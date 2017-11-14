Протестная активность в Севастополе снизилась в два с половиной раза. Об этом 7 ноября заявил глава департамента общественных коммуникаций российского правительства Севастополя Иван Чихарев.

По его данным, в 2015 году горожане организовали 102 публичных мероприятия, в 2016-м – 59, а в 2017-м – всего 21. Чиновник считает, что таких результатов в департаменте добились «путем конструктивного диалога представителей власти с общественностью». При этом прямо в день выступления Ивана Чихарева на митинг под местный парламент вышли частные предприниматели. Руководитель «Союза предпринимателей Севастополя» Марат Тюнин рассказал, что по проблемному вопросу выделения земельных участков он обращался в российское правительство города в течение последних двух лет.

Севастопольский общественный активист, председатель региональной общественной организации малого и среднего предпринимательства «Союз предпринимателей Севастополя» Марат Тюнин считает, что недовольство людей, напротив, выросло.

Протестный потенциал увеличился. Сейчас будет череда митингов, собираем для этого людей

– В сравнении с тем, что было, протестный потенциал увеличился, на мой взгляд. Правительство Севастополя практически не решает социально-экономические вопросы. Они делают дороги и больше ничего. В здравоохранении бардак, в департаменте по имущественным и земельным отношениям заявления рассматриваются по полгода. В так называемый многофункциональный центр услуг очередь надо занимать в пять утра. Кроме того, власти отнимают у людей землю, очень много недовольных. Мелких предпринимателей разоряют, сносят торговые павильоны без компенсаций. Сейчас будет череда митингов, собираем для этого людей. Нам не надо свергать конституционный строй – только отстоять свои права.

Марат Тюнин утверждает, что заместители российского губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова удивляются политизированности и активности местных жителей. Общественник обвиняет чиновников в некомпетентности.

Присланные российские управленцы не знают, как работать, и не могут выйти на украинский уровень профессионализма

– Нам не нужно долго вникать в происходящее, чтобы понять, что чиновники пытаются нас обмануть. Я за последний год не встретил в нашей среде ни одного человека, который сказал бы, что у него все хорошо. Присланные российские управленцы не знают, как работать, и не могут выйти на украинский уровень профессионализма. Нам не нужно миллионы рублей давать – просто порядок навести! Но чиновники не могут этого сделать. Мы ведем общественную работу с ноября 2015 года и направили тысячи обращений в различные инстанции. В конце концов, наша организация даже писала в Госдуму с предложениями по изменению законодательства. В итоге приходят отписки, что жалоба перенаправлена на того, на кого мы изначально жаловались.

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​Российский общественник из Крыма Илья Большедворов отмечает, что подконтрольные Кремлю власти полуострова пытаются дискредитировать тех, кто жалуется на работу чиновников.

Стало просто невозможно скрывать проблемы крымчан, и теперь их пытаются объявить врагами народа

– Стало просто невозможно скрывать проблемы крымчан, и теперь их пытаются объявить врагами народа. Яркий пример – недавнее ток-шоу на местном телевидении, где общественников, в том числе меня, заклеймили как украинских агентов. Там среди прочего показывали посты девушки, которая жаловалась на мусор, якобы это тоже вражеская пропаганда. Кроме того, недавно официальная газета правительства Крыма написала, что те, кто жалуются на различные проблемы в органы власти, на самом деле «профессиональные жалобщики», якобы они стремятся парализовать работу местных органов власти. Так или иначе, общественники вроде меня продолжат свою работу. Нас иногда обвиняют в том, что мы собираем в Крыму «майдан», но никаких политических целей мы не преследуем.

​Российский общественный активист, глава организации «Чистый берег. Крым» Владимир Гарначук прогнозирует, что ситуация на полуострове может измениться только после выборов президента России, но не обязательно в лучшую сторону.

Крым уже перестал быть приоритетным направлением для России. После выборов ситуация может стать еще хуже

– И в Севастополе, и в Крыму общественной деятельностью стало заниматься сложнее – и политической, и неполитической. Местные власти таким образом готовятся к выборам президента в марте 2018 года. Если с количеством тех, кто проголосует за Владимира Путина, никаких проблем нет, то с явкой они могут возникнуть. На мой взгляд, после этих выборов конструкция власти в Крыму сильно изменится. Скорее всего, Сергея Аксенова и Владимира Константинова под благовидным предлогом отправят в отставку. Только тогда возникнет шанс на изменения в нашем болоте, но для этого придется приложить титанические усилия. Крым уже перестал быть приоритетным направлением для России и для Владимира Путина. После выборов ситуация может стать еще хуже.

(Над текстовой версией материала работал Владислав Ленцев)

В материале используется терминология, принятая на аннексированном Россией полуострове