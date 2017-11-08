Крымские газеты в начале недели пишут о создании под Киевом «фермы диверсионных фейков», рассказывают о роли известных революционеров в судьбе Крыма, а также сообщают подробности выступления крымчан на международной конференции ОБСЕ.



«Крымская правда» в статье под заголовком «Не мытьем, так катаньем» пишет о создании под Киевом «фермы внутрикрымских диверсионных фейков».

«Не прошло и полгода, как украинские власти придумали новый способ для дестабилизации обстановки на полуострове. Спецслужбы «незалежной» анонсировали создание Центра противодействия российской пропаганде и «объявили набор» общественников и активистов на территории полуострова», – пишет издание.

По информации газеты, «главная задача нанятых на работу интернет-ботов – фабриковать различного рода «новости» и «инсайды» для дискредитации действующей власти в Крыму».

«Идея развернуть информационную войну прямо на Крымском полуострове возникла после того, как стала очевидна нулевая эффективность работы филиала американской корпорации «Крым.Реалии» и крымскотатарской телекомпании ATR. Мало того, что эти издания работают на территории Украины, так еще и их публикации у жителей полуострова вызывают только смех», – пишет газета.



«Крымские известия» по случаю годовщины Октябрьской революции разместили интервью с заместителем председателя Госкомитета по охране культурного наследия Вячеславом Зарубиным. Он призвал сторонников и противников революции примириться, а также перестать делить Россию на «красных» и «белых». Также он рассказал о том, какую роль сыграли в судьбе Крыма известные революционеры Бела Кун и Розалия Землячка. По мнению Зарубина, «их роль в «красном терроре» сильно преувеличена».

В поиске «врагов народа» перебили столько людей, что даже местные большевики были в шоке от того, что здесь происходило

«Занимались этим особые отделы Красной армии. Вместе с воинскими частями в Крым зашло безумное количество карательных органов, которые соревновались друг с другом в поиске «врагов народа» и перебили столько людей, что даже местные большевики были в шоке от того, что здесь происходило. И телеграммы об этом направлялись в Москву. Бела Кун и Землячка находились в Крыму не больше двух месяцев, и не они заправляли всем. А так сложилось, что о них говорят, как «о двух злодеях» на фоне «доброго товарища Фрунзе», хотя все военные подчинялись именно ему», – отметил Зарубин.



«Крымская газета» опубликовала мнение главы национально-культурной автономии болгар Крыма Ивана Абажера, посетившего международную конференцию ОБСЕ по правам человека.

«Мне удалось выступить дважды, несмотря на то что украинская сторона в лице представителей МИДа Украины пыталась убедить председательствующего на совещании не давать мне слова. Они оперировали тем, что в Министерстве юстиции Украины нет болгарской национально-культурной автономии. Председательствующий выслушал мои доводы и дал мне выступить», – заявил Абажер.

Это не просто нарушение прав человека, это геноцид по отношению к крымчанам

По его словам, он «публично заявил о том, что в Крыму нет притеснений и нарушений прав человека по национальному признаку». «Но есть проблемы, которые создаются сопредельным государством Украина: перекрыты транспортное и железнодорожное сообщение через Украину, подача питьевой воды на территорию республики. Это не просто нарушение прав человека, это геноцид по отношению к крымчанам», – сказал Абажер. Сам факт своего выступления он назвал «косвенным признанием того, что Крым является составной частью Российской Федерации».

«По идее, мне не должны были дать слово, потому что мой коллега, председатель Союза журналистов Крыма Андрей Трофимов, должен был выступить на два дня ранее, но ему не дали это сделать», – отметил глава так называемой национально-культурной автономии.