Как Крым освещали в международных медиа: что вынесли в заголовки, а чему не уделили внимания – в обзоре Крым.Реалии.

«Российская виртуальная реальность», – материал с таким заголовком опубликовал американский журнал The American Interest.

«В недавнем материале для журнала The World Today авторства Федора Лукьянова, известного как осторожный, точный и авторитетный российский эксперт во внешней политике, имелась многозначительная ремарка. Говоря о достижениях Путина в восстановлении утраченного влияния России, он упомянул «возвращение небольшой части территории, уступленной в 1991 году, – Крыма».

Какую именно часть бывшего СССР россияне считают подлежащей возвращению Москве?

Конечно, Крым был передан Украинской ССР Хрущевым в 1954 году и, безусловно, с точки зрения Киева был уже неоспоримо украинской территорией, когда Советский Союз распался. Наблюдение Лукьянова не может не поставить тревожный вопрос в сознании постсоветских соседей России: какую именно часть бывшего СССР россияне считают «территорией, уступленной в 1991 году», и, следовательно, подлежащей возвращению Москве в нужное время?

Многие россияне и слабо информированные западные аналитики считают, что весь Советский Союз «был Россией». Но государства на постсоветском пространстве имеют совершенно другую точку зрения. Ни один из соседей России, похоже, не готов предложить какую-либо свою территорию в качестве удовлетворения российской прихоти, а также уделять особое внимание горячему желанию Москвы вернуть статус великой державы».

Австрийская газета Tiroler Tageszeitung опубликовала интервью с украинским послом в Вене Александром Щербой.

Мы никогда не откажемся от Крыма. Мы не пойдем ни на какую сделку с Россией

Tiroler Tageszeitung: О возвращении Крыма в Украину едва ли можно говорить – даже на Западе.

Щерба: Мы никогда не откажемся от Крыма. Мы не пойдем ни на какую сделку с Россией. Сделка в этом контексте была бы ничем иным, как эвфемизмом для обозначения утраты Украиной свободы и территории. Кроме того, все соглашения были нарушены в результате аннексии Москвы. Более того, эта аннексия является прецедентом для захватов земель в Европе».

«Каково общественное настроение в Крыму?» – спрашивает и отвечает автор аналитического центра Carnegie Europe.

«Крым, по большому счету, становится terra incognita. В регионе наблюдается значительный отток населения: у 21% респондентов есть члены семьи и друзья, которые покинули Крым с 2014 года, а 10% сами покидали полуостров. Москва и другие части России являются, безусловно, наиболее предпочтительными направлениями миграции.

Для сравнения: проживание в странах ЕС мало привлекает крымское население (менее 8% из тех, кто планирует покинуть Крым). Около половины респондентов признают, что были захвачены врасплох действиями России в 2014 году. Крымчане, в том числе крымские татары, соглашаются в том, что предыдущие правительства Украины пренебрегали регионом. Примерно треть респондентов указали на это пренебрежение в качестве основной причины событий в 2014 году.

Большинство опрошенных согласны с утверждением, что различные этнические группы в Крыму в настоящее время живут мирно бок о бок. 20% не согласны «полностью» или «скорее» с этим заявлением. Большинство респондентов отмечают повышение уровня цен в Крыму с 2014 года. Когда вопрос об экономической ситуации был более конкретным со ссылкой на личные финансы, расхождение между общей позитивной оценкой экономики Крыма и России и повседневным опытом становится более очевидным для крымского населения. 27% респондентов говорят, что они могут позволить себе только самые необходимые вещи. Следующая категория, составляющая 23%, включает тех, кто говорит, что у них есть деньги на еду, но они стараются покупать одежду. 35% сообщают, что они могут покрывать ежедневные расходы, но им приходится полагаться на кредиты для более дорогих покупок. Этот ответ поставлен в перспективе следующей категорией, состоящей из 10%, которые говорят, что они могут позволить себе покупать дорогие товары, но покупка автомобиля по-прежнему не по силам. Только 3% респондентов считают себя в состоянии купить автомобиль».

«Крым без праздничного настроения. Непримиримая история», – репортаж с таким заголовком подготовила редакция культуры немецкой радиостанции Deutschlandfunk.

«100-летие Октябрьской революции хотели отпраздновать в Крыму с президентом Путиным. Это было бы резонансное мероприятие – на украинском полуострове, который российские войска аннексировали три года назад. Но спор возник даже о памятнике, который должен был способствовать примирению между противниками в Гражданской войне в России, вспыхнувшей после Октябрьской революции 100 лет назад: красные большевики против белогвардейцев и монархистов. Результат известен, но, возможно, менее известен тот факт, что белые защищали Крым до конца 1920 года. Идея мемориала появилась несколько лет назад у потомка белогвардейца, американца, который сейчас живет в Лондоне. Тогда идея нашла сторонников в Москве, в Российском военно-историческом обществе. Но новые правители Крыма встретили сопротивление Монументу примирения в Севастополе.

Кирилл Сизиков подал иск; не потому, что он осудил аннексию, а потому, что он коммунист. Для него, 33-летнего программиста, памятник, который чествует противников 100-летней давности, немыслим.

Памятник должны были открыть в начале ноября в присутствии президента Владимира Путина. В следующем году говорят уже об инаугурации. Этот горький спор по поводу прошлого показывает, как накладываются и переплетаются травмы и слезы, нанесенные обществу в царской империи, а затем – в Советском Союзе и в постсоветской России».