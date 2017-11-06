Вряд ли сейчас можно ожидать однозначной победы российского оппозиционного движения – равно как и однозначного поражения. Можно, конечно, представить себе утопическую ситуацию, при которой в результате начавшегося в России в 2012 году медленного политического кризиса установилось новое "идеальное" правительство, а все "плохие", старые чиновники, коррупционеры и жулики испарились или улетели на другую планету. Но, к сожалению, жизнь не бывает черно-белой.

Нынешнее положение дел в России можно определить как состояние всеобщей тревожности, давление атмосферы страха, пронизывающего общество, непонимание будущего. Нарастающий конфликт между властью и оппозицией переходит в открытую стадию, стороны не только обмениваются критикой и самооправданиями, но и переходят на язык угроз и санкций. Однако если одна сторона может использовать силовой ресурс, то другая сторона – нет, и потому вынуждена искать поддержки вовне.

Сравним ситуацию с семейным конфликтом: супруги уже обменялись репликами, и сильная сторона (пусть ею для простоты понимания будет муж) угрожает применением силы. Так вот слабая сторона, что она будет предпринимать? Конечно, она станет искать поддержки вовне (у подруг, родственников, в полиции) в надежде, что кто-то утихомирит обидчика. Во внутриполитических конфликтах эту роль играют международные организации – от международных судов до миротворческих сил. Фактически конфликт разрастается до тех пор, пока одной из сторон не посчастливиться усилить свои позиции, мобилизовав внутренние и внешние ресурсы, чтобы обеспечить себе сначала существенный перевес сил, а потом и победу. В семейном кризисе такая победа скорее всего закончится разводом: супруги просто разделят жизненное пространство и совместно нажитое имущество, как-то договорятся о совместных обязательствах. Во внутриполитическом кризисе такой вариант возможен при решении национально-территориального конфликта.

Построение "России будущего", скорее всего, начнется с серьезного конфликта по принципу "все против всех"

Кризис в России – многомерный, разломы проходят по многим плоскостям. Это конфликты чиновников и активистов оппозиции, сторонников и противников российской международной экспансии ("крымнашисты" и их оппоненты), межнациональные конфликты ("местные" против "понаехавших"), религиозные разногласия и многое- многое другое. Истории известны такие ситуации, когда могущественные империи саморазрушались под грузом внутреннего напряжения, когда останавливался рост, исчерпывалась объединяющая идея. Обычно историки потом пишут что-то вот такое: "После падения Рима толпы варваров установили свои порядки и до неузнаваемости изменили территории бывшей империи". Так как кризис многомерный, то простым размежеванием дело не заканчивается, часть проигравших вынуждена эмигрировать, к ним присоединяются те, кто предпочтет тяготы поиска нового жизненного пространства трудностям смутного времени на родине. Ну и, в зависимости от гуманности победивших, оставшиеся проигравшие могут подвергнуться люстрации или ссылке в лагеря.

Многие хорошо помнят распад СССР, но в отличие от нынешнего российского тогдашнее советское общество было достаточно гомогенным. Внутренних конфликтов было немного, Союз распался на разные территории, так как создание империи требовало серьезного силового и экономического ресурса, – и когда этот ресурс иссяк, бывшие республики немедленно ситуацией воспользовались. А сейчас построение "России будущего", скорее всего, начнется с очень серьезного конфликта по принципу "все против всех". Напомню, как в 2012 году сорвалась попытка создать действующий Координационный совет оппозиции, которая сорвалась по многим причинам, в том числе и по причине нехватки навыков достигать консенсуса. В российской истории много примеров, когда договор достигается только тогда, когда одна из сторон получает серьезное преимущество: это и активизация тоталитарно-репрессивного механизма принуждения общества, и получение "ярлыка на княжение" от могущественного внешнего покровителя, как это было во время монгольского ига.

Окончание политического кризиса будет сопровождаться реформами. В том случае, если находящиеся у власти политические силы сохранят свои позиции, случившееся будет названо "неудавшимся переворотом", после чего, вероятнее всего, начнутся массовые чистки и усиление репрессий (как это происходило в Турции в 2016 году). Скорее всего, будет объявлен какой-нибудь "новый курс", старые проблемы спишут на происки проигравших заговорщиков, а обновленная стратегия так или иначе будет преследовать своей целью недопущение "переворота" в будущем. Возможно, из руководства страны или ее силовых структур будут убраны самые одиозные фигуры, коррупцию и беззаконие (а точнее, понятийное право) поднимут на пару уровней выше сферы интересов населения. На уровне, с которым контактирует обычный человек, – полиция, чиновник в управе, налоговый инспектор, судья – наведут относительный порядок, а на уровне сырьевых монополий, Государственной думы, чиновников федерального уровня все останется, как и было.

В случае победы оппозиции первые шаги тоже будут из разряда "самоочищения": принятие законов о люстрации, проведение показательных судебных процессов (приведу в пример украинскую ситуацию). Иными словами, победившая сторона подвергнет проигравшую репрессиям и дискриминации. Однако нужно будет где-то найти замену бывшим чиновникам. Помните, во время перестройки в магазинах вывешивали объявления о том, что требуются продавцы без опыта работы в советской торговле? Это была массовая дискриминация по факту того, что человек имел опыт работы в торговле. Хорошо, объявим массовый набор молодых и способных, не запятнавших себя работой в органах государственного управления или правопорядка, и что дальше? Следующий шаг, скорее всего, – попытка отстроить новые правила и процедуры, сформировать пакеты законов, которые не допустят "повторения ситуации"... В итоге, разобрав завалы, новые власти вынуждены будут серьезно задуматься о мерах по сохранению своих позиций. Круг замкнулся?

Итак, вне зависимости от того, кто победит во внутриполитическом конфликте, набор шагов по построению счастливой жизни примерно таков:

Очистка рядов: осуждение проигравших, массовая миграция, люстрация и дискриминация побежденных.

Поиск замены на места проигравших.

Попытка создания новых правил.

Сложности с внедрением новых порядков.

Кризис удержания власти.

Контрреформа. Новая смена власти или плавный возврат к старым порядкам.

Проблема возврата к старым порядками обусловлена тем, что изначально нарушена причинно-следственная связь (как и порядок действий по внедрению реформ). Поведение – это способность (или, точнее, форма) адаптации личности к изменениям. Сложился баланс, все хорошо, человек спокоен – но появился какой-то раздражитель, который вынуждает к действию. Набор наших действий по реадаптации к этому раздражителю и есть поведение. Если мы хотим изменить поведение, то нужно в первую очередь менять условия, чтобы стсарые отработанные тактики перестали быть действенными. Общество устроено и работает точно так же. Есть наработанные шаблоны реадаптации к раздражителям, к восстановлению баланса. Появилась угроза безопасности – нужно найти свой клан, потому что принадлежность к группе повышает безопасность. За членами группы закреплены роли – кто-то "собирает" общак, кто-то распределяет, один руководит, другой следит... Начинается непрозрачный для общества процесс распределения ресурсов, полномочий, защиты территорий, который со стороны предстает как коррупция и произвол чиновников.

Такие сложившиеся общественно-поведенческие стратегии и приводят к перекосам. Если мы хотим изменить эту ситуацию, то требуются перемены условий среды – так, чтобы прежние стратегии перестали быть эффективными. Бесполезно пытаться разрешить эту проблему простым хирургическим путем, просто вырезая "плохих" как раковую опухоль. Пока не будут устранены причины и изменены условия внешней среды, общественные метастазы будут распространяться и поглотят тех, кто планировал с ними бороться.

Арье Готсданкер, организационный психолог, эксперт по управлению изменениями и психологией масс

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