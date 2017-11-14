Специально для Крым.Реалии

Россия грозит ограничить работу украинских СМИ на своей территории. Это случилось после того, как СБУ не пустила в страну сотрудника РИА Новости Захара Виноградова. После чего член Совфеда РФ Алексей Пушков потребовал ответных действий для украинских журналистов.

И в этот момент хочется спросить: а о каких ответных действиях говорит Москва?

Почти все украинские каналы давно свернули свои корпункты в России. Арест корреспондента «Укринформа» Романа Сущенко в очередной раз доказал: медиастатус никак не защищает украинского журналиста от произвола.

Россия ведет себя так, будто стала жертвой украинской агрессии

​Россия ведет себя так, будто стала жертвой украинской агрессии. Будто это Киев устраивает дисбаланс в двусторонних отношениях. На самом деле перекос в отношениях существовал очень давно и не в пользу Украины. И теперь Киев лишь выравнивает ситуацию.

Москва может сколько угодно возмущаться украинским законом об образовании. Тем самым, что закрепляет государственный язык в средней школе. Но ответить ей попросту нечем. Она не может в качестве ответа «русифицировать» украинские школы. Потому что украинских школ в России не существует.

Москва может сколько угодно возмущаться запретом российских телеканалов на территории Украины. Но ей нечем на это ответить. Она не может ограничить доступ к украинским каналам, потому что они давным-давно запрещены в российских кабельных сетях. За исключением, быть может, «Интера», что само по себе показательно.

Москва может возмущаться украинскими санкциями на российские товары. Но именно Кремль первым ввел ограничения на украинские товары, спровоцировав тем самым Киев на ответные шаги.

Поквитаться за ограничение проката российских фильмов не получится – украинские ленты не получают прокатные свидетельства в РФ. Запретить концерты украинских звезд не удастся – после войны выступают в России лишь те, кто боится назвать Москву агрессором. Даже авиасообщение между двумя странами прекратилось лишь после того, как российские авиакомпании начали нарушать авиапространство Украины, совершая рейсы в Крым.

Когда Кремль грозит «ответными мерами», это выглядит смешно. Потому что все «ответные меры» введены им давным-давно

​Инициатором развода двух стран с самого начала была Москва. Именно она совершала шаги, на которые Киев вынужден был отвечать симметрично. И теперь, когда Кремль грозит «ответными мерами», это выглядит смешно. Потому что все «ответные меры» введены им давным-давно.

Москва в очередной раз пытается притвориться жертвой. Той самой, что имеет моральное право на самозащиту. Той самой, что может претендовать на этический приоритет. А на деле именно Кремль раз за разом выступает в роли агрессора, заставляя соседей всего лишь принимать ответные меры.

Не было никакого двустороннего баланса, который Киев теперь «нарушает». Напротив – все последние годы существовал дисбаланс, который Украина теперь всего лишь отзеркаливает. Киев не переходит никаких «красных линий», он всего лишь наносит ответный удар.

Сила противодействия равна силе действия, так кажется?

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