Как Крым освещали в международных медиа: что вынесли в заголовки, а чему не уделили внимания – в обзоре Крым.Реалии.

«Маша Гессен ошибается, называя Россию тоталитарным государством», – под таким заголовком в британском журнале The Economist опубликована рецензия на книгу «The Future is History: How Totalitarianism Reclaimed Russia».

«Повествование достигает кульминации с аннексией Крыма – в момент, который она (Маша Гессен – КР) называет кристаллизацией нового российского тоталитаризма. «Крым был идеологией России, – пишет она. – Крым сплотил нацию».

Определяющими чертами российской политической жизни являются не сплочение и политизация, а апатия и аполитичность

Хотя аннексия, а также ядовитый коктейль из национализма, консерватизма и православия консолидировал общество, его сплочение оказалось иллюзорным. Многие россияне аплодировали кремлевским войнам – как на востоке Украины, так и в Сирии, – наблюдая за ними по телевизору, однако стали мучениками за это великое дело, не желая. (На самом деле, Кремль приложил большие усилия, скрывая новости о гибели своих солдат, хотя в советскую эпоху он всячески прославлял павших героев.) Столкнувшись с пассивностью населения, Кремль жалуется на низкую явку на выборы, которые проводятся ради галочки. Определяющими чертами российской политической жизни являются не сплочение и политизация, а апатия и аполитичность».

«Люди чувствуют, что Европа полностью потеряла контроль», – интервью с бывшим министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским опубликовала швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung.

«Ряд политиков в Германии снова хотят сближения с Россией. Одним из примеров этого является недавний визит федерального президента Германии Франк-Вальтера Штайнмайера в Москву. Прошло уже четыре года с тех пор, как Россия аннексировала Крым. Что, пора урегулировать спор? Кстати, это не Германия должна будет снова восстанавливать отношения. Именно Россия должна привести в порядок свои отношения с международным сообществом. Именно Москва изменила свои границы аннексией Крыма впервые после Второй мировой войны в Европе под предлогом защиты меньшинств. Именно Москва нуждается в нашем согласии, чтобы санкции были отменены. Они и были введены из-за неприемлемого поведения России. Я желаю, чтобы Россия вернулась к международному праву, потому что это важная страна. И да, мы должны иметь хорошие отношения с Россией, но не на основе угроз».

​«Мост на Запад», – материал под таким заголовком в рамках расследования Paradise Papers опубликовала немецкая газета Süddeutsche Zeitung.

«В марте 2014 года президент Владимир Путин принимал поздравления с аннексией Крыма. Некоторые россияне верили, что страна вернулась на путь к былому величию. Путин незаконно отнял полуостров в Черном море у соседней Украины, но столкнулся с проблемой: лишь самолетом или кораблем можно туда добраться с территории России. Поэтому он решил построить 19-километровый мост для автомобилей и поездов, доверив его старому другу Аркадию Ротенбергу.

Планируемый мост в Керченском проливе – между Черным и Азовским морями – это, конечно, гораздо больше, чем просто сооружение. Это провокация. По крайней мере, с точки зрения западных правительств, для которых оно символизирует разрыв с международным правом.

Запад отреагировал соответственно – наказал ближайший круг Путина, пытаясь заставить вернуть Крым. Сразу же после аннексии полуострова, 20 марта 2014 года, США ввели санкции против Аркадия Ротенберга, а четыре месяца спустя к ним присоединился Европейский Союз. Счета и имущество Ротенберга в США и ЕС заморожены, ему не разрешено въезжать в ЕС.

Запад хотел наказать Путина за захват Крыма, но без ущерба для всех россиян. Поэтому он отказался от полного эмбарго и предпочел адресные санкции против российских компаний, банков, а также против тех олигархов, которые более всего выигрывают от системы Путина».

«Политики от FPÖ вновь посетили Крым», – сообщает австрийская газета Kleine Zeitung.

«Как сообщает издание Presse, будущий депутат парламента от Австрийской партии свободы (FPÖ) Ханс-Йорг Йеневайн и вице-мэр города Линц Детлеф Виммер посетили Крым и приняли участие в кампании за признание российской аннексии украинского полуострова. Политики принимали участие в мероприятии в окрестностях Ялты, на котором был основан новый международный клуб «Друзья Крыма».

Наша цель заключается в том, чтобы и дальше развивать хорошие отношения между Австрией и Россией

Российское информационное агентство «ТАСС» процитировало Йеневайна и Виммера: «Наша цель заключается в том, чтобы и дальше развивать традиционно хорошие отношения между Австрией и Россией, а также добиться отмены санкций». Представители FPÖ отправились в Крым через Москву. Хотя они не нарушают международные законы, это противоречат требованиям Украины. Политики FPÖ неоднократно появлялись в этом регионе с 2014 года.

Премьер-министр Крыма Сергей Аксенов, назначенный Москвой, поблагодарил участников. «Это ускоряет признание Крыма как части Российской Федерации», – сказал он.

Заявленная цель «Друзья Крыма» – представить референдум, который Москва провела в марте 2014 года, спустя две недели после своего военного вмешательства, на международном уровне как «законный». Международное сообщество не признало ни «референдум», ни реальную интеграцию Крыма в Россию.