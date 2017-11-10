Специально для Крым.Реалии

Вдохновленные столетним юбилеем «Великого Октября» севастопольские коммунисты поставили цель преодолеть 20-процентный барьер на следующих местных выборах. Между тем на их митинг на главную площадь города пришло всего около 500 человек, а полиция пыталась разогнать «демонстрацию трудящихся». Есть ли шансы у последователей Ленина и Сталина завоевать голоса севастопольцев?

7 ноября, в день празднования сотой годовщины октябрьского переворота, глава севастопольских коммунистов Василий Пархоменко заявил о том, что на следующих выборах в местные представительские органы власти их политическая сила намерена получить не менее 20% голосов избирателей. Для завлечения народа в идеологические неокоммунистические сети заготовлена приманка в виде предложения национализировать крупные компании.

«Наша главная задача на предстоящих президентских выборах – получить как можно больше голосов за кандидата от КПРФ. Севастопольцы все больше поддерживают коммунистов. В 2014 году было 5%, в этом году мы получили 17%. Уверен, что превысим 20%, в 2019 году на выборах в Законодательное собрание Севастополя получим 7-8 мест из 24. Это позволит нам влиять на принятие решений законодательного органа власти», – пояснил он.

По словам Пархоменко, для привлечения избирателей отработана программа, которую поддержит значительная часть севастопольцев. «Это национализация бюджетообразующих, прежде всего, энергетических предприятий», – сказал Пархоменко.

Оптимизму местных «верных ленинцев» можно позавидовать. То ли праздничная эйфория на них повлияла, то ли неожиданный «успех» коммуниста Романа Кияшко на прошедших в сентябре губернаторских выборах – со слоганом «Свой севастополец» он набрал 16,42 %, проиграв представителю «Единой России», собравшему в 4,5 раза больше голосов.

Также Василий Пархоменко заявляет, что сейчас в Севастополе около 5 тысяч активных членов партии, и ряды их растут. Однако на праздничный митинг и демонстрацию 7 ноября пришло, по оценкам специалистов, около 500 человек. И хотя сами коммунисты говорят о 1000 участников, столь низкая «явка» свидетельствует скорее о том, что основной костяк организации, как и базовый электорат, далее лавочки у подъезда уже не ходит. Молодежи на мероприятии было критически мало. Не помогли и развешанные по городу плакаты на билбордах.

Демонстрации, которая не была санкционирована местными властями, пыталась вяло воспрепятствовать полиция, но ее кордоны были прорваны. Заламывать руки пенсионерам и бросать их в дежуривший на площади Нахимова автозак силовики не стали.

«Красный» регион

Как это ни удивительно, но коммунисты оставались у власти в Севастополе вплоть до 2002 года, имея большинство в городском и районных советах. Целая «армия» гражданских и военных пенсионеров, составлявших около трети населения города-героя, была воспитана «в духе социализма и коммунизма», мечтала о ренессансе СССР и видела в компартии силу, способную это сделать. За это политологи не раз называли Севастополь самым «красным» регионом в Украине.

Недавно отметивший 70-летие уроженец Очакова Пархоменко Василий Михайлович с 1990 года является бессменным лидером севастопольских коммунистов, а депутатский срок также бессменно «мотает» с 1989 года, оставаясь на острие местечковой политики. Избирался в Верховную Раду Крыма, с 1998 по 2002 год был председателем Севастопольского горсовета, с 2002 по 2006 – заместителем председателя.

После аннексии Крыма Россией Василий Пархоменко ничтоже сумняшеся возглавил местную парторганизацию КПРФ, за что его кандидатура вместе с другими претендентами на должность губернатора Севастополя была внесена президентом Путиным для рассмотрения Заксобранием города.

В России, собственно, и выборов-то никогда не бывает – только «договорняки» да назначения

Впрочем, в это самое Заксобрание не попал ни один коммунист, а сам Василий Михайлович довольствовался лишь местом депутата муниципального совета Ленинского района города. При этом в 2012 году, на последних украинских выборах в Севастополе, Пархоменко заявлял о 258% прироста голосов в сравнении с 2010 годом и уверял, что на следующих выборах коммунисты займут большинство мест в горсовете. Но не случилось. Прежде всего потому, что в России, собственно, и выборов-то никогда не бывает – только «договорняки» да назначения.

Если же говорить о пороге в 20%, который себе поставили бывшие советские и украинские, а теперь российские коммунисты, то полезно вспомнить севастопольский «Русский блок»: на выборах 2012 года они тоже обещали взять не менее пятой части голосов, но финишировали с результатом в 5,48%, проиграв даже объединенной оппозиции «Батьківщини». «Город русской славы» и тогда не особо поддерживал идеи «русского мира», ориентируясь в основном на украинскую колбасу.

Есть ли в Севастополе избиратели, понимающие, что нельзя верить партии, 73 года рассказывавшей сказки о светлом будущем советскому народу, покажет время. Чтобы представить себе, чем занимаются в Севастополе бывшие «симоненковцы», а теперь «зюгановцы», достаточно взглянуть на перечень их некоторых инициатив. Зимой 2015-го они собирали подписи за переименование Волгограда в Сталинград, а весной требовали отставки правительства России и передачи власти рабочим. Зимой 2016-го мечтали вернуть памятник Сталину на Привокзальную площадь, весной проводили «референдум» о сохранении СССР и подумывали о возвращении колхозов. Также по нескольку раз в год на торжественных мероприятиях прослушивали речи Ленина и торжественно принимали молодежь в комсомол и пионеры. Впечатляющий размах.

Сам же Василий Пархоменко в канун своего 70-летнего юбилея сообщил в интервью, что попал в Книгу рекордов Гиннесса – как депутат с наибольшим сроком. «Насколько мне известно, я даже попал в Книгу рекордов Гиннесса по тому сроку, когда я избирался и был депутатом», – сказал он.

Мне таких данных найти не удалось. Возможно, лидер коммунистов запамятовал, что это было его же предположение, озвученное четырьмя годами ранее. Тогда, осенью 2013 года, Пархоменко в интервью рассказывал журналистам, что восемь раз избирался депутатом, за что достоин Книги рекордов Гиннесса.

И что тут сказать? Коммунистам всегда было свойственно не только смешивать мечты с реальностью, но и подменять одно другим.

Геннадий Кравченко, крымский обозреватель (имя и фамилия автора изменены в целях безопасности)

Взгляды, изложенные в рубрике «Мнение», передают точку зрения самих авторов и не обязательно отражают позицию редакции

В материале используется терминология, принятая на аннексированном Россией полуострове