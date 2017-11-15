Российский телеканал «Звезда» сообщил в воскресенье, что украинская власть отменила 8 марта в Украине как Международный женский день, и он лишился статуса выходного. Однако, как сообщил Радіо Свобода начальник отдела правового обеспечения Украинского института национальной памяти Сергей Рябенко, в Украине пока не зарегистрирован законопроект, предлагающий такие изменения календаря государственных праздников.

​«На Украине в следующем году будет изменен календарь праздников. День Восьмое марта будет переформатирован с Международного женского дня в День борьбы за права женщин и лишится статуса выходного», ‒ приводит «Звезда» слова руководителя Украинского института национальной памяти (УИНП) Владимира Вятровича со ссылкой на ТАСС.

​ТАСС также пишет, что 8 марта в Украине с 2018 года будет переименовано и что этот день больше не будет выходным. При этом ссылается на «Главред».

Однако ТАСС также публикует цитату Владимира Вятровича о том, что проект закона, согласно которому такие изменения могут произойти, пока не утвержден.

«Сейчас мы подали этот законопроект на утверждение Кабмина, но, к сожалению, он пока не утвержден, так как он получил замечания со стороны Министерства культуры», ‒ отметил Вятрович, добавив, что удалось договориться о проведении масштабной консультации для подачи законопроекта как правительственного.

Этот комментарий Вятровича по предложенному Украинским институтом национальной памяти проекту Закона Украины «О государственных и других праздниках, памятных датах и скорбных днях» опубликовало издание «Главред».

​Вятрович говорит об обновленном варианте этого законопроекта: «Например, мы вернули как выходной 1 мая (ранее мы предлагали лишить его такого статуса), но мы сменили формат этого праздника ‒ теперь мы говорим о Празднике труда, а не Международном дне солидарности трудящихся. Зато мы оставили в силе наше предложение о переносе выходного с 9 мая на 8 мая, о переформатировании 8 марта как Международного женского дня в День борьбы за права женщин и предложили лишить его статуса выходного».

Проект закона пока не зарегистрирован

Как сообщил в комментарии Радіо Свобода начальник отдела правового обеспечения Украинского института национальной памяти Сергей Рябенко, названный проект закона пока не зарегистрирован в Верховной Раде, поэтому об отмене, например, выходного дня 8 марта говорить пока рано, как и о других изменениях.

​«Говорить об этом можно будет уже, когда или от имени правительства, или от имени народных депутатов Украины он (проект закона ‒ КР) будет зарегистрирован согласно процедуре», ‒ отмечает Рябенко.

Он объясняет, что Институт национальной памяти не является субъектом законодательной инициативы ‒ таким субъектом может выступать Кабинет министров.

«Чтобы тот или иной законопроект был внесен в Верховную Раду от Кабинета министров, должна пройти соответствующая процедура согласования, ‒ отмечает Рябенко. ‒ Это все заинтересованные органы, к компетенции которых относятся те вопросы, которые предлагается урегулировать законопроектом. Это Министерство финансов, Министерство экономического развития и торговли, Министерство юстиции... В ситуации, когда разработчиком является УИНП, мы по нашему положению управляемся министром культуры Украины, поэтому первый этап ‒ это согласование министра культуры Украины».

Сейчас Министерство культуры этот проект не согласовало. Но Сергей Рябенко добавляет, что есть еще другой вариант регистрации.

«На данном этапе ситуация такова, как она есть, возможен другой вариант. Поскольку субъектом законодательной инициативы могут выступить народные депутаты Украины, то я не исключаю, что законопроект в том или ином виде может быть зарегистрирован в Верховной Раде народными депутатами Украины», ‒ отмечает Сергей Рябенко.

Он также рассказал Радіо Свобода, какими именно были замечания Министерства культуры. Одна их часть касалась именно вопроса «отмены статуса выходных дней».

«С одной стороны, там шла речь о некоторых днях, которые мы предлагаем изменить, их название или, скажем, перевести их из статуса нерабочего дня ‒ в статус рабочего. Министерство культуры, собственно, предложило свое видение этого процесса, а именно: по некоторым датам ‒ таким как, например, 8 марта, 1, 2 мая и 9 мая они предложили ничего не менять в действующем календаре. Однако у нас есть своя позиция по этому поводу, есть свои аргументы, которые также Министерству культуры выразили в ответном письме. Вторая составляющая касалась, например, того, что Министерство культуры предложило расширить перечень традиционных праздников за счет введения в государственный календарь еще дополнительного количества религиозных праздников. Но, поскольку действующее законодательство, Конституция Украины и законы Украины четко определяют, что государство у нас отделено от церкви, а церковь ‒ от государства, то, по нашему мнению, не является правильным с точки зрения законодательства, собственно, расширять такой перечень государственных праздников за счет религиозных, и именно за счет религиозных праздников, связанных только с одной из действующих церковных конфессий. Поскольку страна у нас многоконфессиональная».