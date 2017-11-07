Крымские призраки коммунизма

Ровно 100 лет назад, 7 ноября (по современному стилю) 1917 года, большевики в России захватили власть. После аннексии в Крыму снова празднуют годовщины революции.

В 2014 году этот день еще отмечали без особого размаха, а через год по центральным улицам городов прошли парады с коммунистическими флагами, красными шариками и советскими лозунгами. Это повторилось и в 2016-м году. Но самые громкие мероприятия заготовлены на 100-летнюю дату революции в России – 7 ноября 2017 года. Главный посыл пропагандистов – рассказ о том, как крымчане единодушно поддержали новое правительство в 1917 году.

С таким месседжем не согласен крымский историк, координатор Таврической гуманитарной платформы Андрей Иванец.

Тогда в Крыму были популярны эсеры, крымскотатарские списки и только потом – большевики

– Конечно, это миф. В Таврической губернии – Крыму – в то время господствовали не пробольшевицкие настроения. Мы можем об этом судить по результатам выборов во Всероссийское учредительное собрание, которые прошли в ноябре 1917 года. На этих выборах за большевиков отдали свои голоса 5,5 процентов крымчан. Тогда были популярны российские эсеры, украинские эсеры, крымскотатарские списки и только потом – большевики. При этом сильная пропаганда большевиков и опора на вооруженные силы дала возможность влиять на политическую ситуацию. Красные полностью захватили власть над Крымом уже в январе 1918 года. Им удалось перетянуть на свою сторону состав Черноморского флота, при этом крымскотатарское национальное движение и украинские национальные организации, которые действовали в Таврической губернии, не восприняли переворот.

Главный крымский коммунист Леонид Грач вспоминает о годовщине Октябрьской революции как о главном празднике.

– Именно здесь ковался интернационализм, советский патриотизм. Крым и сегодня держится на идейных корнях, советских корнях, ностальгических корнях. Потому Крым не подвержен декоммунизации, хотя некоторые деятели уже аксеновского разлива, лжеученые, пытаются навязать отказ от коммунизма. Пытались сносить памятник Ленина в Судаке, Феодосии, но мы этому препятствовали. Мы скажем: долой олигархический капитализм в России, долой богатеев, которые живут за счет народа. Сам народ выброшен на мусорку, молодежь обезглавлена, с точки зрения знания истории. Народ должен сказать «Долой!», так дальше жить нельзя.

Историк Иванец также считает, что в нынешнем положении Крыма попытки декоммунизации не найдут поддержки.

– Настоящая декоммунизация в этом положении невозможна. Наоборот. мы видим коммунизацию власти в условиях оккупации. Например, в Симеизе восстановили памятник Ленину, которого там давно не было. Глубокой декоммунизации в условиях оккупации не просматривается.

Кандидат исторических наук Геннадий Ефименко считает, что в самой России, под контролем которой находится Крым, к революции 1917 года относятся нейтрально. В Украина проходит процесс декоммунизации, но не стоит забывать о наличии внешних факторов.

– Если бы рядом у нас не было соседа России, можно было бы считать, что точка невозврата (процессов декоммунизации – КР) пройдена.

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Верховная Рада Украины призывает бойкотировать российский праздник и напоминает, что Крым де-юре является территорией Украины, и на него распространяется закон о декоммунизации, который запрещает проведение подобных мероприятий.

(Над текстовой версией материала работала Инна Аннитова)