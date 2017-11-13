В Крыму сменились руководители российских ведомств, следящих за ценами и тарифами. Новым главой крымского отделения ФАС России стал крымчанин Максим Муравьев – его назначили вместо москвича Тимофея Кураева, который, по официальной версии, совершил самоубийство в ночь с 7 на 8 ноября. В день, когда стало известно о его смерти, уволили глава Госкомитета по ценам и тарифам россиянка Нина Зотович.

О назначении нового руководителя крымского управления ФАС стало известно 13 ноября. Российские информационные агентства сообщили, ссылаясь на Федеральную антимонопольную службу, что исполняющим обязанности главы управления стал Максим Муравьев, который до этого был заместителем руководителя этого ведомства.

Доведение до самоубийства

Предыдущий глава ФАС по Крыму Тимофей Кураев скончался в ночь с 7 на 8 ноября у себя дома. По официальной версии, он совершил самоубийство. Российские информагентства, не называя источников, распространили информацию о том, что Кураев перед смертью якобы записал видеообращение, но подтверждений этому пока нет.

В связи с произошедшим Следком России возбудил дело по статье 110 Уголовного кодекса России – доведение до самоубийства.

Тимофей Кураев руководил крымским управлением ФАС России со дня основания этого ведомства. Его направили на полуостров из Москвы летом 2014 года. До этого Кураев работал в структуре МВД России и специализировался на расследовании экономических преступлений.

Летом 2014 года его пригласили возглавить ФАС в Крыму. Глава Федеральной антимонопольной службы России Игорь Артемьев тогда говорил, что руководителем крымского управления его ведомства не случайно стал опытный силовик. В тот момент на полуострове начали расти цены, что требовало вмешательства от российских госорганов.

За время своей работы Кураева крымское управление ФАС России неоднократно вступало в конфликты с коммерческими компаниям и госпредприятиями. Самый громкий случай произошел в июне 2016 года, когда антимонопольная служба обвинила в картельном сговоре пять крупных компаний, владеющих автозаправками: «Крымойл», «Ритейл Юг», «Кедр», Торговый дом «ТЭС», «Компания Нефтетрейдинг». По версии чиновников, нефтетрейдеры сговорились, чтобы удерживать завышенную цену на рынке. Чиновники заставили их выплатить крупный штраф в размере 129 миллионов рублей.

Новый руководитель крымское управления ФАС Максим Муравьев также имеет большой опыт работы в этой сфере. До аннексии он долгие годы работал в крымском управлении Антимонопольного комитета Украины. Вначале Муравьев возглавлял там отдел расследований, а в 2007-м стал заместителем председателя всего ведомства.

Избавление от Зотович

В день, когда стало известно о смерти Кураева, глава Крыма Сергей Аксенов отправил в отставку главу Госкомитета по ценам и тарифам Нину Зотович. Ни Аксенов, ни Зотович не комментировали увольнение.

Крымский блогер Александр Талипов предположил, что Зотович узнала о своем увольнении из СМИ, но подтверждений это версии нет.

«Смерть руководителя крымского ФАС и моментальное увольнение председателя комитета... Кстати, Зотович, похоже, узнала о своем увольнении из СМИ, заявление она писала очень давно, не увольнение. А тут, видимо, подняли и подписали. Детектив», – написал Талипов в своем telegram-канале.

Нужно отметить, что ФАС и Госкомцен – это ведомства, тесно связанные между собой, их функции часто пересекаются. Госкомитет, так же как и антимонопольная служба, следит за соблюдением законодательства в сфере конкуренции на товарных рынках и образования тарифов и цен.

Наталья Зотович тоже приехала в Крым из России. Госкомитетом по ценам руководила полтора года – с марта 2016-го. До этого занимала различные посты во власти Пермского края, связанные с контролем за тарифами. Судя по сообщениям местных сайтов, за время работы там Зотович приобрела репутацию лоббиста энергетических компаний. В частности, пишут, что в 2010 году в тариф на электроэнергию включили штрафы, которые антимонопольная служба наложила на поставщика электроэнергии.

Новый глава Госкомкомитета Крыма по ценам пока не известен. Пока ведомством де факто руководит Юрий Новосад, который с 21 июня 2014 года занимает должность первого зампредседателя комитета.

Увольнение инспектора КГБ

На следующий день после увольнения Натальи Зотович, 8 ноября, кадровая ротация коснулась и Службы финансового надзора Крыма (СФН). Сергей Аксенов назначил главой ведомства Антона Калькова. Функции СФН близки к обязанностям ФАС и Госкомцен – это контроль за использованием бюджетных средств, надзор за долевым строительством многоквартирных домов, сферой покупок товаров, работ и услуг и другие.

Предыдущий руководитель СФН Павел Токарев был уволен в конце октября. Он руководил ведомством с момента его основания – с июля 2014 года. До этого работал на различных должностях, в том числе был старшим ревизором-инспектором 9 отдела КГБ СССР в Крыму, министром финансов АРК и начальником фининспекции полуострова.

Аксенов заявил, что работа Токарева на посту главы Службы финнадзора его не устроила.

«На мой взгляд, работа прошлого руководителя строилась неэффективно, несмотря на то, что бюджетные средства должны находиться под тщательным контролем, как и любой процесс, куда вкладываются государственные деньги. При этом необходимо помнить, что финнадзор не является карательным органом, а должен выполнять свою работу точно и эффективно», – заявил Аксенов.

Уволенный Павел Токарев публично свою отставку не комментировал и не отвечал на критику российского главы Крыма.