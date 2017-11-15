После известных событий, связанных с Крымом, Россия все больше погружается в глубокую стадию холодной войны с демократическим мировым сообществом. Пока холодная война проявляется в усиливающихся санкциях, новой гонке вооружений, но есть и «горячие точки» на земном шаре, где российские интересы расходятся с интересами лидера мирового демократического сообщества – США.

Тем временем в мире уже всерьез развернулась горячая информационная война. И Россию даже обвиняют во вмешательстве в выборы в США путем формирования общественного мнения посредством СМИ. В итоге телеканал RT (Russia Today) по требованию американских властей вынужден зарегистрироваться теперь в США в качестве иностранного агента. Телеканал этой сети, работающий в Штатах, как и российское государственное агентство новостей «Спутник», был назван в отчете американских спецслужб активным участником кампании вмешательства России в президентские выборы в США в 2016 году (Москва отрицает это вмешательство) и «прислужником коррумпированной политической элиты» в России.

Это свидетельствует о том, что современное информационное воздействие имеет огромные возможности и потенциал.

Если мы мысленно вернемся в конец 2013-начало 2014 года, то с легкостью можно вспомнить ту массированную атаку российских СМИ на мнение крымчан. Даже многие жители полуострова, которые и не представляли себя без Украины, вдруг оказались во власти развернутой пророссийской пропаганды. Практически все проукраинские силы будто оцепенели в Крыму в тот период. Вот вам и результат мощнейшей информационной атаки Кремля.

Тогда именно российские СМИ выиграли информационную битву, заставив большинство проукраинских крымчан пассивно наблюдать за происходящим в Крыму. Надо это признать. Но одно дело выиграть битву, другое – выиграть войну.

Россия заметно теряет успехи в информационной войне. Свидетельство тому – растущее недовольство новыми российскими реалиями среди крымчан

​А в последнее время Россия заметно теряет свои успехи в информационной войне. Свидетельство тому – растущее недовольство новыми российскими реалиями среди крымчан.

Поэтому на борьбу с инакомыслием в крымском обществе бросаются все новые ресурсы. Пропаганда усиленно работает по очернению крымских независимых активистов, общественников предостерегают от контактов с «вражескими» СМИ, Госдума размышляет, как сократить влияние Facebook, и т.д.

Действия крымских придворных политологов и журналистов уже сильно напоминают панику и истерию. Одно заявление Дмитрия Полонского о неком центре под Киевом, координирующем работу по дискредитации «российского Крыма», подтверждает, что «команда победителей» ищет оправдания своей провальной пропагандистской работе в Крыму.

Неудивительно, что российскому государственному каналу «Крым-24» поставлена задача усилить работу по подавлению инакомыслия. Доказательство тому – очередная программа Марии Волконской о «врагах России». Ох, и досталось в этой программе крымским общественникам, смеющим давать комментарии и интервью «заточенным на Крым иностранным СМИ», как выразился политолог Иван Мезюхо.

​Порадовало, что в студии прозвучал хоть один адекватный голос со стороны ветерана пророссийских сил в Крыму Сергея Шувайникова, который сказал, что интервью нужно давать всем СМИ. Конечно же, его тут же заглушили возмущенные голоса Волконской и Мезюхо. Эта позиция Шувайникова явно не вписывалась в сценарий программы.

Информационная война, развернутая «командой победителей», лихо делает врагов из инакомыслящих

​Информационная война, развернутая «командой победителей», лихо делает врагов из инакомыслящих, используя для этого бюджетные и все подконтрольные им СМИ, а также другие ресурсы.

К информационной войне в качестве союзника все больше привлекают православную церковь. Церковники с готовностью твердят, что всякая власть исходит от Бога, и нужно почитать ее, иначе начнутся смутные времена.

В общем, в информационной войне все средства хороши. Борьба за умы и мнения крымчан продолжается…

Зарема Сеитаблаева, крымчанка, блогер (имя и фамилия автора изменены в целях безопасности)

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