В Ялте усиливается кризис внутри местной власти. На этой неделе депутаты отменили решение о назначении Елены Сотниковой главой российской администрации города. Кроме того, экс-вице-губернатор Севастополя Виктор Литвинов, который был одним из кандидатов на кресло мэра Ялты, подал в суд на горсовет курортной столицы с требованием его распустить.

Нестабильная ситуация в ялтинской мэрии возникла после неудавшегося конкурса на пост главы администрации города, подконтрольной России. Он проводился с 12 по 31 октября. Организацией конкурса занималась комиссия под руководством российского вице-премьера Крыма Владимира Серова.

Свои документы на соискание должности мэра подали 12 человек: бывшие и нынешние чиновники и депутаты, общественники и предприниматели. Наиболее вероятный победитель конкурса был известен задолго до его начала. Еще в июле политологи предрекали победу Елены Сотниковой – бывшей советницы спикера крымского парламента Владимира Константинова, которая летом была назначена исполняющей обязанности мэра Ялты.

30 октября состоялись собеседования членов комиссии с конкурсантами, которые демонстрировались в прямом эфире на телеканале «Первый крымский».

Из 12 человек были заслушаны выступления только 5 кандидатов. Остальные либо сами сняли свои кандидатуры, либо их не допустили члены комиссии из-за «неполного пакета документов» и «несоответствия квалификации». После собеседований были объявлены два победителя: Елена Сотникова и глава Гурзуфа Игорь Гец.

Одним из участников конкурса был экс-вице-губернатор Севастополя Виктор Литвинов. Его комиссия не допустила к этапу собеседований из-за неполного пакета документов. Политик посчитал, что его сняли с конкурса необоснованно, и подал в суд.

Не в пользу Сотниковой

Литвинов в своем исковом заявлении указал, что комиссия его отстранила, так как он не подал справку об отсутствии судимости. МВД России предоставляет такой документ в течение 30 дней, в то время как конкурсная комиссия требовала подать справку в двухнедельный срок.

31 октября подконтрольный Москве Ялтинский городской суд рассмотрел жалобу Литвинова и приостановил действие решения, принятого конкурсной комиссией.

Несмотря на определение судьи, депутаты горсовета собрались на внеочередную сессию и проголосовали за избрание Елены Сотниковой главой российской администрации Ялты. Ее назначение происходило в присутствии вице-спикера Крыма, назначенного Россией, Натальи Маленко.

По информации издания «Примечания», в ходе сессии местный общественник Алексей Кожухарь попытался зачитать депутатам решение суда, однако охрана потребовала от него покинуть сессионный зал. После заседания глава горсовета Роман Деркач сказал журналистам, что депутаты не приняли к сведению определение судьи, поскольку не получили этот документ.

Спустя неделю – 7 ноября – ялтинские депутаты собрались снова и проголосовали за отмену решения о назначении Сотниковой. Тем не менее она осталась у власти в статусе и.о. главы администрации города.

Российский вице-премьер Крыма Владимир Серов пояснил, что депутаты отменили собственное решение, так как во время конкурса были допущены нарушения.

Было рекомендовано Ялтинскому городскому совету отменить свое решение и провести процедуру снова

«На основании заявлений граждан была собрана конкурсная комиссия, которая нашла указанные технические ошибки в положении о конкурсе и других документах, которые регламентируют его проведение. И на основании решения этой конкурсной комиссии было рекомендовано Ялтинскому городскому совету для устранения ошибок и справедливого проведения конкурса отменить свое решение и провести процедуру снова», – сказал Серов.

Шатающиеся кресла

Несмотря на то что ялтинские депутаты признали свою ошибку, Виктор Литвинов не стал останавливаться на достигнутом и подал новый иск – на этот раз с требованием распустить Ялтинский горсовет. Ответчиками он указал 24 депутата, которые 31 октября проголосовали за назначение Сотниковой мэром вопреки судебному запрету на такие действия.

По информации издания «Примечания», к своему иску Литвинов прикрепил документ, якобы подтверждающий, что 31 октября в 13:00 канцелярия Ялтинского горсовета приняла и зарегистрировала судебное определение о приостановке конкурса на замещение должности главы администрации Ялты. Несмотря на это, председатель горсовета Роман Деркач 31 октября в 17:05 вынес этот вопрос на голосование.

Иск Литвинова содержит четыре требования:

признать решение о назначении Сотниковой незаконным;

отстранить Сотникову от должности;

прекратить полномочия горсовета Ялты;

объявить проведение досрочных выборов в курортной столице.

Севастопольский политик заявил, что, по его мнению, в Ялте нужно провести перевыборы, так как местный горсовет и мэрия «компрометируют институт власти».

Действия депутатов и администрации Ялты компрометируют институты власти РФ, надо пресечь это явление

«Действия депутатов и администрации Ялты компрометируют институты власти РФ, подрывают авторитет президента, надо пресечь это явление», – сказал Виктор Литвинов.

Глава горсовета Роман Деркач заявил, что, по его мнению, поданный севастопольцем иск не имеет перспективы.

«Есть процедура судебного делопроизводства. Определение суда по правилам пришло нам в канцелярию в 16:55 первого ноября. Считаю, что поданный иск не повредит депутатам, а повредит лишь лицам, его подавшим», – сказал он.

Крымский журналист Максим Степанцов (имя и фамилия изменены по просьбе собеседника – КР), знакомый с ситуацией в ялтинской мэрии, также считает маловероятным, что суд распустит горсовет.

Если в суде докажут, что Деркач сознательно скрыл определение суда от депутатов, ему не простят такой «подставы»

«Более вероятно, что могут снять председателя городского совета Романа Деркача. Все будет зависеть от решения суда: если в суде докажут, что Деркач сознательно скрыл определение суда от депутатов, то кресло под ним не просто зашатается – депутаты ему не простят такой «подставы», – предполагает журналист.

8 ноября 2017 года Ялтинский городской суд открыл судебное производство против 24 ялтинских депутатов и Елены Сотниковой по статьям 285, 286 и 315 Уголовного кодекса России. Когда состоится рассмотрение иска Литвинова – еще не известно. Также пока не сообщается дата проведения нового конкурса на замещение должности мэра Ялты.