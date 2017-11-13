В СМИ сообщили, что в ночь с 5 на 6 ноября группа правоохранителей совместно с представителями Жовковского межрайонного военного комиссариата провела облаву в Жовковском монастыре Успения Сердца Иисуса УГКЦ. Однако военный комиссар Львовщины и секретарь комиссии отцов-василиан Украинской греко-католической церкви говорят, что эта информация не соответствует действительности.

Источником, на который сослались СМИ и сайты, является сайт «Новости Жовковщины и Яворивщины онлайн».

В материале сказано, что работники военкомата приехали в монастырь, чтобы обнаружить там мужчин, уклоняющихся от военной службы, и выдать им повестки. «Новость» перепечатали Politeka.net, «Русская весна», «pravda-tv.ru» и другие.

Например, издание «Корреспондент» сообщило: «В ночь на понедельник группа правоохранителей совместно с представителями межрайонного военного комиссариата Жовквы провела облаву в монастыре Успения Сердца Иисуса УГКЦ во Львовской области. Очевидцы утверждают, что работники военного комиссариата прибыли на территорию монастыря несколькими автомобилями в сопровождении машин полиции. Они окружили территорию монастыря, перекрыв выходы, чтобы не дать потенциальным нарушителям уйти».

Информацию опровергли украинские СМИ. Так, в комментарии телеканалу Zik военный комиссар Львовщины Александр Тищенко заявил, что такого не было и это «работает пропаганда».

А секретарь комиссии отцов-василиан Украинской греко-католической церкви отец Виктор Квасняк заявил: «Абсолютно ложная информация, полностью не соответствует действительности, начиная с названия монастыря и лиц, названых там, таких на самом деле у нас в Жовкве не было».

На странице монастыря в Facebook опубликовали опровержение, где указали на ошибки в «новости»: «В ночь с 5 на 6 ноября никакой облавы в Жовковском монастыре ОСВВ​ не было; Жовковский монастырь называется: Монастырь Рождества Христова Ордена Святого Василия Великого; фотографии, размещенные с информацией, не изображают ни монастырь, ни прилегающую к нему территорию; в монастыре нет новициата ОСВВ, он находится в с. Крехов; также в монастыре нет священнослужителя с именем о. Августин Лойко».

​Следует добавить, что одно из изображений с полицейскими машинами на этом сайте можно найти в интернете в новостях еще за 2015 год.

​А комментарий председателя Львовской ОГА Олега Синютки, представленный на сайте «Новости Жовкивщины и Яворивщины онлайн», является почти точной копией его комментария о событиях, произошедших во Львове в переулке Кривая Липа.