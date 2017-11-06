В минувшие выходные в Крыму прошел День народного единства – российский праздник, который начали отмечать на полуострове после его аннексии. Подконтрольные Кремлю местные власти уверяют, что крымчане активно принимают участие в праздничных мероприятиях. Крым.Реалии стало известно, сколько стоит создание этой патриотической картинки. Расценки в этом году варьируются от 50 тысяч до 1 миллиона рублей.

Крымские чиновники заявили, что в массовых акциях в День народного единства приняли участие 42 тысячи крымчан. В Симферополе, по официальной информации, на улицы вышли 16 тысяч человек, в Ялте – 1,8 тысячи, а в Алуште, Евпатории и Керчи – по 1 тысяче.

В то же время многие крымчане, наблюдавшие за праздничными мероприятиями, утверждают, что на самом деле они не были такими массовыми. Одни отметили колоссальное количество правоохранителей, которых порой было больше, чем участников, а у других сложилось впечатление, что не все пришли на праздник добровольно.

Услуги по организации патриотических концертов закупались чиновниками за средства бюджета.

Патриотические песни за 105 тысяч рублей

В Керчи концерт в День народного единства состоялся на площади Ленина. Как стало известно Крым.Реалии, его организацией занимались специалисты Крымской филармонии. Накануне местные чиновники закупили у нее эти услуги за 50 тысяч рублей.

Концертную программу, щедро украшенную российской символикой, представляли местные исполнители и танцевальные коллективы.

Горожане, пришедшие на праздник, смотрели концерт в десяти метрах от сцены за металлическим забором, который установили по периметру российские правоохранители в целях антитеррористической безопасности.

В 55 тысяч рублей обошлись услуги по организации концерта в День народного единства в Саках. Их закупили в октябре в подконтрольной России администрации города. Концертную программу выполнял Севастопольский академический театр танца имени Вадима Елизарова.

Концертная программа здесь тоже была представлена местными исполнителями, которые пели патриотические песни в честь России.

Накануне Дня народного единства пятеро артистов Севастопольского театра танца были удостоены звания «Заслуженный артист Республики Крым». Среди них – внук покойного основателя театра Филипп Елизаров.

«На сегодняшний день в творческом коллективе театра 12 человек носят звание «заслуженный артист Республики Крым» и девять человек – «заслуженные артисты Украины», – сообщается на сайте театра.

Семейный праздник

В Ялте гуляния в честь Дня народного единства прошли на городской набережной. На концерт пригласили народный хореографический ансамбль «Радость» и шоу-группу «Гуляй душа» из Севастополя.

Как следует из договора, копией которого располагают Крым.Реалии, два часа выступления артистов обошлись бюджету в 100 тысяч рублей.

Исполнителям также обеспечивали питание и трансфер из Севастополя в Ялту и обратно.

«Цена договора включает в себя все расходы исполнителя. Услуги по организации участия народного хореографического ансамбля «Радость» и шоу-группы «Гуляй душа» в праздничных мероприятиях, посвященных Дню народного единства, должны быть оказаны 4 ноября 2017 года с 18:00 по 20:00 часов. Длительность выступления должна составить не менее 2 часов», – говорится в договоре между казенным учреждением «Ялтинская централизованная клубная система» и организатором концерта.

В документах, которые имеются в нашем распоряжении, говорится, что изначально чиновники приглашали на выступление в город «артистов эстрады», но те отказались из-за насыщенного гастрольного графика.

Услуги по организации концертной программы в городе закуплены у предпринимателя Екатерины Пастернак.

По информации российской налоговой службы, она получила свидетельство предпринимателя в мае этого года. Занимается деятельностью в области исполнительских искусств.

Екатерина Пастернак является дочерью Константина Пастернака – руководителя шоу-группы «Гуляй душа», которая выступала в Ялте в День народного единства.

Шоу-группа Пастернака регулярно выступает на праздниках, посвященных российской аннексии Крыма.

Миллионы за свет в софитах

Еще 139,3 тысячи рублей ялтинские чиновники заплатили за установку комплекта профессиональной осветительной аппаратуры и ее обслуживание оператором во время концерта в День народного единства. Эти услуги предоставил предприниматель из Симферополя Аркадий Цырульников.

В 2015 году ему было выдано российское свидетельство о регистрации с правом торговать музыкальными инструментами и нотными изданиями, аудио- и видеотехникой, проводить операции с недвижимостью и другими видами деятельности.

Аркадий Цырульников известен как глава Еврейской общины Симферополя, которая сотрудничает с подконтрольными России властями. Цырульников также входит в общественный совет при крымском управлении Федеральной службы исполнения наказаний.

Согласно договору с ялтинскими властями, этот же предприниматель обеспечивал профессиональной осветительной аппаратурой и ряд других мероприятий в городе: открытие курортного сезона, фестиваль творчества народов Крыма «Ялта – берег дружбы», День Победы, День России, День города, Хыдырлез. Он также будет сопровождать предстоящий в декабре восьмой ялтинский «Мороз-парад».

За все эти услуги ялтинские власти заплатили ему 1,6 миллиона рублей.

Победителем еще одного тендера стоимостью 1,1 миллиона рублей стало ООО «Старсаундс» из Симферополя. Оно будет предоставлять аналогичные услуги на ялтинских мероприятиях.

Как оказалось, ранее владельцем этой фирмы тоже был Цырульников. В этом качестве его представляли в 2015 году, когда он получал почетную грамоту от местных властей за обеспечение концерта в честь Дня России.

На данный момент учредителем предприятия в базе российской налоговой службы значится Никита Санталов, который ранее занимал в нем должность технического директора. Теперь Санталов вместе со своим бывшим работодателем успешно отрабатывают одинаковые бюджетные заказы на общую сумму 2,7 миллиона рублей.