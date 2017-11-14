Министерство обороны России опубликовало "неоспоримое подтверждение обеспечения Соединенными Штатами прикрытия боеспособных отрядов ИГИЛ". В качестве одной из иллюстраций военные использовали скриншот из игры AC-130 Gunship Simulator: Special Ops Squadron. Остальные четыре кадра позаимствованы из видео Минобороны Ирака.

Минобороны России назвало "ошибкой гражданского сотрудника" публикацию скриншотов из игры и из видео, снятого иракской армией, и объявило о проведении проверки.

"При этом отказ командования США наносить удары 9 ноября по колоннам террористов ИГ, отступающим в районе Абу-Кемаль является объективным фактом, зафиксированным в стенограммах переговорах и потому хорошо известным американской стороне", – говорится в сообщении Минобороны.

Исходные сообщения Министерство обороны опубликовало днем, и примерно через час записи в твиттере на русском, английском и арабском языках были удалены, как и пост в фейсбуке.

Как утверждали российские военные, опубликованные ими кадры были сделаны 9 ноября 2017 года и на них попала автомобильная колонна боевиков "ИГ", которые двигались из города Абу-Кемаль в сторону сирийско-иракской границы.

"Для безопасного вывода боевиков самолеты коалиции пытались создавать помехи ВКС России – входили в 15-километровую зону вокруг Абу-Кемаль, запрет на полеты самолетов коалиции в которой ранее был согласован и одобрен Центром совместных воздушных операций в Катаре", – поясняло российское Минобороны роль американских военных в этой операции.

Эксперты Conflict Intelligence Team обнаружили, что одно фото, которое российское оборонное ведомство разместило в социальных сетях, взято из демонстрации игры AC-130 Gunship Simulator: Special Ops Squadron. Ролик опубликован на Youtube в 2015 году.

Остальные четыре кадра позаимствованы из видео иракских военных: в ролике показывалась работа авиации против боевиков "ИГ" под Аль-Фаллуджей летом 2016 года.

Игра AC-130 Gunship Simulator: Special Ops Squadron разрабатывалась для платформ Android и iPhone. Игроку предлагалось занять место стрелка в самолете AC-130 Gunship и вести огонь по целям на земле. В конце 2015 года команда разработчиков свернула проект из-за недостатка финансирования.

Ранее в фильме Оливера Стоуна "Интервью Путина" российский президент показал режиссеру ролик "работы нашей авиации". Выяснилось, что это видео очень похоже на кадры обстрела "Талибана" двумя американскими вертолетами Apache, которые были опубликованы еще в 2012 году.

Видео, которое Путин показывал Стоуну, несколько обрезано и на него, судя по всему, наложен звук переговоров русскоязычных пилотов. Версию ролика, где на видеоряд были наложены, предположительно, переговоры украинских пилотов, опубликовали на YouTube более года назад.