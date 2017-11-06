4 ноября в Крыму отмечали российский День народного единства. На шествии в Севастополе молодежь призывала «крепить единство народов России», в Ялте провели крестный ход и молебен, а в Симферополе дети стреляли из автоматов и примеряли бронежилеты. В городах России 4 ноября состоялись так называемые русские марши, не обошлось без задержаний.

День народного единства Учрежден Кремлем в 2004 году в память о событиях Смутного времени начала 17-го века. Тогда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.

Активист Украинского культурного центра в Крыму Михаил Батрак отмечает, что российские власти Крыма стремятся придать этому празднику другой контекст.

– Российские чиновники действительно постарались организовать праздник с размахом, однако людей в итоге было немного, иногда меньше, чем полицейских. Я не могу утверждать, сгоняли туда бюджетников или нет. Так или иначе, праздничной атмосферы не было, поскольку народ в большинстве своем не знает, что это за день такой. По моим наблюдениям, на рынке оказалось больше людей, чем в центре. Одно хорошо для крымчан: понедельник – дополнительный выходной. Кстати, о Дне народного единства организаторы и ведущие говорили не в контексте 1612 года, а приветствовали аннексию Крыма, то есть его «присоединение» и «единство» с Россией. Маршей националистов я не наблюдал.

Радиослушатели из Крыма по-разному смотрят на российский праздник:

«Никто нас не сгонял, мы сами вышли 4 ноября. У нас свои праздники, у вас свои: день рождения Бандеры, Голодомор и так далее. И не надо со своим уставом в чужой монастырь! Мы праздновали День народного единства, потому что Россия сейчас как никогда едина, именно при Владимире Путине. И так будет всегда! Если бы Ельцин не пропил в 1991 году Крым, мы бы давно были в России. И я, конечно, знаю, что из Москвы в 1612 году изгнали интервентов, а потом объединили Россию».

«Это праздник в могиле! Денег нету, зарплаты-пенсии маленькие, работы нету. Еще такая погода паршивая была, ветер, все ходят с большим неудовольствием. При Украине жизнь была, деньги были настоящие, а сейчас, как бумага. Возьми эту тысячу рублей – ничего не купишь. Какой праздник? Праздник – это когда на столе что-то есть и свобода. Свободы тоже нету никакой. Я живу недалеко от центра одного города крымского, так вот: почти никто не выходил праздновать».

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Российский политолог и публицист Александр Морозов уверен, что День народного единства не достиг цели, заложенной в него Кремлем.

– Безусловно, День народного единства учреждали, чтобы отучить народ от 7 ноября. Однако десятилетие спустя видно, что праздник не приживается. Он стал сугубо казенным. В его основе как невнятное изгнание поляков в 1612 году, так и праздник Казанской Божьей Матери, а еще идея примирения народа после Гражданской войны начала 20-го века. Но, как мы видим, это примирение в итоге так и не произошло. Возможно, власти хотели учредить праздник против революций, народных восстаний и так далее, но у них не получилось. В то же время русский национализм почти не слышно, поскольку Кремль перехватил у него инициативу.

Российский философ и публицист Максим Горюнов считает, что Кремлю удалось ублажить большинство русских националистов аннексией Крыма и общей внешнеполитической экспансией.

– Сравнивать русские марши в 2011-м и 2017-м годах очень показательно. Сейчас на улицы выходят сотни, иногда по несколько десятков человек, а шесть лет назад это были 20-25 тысяч. Сегодня полиции в три раза больше, чем участников. В 2011 году в русском марше участвовало множество людей с разными требованиями: от судебной реформы до высылки мигрантов. Однако в 2014-м Владимир Путин угадал, чего хотело большинство националистов, – Крым и Сирию. То есть показать свое величие в мире и равенство с США. Кроме того, эти авантюры подорвали экономику, так что в Россию стало приезжать меньше мигрантов. Зачем теперь выходить на марши, если требования выполнены? Сегодня туда приходят совсем молодые люди.

(Над текстовой версией материала работал Владислав Ленцев)