«Пропаганда действует как яд на крымчан»

Как Крым освещали в международных медиа: что вынесли в заголовки, а чему не уделили внимания – в обзоре Крым.Реалии.

Польская газета Rzeczpospolita опубликовала ​интервью с заголовком «Немецкий генерал Клаус Виттман: «Мы напрасно отдали наши танки»​.

«Так вопрос пыталась ставить на выборах Социал-демократическая партия. Один из ее лидеров, Габриэль Зигмар, спрашивал: «Где мы расположим эти все аэропорты, которые мы должны будем купить, чтобы использовать 75 миллиардов евро!» А ведь это было решением не одной Германии, а всего НАТО.

Мы все были наивными, надеялись, что Россия на самом деле станет партнером Запада

Это решение приняли на саммите в Уэльсе в 2014 году и в Варшаве в прошлом году – в ответ на аннексию Крыма Россией. Тогда канцлер Ангела Меркель объявила, что Германия будет стремиться к 2% ВВП. Это означает обязательное условие, что оборонный бюджет действительно вырастет до €75 миллиардов, если Россия будет продолжать представлять угрозу для альянса. Мы все были наивными, надеялись, что Россия на самом деле станет партнером Запада. Но после знаменитого выступления Владимира Путина в Мюнхене в феврале 2007 года я предупреждал, что Германия и весь НАТО делают слишком мало, чтобы защитить от России Польшу и Балтийские страны. Несмотря на это, захват Крыма Путиным стал для немецкой разведки полной неожиданностью. Однако следует признать, что Запад тоже допустил ошибки, в особенности на саммите в Бухаресте (в апреле 2007 года), когда под нажимом Джорджа Буша Украине и Грузии пообещали членство в НАТО. Это спровоцировало Путина: несколько месяцев спустя он начал войну в Грузии и заставил продлить присутствие российских войск в Севастополе до 2042 года».

«Крымские татары: «Мы должны вести себя как россияне или уйти», – интервью с Рефатом Чубаровым под таким заголовком опубликовало французское издание La Croix.

«Большинство жертв репрессий, проводимых российскими властями, – это молодые люди, глубоко вовлеченные в крымскотатарскую общину, как социально, так и профессионально. Похищения – это способ оказать давление на других и уничтожить любую форму протеста. Запрещаются собрания, независимые СМИ, критиков обвиняют в экстремизме или сепаратизме. Женщина была приговорена к штрафу в размере 5 000 евро за то, что нажала «Мне нравится» на форуме, который считают антироссийским. Кроме того, полиция регулярно налетает на рассвете на крымскотатарские деревни, стуча в двери, чтобы напугать население.

Хотя многие в Крыму приветствовали оккупацию в 2014 году, число недовольных людей начинает расти, даже если они не готовы выходить на улицы. Некоторые соседи крымских татар говорят, что понимают наши действия. За последние три года отношения между общинами ухудшились. Пришло время недоверия. Доносы стали обычной практикой. Мы не доверяем нашему соседу из страха быть обвиненными в экстремизме со стороны ФСБ. Более того, российское телевидение регулярно обвиняет крымских татар в том, что они готовят «террористические атаки» на полуострове. Как только нефтепровод выходит из строя – обвиняют диверсантов. Эта пропаганда действует как яд на нетатарское население Крыма».

«ОБСЕ: Австрия лишила крымских журналистов виз», – сообщает австрийское издание Kronen Zeitung.

«К сожалению, сегодня мы стали свидетелями того, как крымским журналистам не разрешили присутствовать на мероприятии ОБСЕ: они были аккредитованы, но австрийская сторона не выдала им визы», – заявила в четверг днем пресс-секретарь МИД России Мария Захарова перед журналистами в Москве. Захарова говорила о «вопиющем случае» и «блокаде». Она заявила, что журналисты, которые хотели бы узнать из первых рук о ситуации в Крыму, теперь будут полагаться лишь на видеосвязь. В частности, речь идет о мероприятии «Роль свободных медиа во всестороннем доступе к вопросам безопасности», которое состоялось в четверг и пятницу в венском Хофбурге. Очевидно, однако, что существует связь с шенгенскими визовыми инструкциями, которые были изменены после российской аннексии украинского Крыма в марте 2014 года. Жители Крыма должны были получать шенгенские визы в консульствах ЕС в Украине. В мае 2016 года Комиссия ЕС также постановила, что паспорта, выданные российскими властями в Крыму после аннексии полуострова, не будут признаны, и поэтому обладатели таких документов не могут получить виз».

«Министр культуры России: «Мне не нравятся резкие суждения о прошлом», – интервью с Владимиром Мединским опубликовал немецкий журнал Der Spiegel.

Spiegel: Памятник примирению вы хотели посвятить 100-летию октябрьской революции в Крыму. Летом вы посетили предполагаемое место в Севастополе. Но тогда возникло сопротивление, и до сих пор памятник не возведен. Теперь говорится, что в этом ноябре должен быть заложен как минимум фундамент памятника.

Мединский: Пока нет даты. Сам памятник будет открыт позже, вероятно, в следующем году. Мы называем это «памятником русскому единству», мы отошли от слова «примирение».

Spiegel: Он больше похож на памятник победе: на вершине колонны находится Родина, ниже офицеры Красной армии и Белой гвардии.

Мединский: Они должны представлять братьев-близнецов, которые сражались по разные стороны и теперь сложили оружие, потому что они поняли бесполезность братоубийственной войны. И Родина-мать над ними, потому что Россия превыше всего. Мы обеспокоены преемственностью российской истории. Знаете, в 1990-х годах почти официально считалось, что с окончанием Советского Союза образовалось совершенно новое государство. Потом были и такие, кто отверг все новое и хотел вернуться в советское время. Третьи хотели возвращения в царскую эпоху. Я думаю, что все три позиции неадекватны. Сегодня мы – та же страна, которая раньше была известна как Советский Союз и даже более ранняя Российская империя, Московское царство, Киевская Русь и Новгородская Русь и т.д.