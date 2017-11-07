В Крыму несколько дней не утихает скандал. Руководителям двух провластных крымских СМИ и главе «Союза журналистов России» отказали в выдаче виз для участия в совещании ОБСЕ по человеческому измерению 2 и 3 ноября. Представители австрийского посольства в России попросили их обратиться за визами в Киев, поскольку считают полуостров частью Украины. Пока полуостров де-факто находится под контролем России, представители его российской власти и журналистского сообщества не раз пытались попасть в Европу в обход санкций, применяя для этого всевозможные уловки. Как это было, читайте в материале Крым.Реалии.

В начале ноября в Вене (Австрия) в ОБСЕ проходило совещание о роли свободных СМИ в обеспечении безопасности. На мероприятие оказались приглашены гендиректор крымской государственной телерадиокомпании «Крым» Екатерина Козырь, владелец провластного информагентства «Крыминформ» Максим Николаенко и председатель «Союза журналистов Севастополя» Сергей Горбачев.

Как известно, телерадиокомпания «Крым» была образована на базе ГТРК «Крым», захваченной российскими силами в 2014 году. На сегодня она выполняет функцию главного телевизионного пропагандиста подконтрольных России властей полуострова.

Еще одним рупором крымских чиновников является информагентство «Крыминформ», принадлежащее Максиму Николаенко.

Сергей Горбачев является военным пенсионером, бывшим сотрудником газеты Черноморского Флота России «Флаг Родины». Они пытались выступать на международной площадке ОБСЕ как эксперты по свободе СМИ.

​Проблемная территориальная юрисдикция

Действия австрийских властей, которые переадресовали крымских журналистов в Киев, отвечают требованиям международного законодательства

Следует напомнить, что в связи с непризнанием властями Евросоюза российского статуса Крыма визы крымчанам выдаются в столице Украины. Поэтому действия австрийских властей, которые переадресовали крымских журналистов в Киев, отвечают требованиям международного законодательства, в соответствии с которым полуостров является частью Украины. «Что касается заявления об отказе австрийского посольства в Москве выдать визы, хотим указать, что по юридическим причинам выдача оказалась невозможна из-за отсутствия территориальной юрисдикции», – пояснил российским СМИ официальный представитель МИД Австрии Томас Шнелль.

В то же время, Екатерина Козырь, Максим Николенко и Сергей Горбачев расценивают отказ в выдаче им виз на территории России как провокацию.

На ситуацию отреагировал министр иностранных дел России Сергей Лавров, который назвал этот факт дискриминацией крымчан и севастопольцев, а также их «коллективным наказанием за осознанный выбор 2014 года».

А заместитель главы МИДа России Алексей Мешков и вовсе назвал эту ситуацию «визовым геноцидом».

Крымские журналисты записали видеообращение к участникам совещания в ОБСЕ, в котором упрекнули их в нежелании услышать крымчан

Не получив возможности поехать в Вену, крымские журналисты записали видеообращение к участникам совещания в ОБСЕ, в котором упрекнули их в нежелании услышать крымчан и посоветовали брать пример с Крыма в части уважения к другому мнению.

Позже в МИДе России сообщили, что показать это видео участникам конференции в ОБСЕ не удалось. «Они отказали в этой возможности обеспечить трансляцию (видеообращения. – КР) непосредственно онлайн в ходе заседания. Несмотря на это, мы распространили этот ролик и полную стенограмму этого ролика в качестве дополнительных документов к конференции, к совещанию, чтобы все участники имели возможность ознакомиться с его содержанием», – заявил государственному крымскому телеканалу «Крым 24» начальник отдела международных информационных проблем департамента информации и печати МИДа России Максим Дуякевич, который назвал это видеообращение «замечательным, объективным и беспристрастным».

Екатерина Козырь, Максим Николенко и Сергей Горбачев объявили о намерении добиваться своего участия в международных мероприятиях в дальнейшем. В связи с этим они вновь собираются подавать документы для получения виз в страны Европы.

Это не первый случай, когда представители аннексированного Крыма пытаются попасть в Европу в обход санкциям. Некоторые идут для этого на обман.

Обман Полонского

Первым дорогу в европейские институции пытался «протоптать» вице-премьер подконтрольного России правительства Крыма Дмитрий Полонский

Первым после российской аннексии Крыма дорогу в европейские институции пытался «протоптать» вице-премьер подконтрольного России правительства Крыма Дмитрий Полонский. В сентябре 2015 года он выступил в Варшаве на совещании ОБСЕ по рассмотрению выполнения обязательств, посвященном человеческому измерению. Там он назвал ложью доклад Бюро по демократическим институтам и правам человек о нарушении прав человека в Крыму, попытался оспорить законность принадлежности полуострова Украине.

На мероприятие в ОБСЕ Полонский регистрировался как член президиума «Русской общины Крыма», но назывался членом крымской власти.

«Я приехал сюда на основании документов, выданных мне Российской Федерацией. Легальные документы», – заявил он корреспонденту телеканала «1+1». Но на вопрос, как он получил визу, Полонский не ответил и поспешил удалиться.

Глава МИД Польши Гжегож Схетина пояснил, что крымский чиновник проник в Варшаву путем махинаций с фамилией, в его документах были изменены несколько букв в англоязычном написании фамилии. Глава польского МИДа заверил, что этого больше не повторится: «Мы будем очень тщательно проверять такие случаи в будущем».

Но так просто уйти Полонскому тогда не удалось. Неизвестный молодой человек в кулуарах ОБСЕ вылил на него чашку горячего кофе. Позже посол Украины в Польше Андрей Дещица пояснил, что таким образом украинские студенты-крымчане, приехавшие учиться в Варшаву, «выразили протест в связи с нахождением Полонского на европейской площадке и его попытками представляться властью Крыма».

«Совершенно особенная» виза

После международного скандала с Полонским российские власти изменили тактику и стали делегировать на международные мероприятия людей из журналистской сферы. Так дважды удалось выступить на конференции ОБСЕ главе крымской организации Союза журналистов России Андрею Трофимову.

Российские власти изменили тактику и стали делегировать на международные мероприятия людей из журналистской сферы

До 2014 году Трофимов был одним из руководителей крымской организации Национального союза журналистов Украины, а после захвата Крыма способствовал переходу членов организации в ряды так называемого «Союза журналистов Республики Крым», который в итоге влился в ряды Союза журналистов России. Теперь он периодически фигурирует в российских делегациях на международных мероприятиях.

В сентябре 2016 года на конференции ОБСЕ в Варшаве Трофимов публично отрицал многочисленные факты нарушений прав крымских журналистов на полуострове, назвав их пропагандой.

Во второй раз Трофимов снова появился на мероприятии ОСБЕ в сентябре нынешнего года, где снова попытался повторить свой рассказ о свободе слова в Крыму. Но модератор дискуссионной панели отказал ему в выступлении, сославшись на регламент.

На конференции ОБСЕ Трофимов появился в составе приглашенных общественных организаций России, но представлялся не как общественник, а как журналист из Крыма.

По какому паспорту Трофимову удалось дважды посещать Европу, неизвестно. Однако обсуждая свою первую после аннексии Крыма поездку в Варшаву, он заявил, что выданная ему виза «особенная».

«Виза у меня была совершенно особенная. Польские пограничники никогда не видели такого документа. Он не был вклеен в мой паспорт, он был на каком-то отдельном бланке. И сейчас в моем заграничном паспорте есть только две отметки: что я куда-то улетел и откуда-то прилетел», – заявил он в эфире крымского телеканала.

Хитрости регистрации?

В июне этого года на конференции ОБСЕ в Вене, посвященной свободе СМИ в условиях нестабильности, среди российской делегации оказался уже упомянутый выше глава «Союза журналистов Севастополя» Сергей Горбачев.

Он тоже пытался опровергнуть факты ущемления свободы слова в Крыму и уверял, что на полуострове нет проблем в этой сфере.

Горбачев заявил, что помощь в получении визы ему оказали «соответствующие структуры ОБСЕ и Австрии» в то время, как, по его словам, жители полуострова «испытывают трудности в получении виз» в страны Евросоюза.

Как он оказался в Европе, пока тоже неясно. В кулуарах ОБСЕ корреспонденту Крым.Реалии тогда рассказали, что российская сторона пытается маскировать крымчан в регистрационных списках, указывая их «техническими сотрудниками» и скрывая их происхождение.

В украинском МИДе Крым.Реалии ранее обещали уточнить у представителей ОБСЕ информацию о том, в каком качестве Сергей Горбачев был зарегистрирован на мероприятии в июне и как получил визу на въезд в Австрию. Но на данный момент в ведомстве затруднились предоставить эту информацию, поскольку еще ожидают ответ.

Из оккупации в Ниццу

В марте прошлого года удалось побывать в Европе Андрею Ростенко, который на тот момент занимал должность главы подконтрольной России администрации Ялты. Он съездил в Ниццу (Франция), где вместе с послом России во Франции встречался с мэром французского города Кристианом Эстрози.

Вопрос, каким образом Ростенко удалось попасть во Францию, так и остался без ответа

Уже после того, как в МИДе Украины выразили протест в связи с этим, МИД Франции заявил, что инициатива Эстрози является его личной и не имеет ничего общего с официальной позицией правительства Франции, которое не признает российский статус полуострова.

Вопрос, каким образом Ростенко удалось попасть во Францию, так и остался без ответа. В посольстве Франции в Украине в ответ на информационный запрос Крым.Реалии заявили, что визу участникам встречи с мэром Ниццы французские власти не выдавали.

«Франция не признает законной аннексию Крыма. Визу (участникам встречи с мэром Ниццы – КР) выдавала не Франция», – сообщает пресс-атташе посольства Орели Базен.

В таком случае, согласно международному законодательству, в Ниццу Ростенко мог попасть во Францию либо из другой страны Евросоюза по выданной ему ранее визе, либо иметь мультивизу или дипломатический паспорт.

Украинские общественники предполагают, что Ростенко также мог воспользоваться опытом Дмитрия Полонского и обмануть французских пограничников.

Прорыв не удался

Пытается попасть в Европу постпред президента России в Крыму, фигурант украинских, европейских и западных санкционных списков Георгий Мурадов

Не первый год пытается попасть в Европу постпред президента России в Крыму, фигурант украинских, европейских и западных санкционных списков Георгий Мурадов. Первая его попытка была еще в 2015 году. Он планировал ехать в Варшаву вместе с Дмитрием Полонским. Но польские службы отказались выдать ему визу.

В очередной раз Мурадов отправился в Варшаву в сентябре этого года. И был задержан польскими пограничниками аэропорту Варшавы. Проверка заняла более двух часов, после чего Мурадова все-таки пропустили на территорию Польши. Но посетить конференцию ОБСЕ он не успел. По информации российских СМИ, доклад Мурадова о соблюдении прав русскоязычных в разных странах мира зачитал в ОБСЕ его помощник.

Дважды становился объектом международного внимания депутат от Крыма, представляющий в Госдуме ЛДПР, Павел Шперов. Напомним, имена депутатов Госдумы, избранных в Крыму, внесены в санкционные списки Украины, Европы и Америки. В связи с этим они не имеют возможности участвовать в международных мероприятиях. Хотя попытки предпринимают.

Дважды становился объектом международного внимания депутат от Крыма, представляющий в Госдуме ЛДПР, Павел Шперов

Так, в июле Павел Шперов пытался попасть в Молдову в составе российской делегации. Но пограничники в аэропорту Кишинева не пропустили его в страну. Российские СМИ распространили пояснение пресс-службы пограничной полиции Молдовы, в котором указано, что поводом для отказа во въезде депутату послужило то, что группа россиян, в числе которых был крымчанин, не выполнила условие для санкционированного пресечения государственной границы.

Ранее Шперов также пытался выступить на сессии Генеральной ассамблеи ПАЧЭС в Стамбуле. В эту страну виза не требуется. Однако мандат депутата не признали во время регистрации участников. Шперов был вынужден покинуть мероприятие.