не принесла конкретных результатов ‒ иногда некоторые, хочется прямо сказать, «консервы» Кремля очень четко проявляют себя в Польше.

‒ Владимир Вятрович, директор Украинского института национальной памяти, отреагировал на слова главы МИД Польши. В частности он сказал: «Хотят наказывать ответственных лиц Украины за требование к польской стороне соблюдать украинское законодательство. Кажется, на этот раз Польша хочет пойти даже дальше России». Господин Боболович, вы считаете, что Польша может пойти дальше России в своих отношениях с украинским руководством?

Павел Боболович: Прежде всего нам всем надо быть осторожными в своих заявлениях и с одной, и с другой стороны. Это касается в равной степени как должностных лиц, так и людей, которые комментируют это, в том числе и журналистов. Видим, возростание, может, даже конфликта между Польшей и Украиной, когда речь идет об исторической памяти. С другой стороны, в других сферах сотрудничество наше остается очень тесным ‒ в военной, энергетической сферах.

Конечно, такие декларации и с одной, и с другой стороны нас не будут двигать вперед, могут принести опасность общественных конфликтов. Несколько лет после Евромайдана Польша в украинском пространстве была только исключительно в положительных реакциях, а сейчас – в отрицательных.

‒ Госпожа Гопко, может, нам не нужно преувеличивать значение таких заявлений? Украина также не допускает на свою территорию определенных чиновников, в том числе из стран ЕС, и депутатов, которые считаются такими, что представляют для Украины национальную угрозу.

Война резких заявлений, когда используются фактически могилы, памятники, абсолютно неприемлема

​Анна Гопко: Мы в правоохранительных органах на комитете иностранных дел ставили очень четкие критерии в отношении тех, кого не пускают. Это должны быть те, кто нарушил законы Украины, международное право, посещавшие Крым, совершенно не спрашивая разрешения у украинской стороны. Когда есть конкретные основания, а не просто «СБУ решила список составить», не согласовав с МИД, администрацией, другими соответствующими учреждениями. Эта война таких резких заявлений, когда используются фактически могилы, памятники, абсолютно неприемлема. Одно дело ‒ насколько избирательный подход, насколько есть искажения истории, когда это делают политики. История же должна все равно быть (отдельно – КР) ‒ для этого есть специальные институты национальной памяти. Здесь ключевую роль должны играть историки.

Кому-то выгодно, чтобы Украина всегда занимала определенную очень вялую, инертную позицию. Никогда не было точки зрения проактивной. Поэтому мы много рефлексируем, реагируем вместо того, чтобы задавать тон и показывать перспективы, куда мы хотим двигаться.

‒ Госпожа Юринец, насколько межпарламентский диалог может смягчить эту ситуацию?

Оксана Юринец: Эта ситуация очень неприятна. Мы с Николаем Княжицким уже в течение года стараемся реагировать на всякие такие вещи, которые возникали именно в формате межпарламентской группы дружбы Польша-Украина. Каждый раз это были заявления, касающиеся очень неприятных вещей ‒ памятников. Я только что вернулась из США, где есть один конгрессмен и двое сенаторов ‒ люди, которые абсолютно поддерживают Украину, при том имея польские корни. Каждый раз, когда мы начинали какую-то тему, нам говорили, что тех людей, которые могут иметь отношения с Россией, так же много и у наших соседей. Мы в определенной степени научились реагировать, возможно, иногда громко молчать.

Украина сегодня стоит между демократией и диким миром, который со своими имперскими амбициями хочет завоевать демократическую часть

Надеюсь, что запланированная предварительно на 12 декабря польско-украинская ассамблея таки состоится. Это структура, которая в формате межпарламентском позволяет делать специальные заявления, то есть письменные документы, которые даются к исполнению. Потому что межпарламентская группа дружбы документов принимать не может. Сейчас сложное время не только в Украине. Мы не можем себя ставить в позицию, что что-то мы делаем каждый раз не так. К сожалению, мы сегодня стоим на форпосту между демократией и диким миром, который со своими имперскими амбициями хочет завоевать демократическую часть.

Очень часто это возникает в разных странах. Гораздо больнее, когда это происходит с соседними странами с европейской стороны. На сегодняшний день не реагировать мы не можем. Но иногда есть вещи, которые особенно подогреваются людьми... наверное уши торчат со стороны северного соседа.