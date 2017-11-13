Крымский казус для Белграда

Сербия принимает «делегации» из аннексированного Крыма – об этом рассказал министр иностранных дел Украины Павел Климкин, комментируя конфликт между Киевом и Белградом. Дипломат отметил, что стороны должны работать над противоречиями, но это не значит, что у двух стран есть проблемы в отношениях.

1 ноября украинский посол в Сербии Александр Александрович в интервью интернет-изданию BIRN заявил, что президент России Владимир Путин «не беспокоится о Сербии, а лишь использует ее как еще один инструмент для уничтожения Европы». Первый вице-премьер и глава сербского МИД Ивица Дачич позднее заявил журналистам, что Сербия уважает территориальную целостность Украины.

Обозреватель издания «Европейская правда», балканист Наталья Ищенко называет политику Белграда умеренно пророссийской.

Белграду важно, чтобы Москва оставалась гарантом непризнания независимого Косово

– Россия ведет агрессивную политику на Балканах, и определенные властные круги в Сербии поддерживают Кремль. Страна старается лавировать между Россией и Западом и ведет умеренно пророссийскую политику. Сербия категорически отказывается вводить санкции. В последнем интервью глава ее МИДа Ивица Дачич буквально заявил, что страна не хочет ссориться со своими друзьями. Сербия до сих пор не простила Запад за то, что тот не поддержал стремление сохранить распадающуюся Югославию. Белграду очень важно, чтобы Москва оставалась гарантом непризнания независимого Косово. Кроме того, Сербия ментально и культурно ближе к России, что на Западе не до конца понимают.

Внештатный корреспондент Радио Свобода на Балканах Юлия Петровская отмечает, что, несмотря на пророссийскую политику, Сербия стремится вступить в Европейский союз.

Цель – вступление в Европейский союз, несмотря на трудности вроде статуса Косова

– Сербия – это основной партнер России на Балканах, что особенно важно для Кремля в условиях конфликта со странами Запада. Это одна из немногих стран, расположенных западнее России, где к ней по-прежнему очень хорошо относится общественное мнение. Можно называть эти симпатии людей нерациональными, но они есть. Сербам также очень нравится лично Владимир Путин. В стране работают сотни организаций с пророссийской, антизападной повесткой. При этом Сербии удается сохранять хорошие отношения с европейскими государствами, которые важны для Белграда экономически. Цель – безусловно, вступление в Европейский союз, несмотря на все трудности на этом пути вроде статуса Косова. Из-за этого Сербия принципиально поддерживает территориальную целостность других стран – будь то Украина или Испания.

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Наталья Ищенко заключает, что у россиян и сербов есть одно важное сходство – имперский реваншизм.

Самое тревожное – что Кремль дарит Сербии оружие. Обстановка однозначно накаляется

– В Сербии очень сильны подобные настроения. Почему для них так важна судьба Косова? Именно на этой территории сербы в 14 веке сражались с турками, и все об этом очень хорошо помнят. Сербы помнят и Гаврилу Принципа, который убил эрцгерцога Франца Фердинанда – и таким образом развязал Первую мировую войну. То есть люди там хотят чувствовать свою значимость в истории. Пусть Белград стремится вести себя по европейским правилам, но на бытовом уровне тема сербского величия очень популярна. Политика России в последние годы также утверждает имперский реваншизм.

Самое тревожное – что Кремль дарит Сербии оружие. Недавно таким подарком стали шесть истребителей МиГ. Я не говорю, что дело идет к войне, но обстановка однозначно накаляется.

(Над текстовой версией материала работал Владислав Ленцев)