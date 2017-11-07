Неделя началась с громких заявлений представителей «команды победителей» о информационной войне, развязанной западными и украинскими спецслужбами против «российского Крыма».

«Министр пропаганды» Дмитрий Полонский даже сообщил о некоем специальном центре, координирующем эту работу. Потом эту выдумку подхватили не только крымские, но и российские СМИ.

«Руководит всем этим центр, созданный под Киевом для дискредитации российских и крымских властей и вообще всех тех процессов, которые происходят в Республике Крым и Российской Федерации в целом», – заявил Полонский.

Вообще меня не удивило это заявление. «Команда победителей» давно выработала для себя алгоритм – душить любую критику в свой адрес обвинениями в работе на Киев и Госдеп. Поэтому последнее заявление Дмитрия Полонского не несет в себе новой идеи, все по шаблону.

«Команда победителей» душит любую критику обвинениями в работе на Киев и Госдеп

​«Мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы эту угрозу нейтрализовать. Все, кто задействованы в этой схеме, они все уже проявились, поэтому этих товарищей давно идентифицировали. Я думаю, что эта затея по дискредитации Крыма заранее обречена на неудачу. Наша задача была в том, чтобы все это вовремя вскрыть, и я думаю, что мы это сделали весьма успешно», – подчеркнул Полонский.

А еще на прошлой неделе возглавляемое им Министерство внутренней политики Крыма заявило, что у них нет никаких «черных списков» с фамилиями несогласных с действиями команды победителей».

«В соответствии с Положением о министерстве, утвержденным Постановлением Совета министров Республики Крым №154 от 27 июня 2014 года, ведомство не может оказывать влияние на политику средств массовой информации, так как министерство не осуществляет контрольно-надзорные функции. Дополнительно сообщаем, что министерство не располагает информацией о существовании «черных списков», указанных вами в обращении», – говорится в ответе ведомства крымскому правозащитнику.

Интересно, что общественники, вскрывающие проколы «команды победителей», – это реальные и известные лица. А вот появившаяся откуда-то масса провластных блогеров, ополчившихся на них, – никому не известные люди, скорее всего, попросту боты. И провластные СМИ активно ссылаются на этих ботов.

«Оппозиционеру Зубкову было трудно и стремно признаться, что он хочет на Украину. Но этот человек давно финансово завязан на Меджлис, тупо выполняет темник, который ему присылают из Киева. Он как-то уже проговорился, что его инвесторы – из Турции», – отмечает крымский блогер Апостолаки для сайта Крым24

И таких «Апостолаки», которых в глаза никто не видел, в крымском сегменте фейсбука «министерство пропаганды» Крыма наплодило немало. Вот только они даже на роль шавок не годятся, чтобы лаять. Их усилия больше похожи на противное жужжание кровожадных комаров.

Активиста отправили в бан на страничке «открытого к диалогу» главы Крыма

Но независимые крымские общественники не «проглотили» последнюю выдумку «министра пропаганды». Например, активисты Олег Кочеров и Илья Большедворов уже выпустили несколько роликов в ответ на обвинения со стороны «команды победителей». Помимо этого, Олег Кочеров решил прокомментировать посты Сергея Аксенова, где тот заявлял о готовности к диалогу с общественностью со стороны властей. Но активиста постигла та же участь, что и многих других, – его отправили в бан на страничке «открытого к диалогу» главы Крыма.

«У нас в Крыму полнейший беспредел! Обвинив общественников в инфо Войне, подрыве Государственности, продажности, да и как не изгалялись Руководители РК, и так что их ложь и чушь даже подхватили ведущие РФ СМИ, рассказывая при этом об цитирую дословно: «...открытость власти - важная часть стратегии информационной безопасности.» С.В.Аксенов !!! Поверив в это, мы выложили на Вашу страницу реальные ссылки на видео, где горожане взывают уже о помощи, устав от бездействия властей. А так же написали, что ни какой Киёв, никакое СБУ и всякая дребедень к этому абсолютно не имеют никакого отношения!!! Где эти комментарии? Правда глаза колет? Удаляем то, что не хотим видеть и не хотим замечать? Вам не стыдно? Г-н Полонский Д.А. - вы заигрались, Вам не кажется? Вы развязали эту псевдовойну, обвинив Общественников в достаточно хамском виде. После чего подставные передачи и ток-шоу на Крым 1, но и этого Вам показалось мало?» – написал Олег Кочеров в фейсбуке.

Так что вместо испуга от своей новой выдумки «министерство пропаганды» Крыма наткнулось на противодействие со стороны общественников, которые не собираются прятаться в кусты. А крымский «министр пропаганды» оказался высмеянным.

Что ж, кто сеет ветер – тот пожнет бурю…

Зарема Сеитаблаева, крымчанка, блогер (имя и фамилия автора изменены в целях безопасности)

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