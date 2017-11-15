«Неоспоримые доказательства» российских фейков

Во вторник Минобороны России опубликовало «неоспоримое доказательство» сотрудничества США и группировки «Исламское государство». Как оказалось, одно из изображений – это скриншот игры AC-130 Gunship Simulator, другие же взяты из старого видео Минобороны Ирака. В соцсетях появились «мемы» на тему.

Российские военные сообщили, что на опубликованных ими кадрах – «автомобильная колонна боевиков «Исламского государства», которая двигалась из города Абу-Кемаль в сторону сирийско-иракской границы». По их словам, во время передвижения колонну прикрывали США.

Но эксперты Conflict Intelligence Team заметили, что в твите Минобороны России использовали скриншот из игры AC-130 Gunship Simulator: Special Ops Squadron и скриншоты с видео Минобороны Ирака, которое доступно в сети по крайней мере с 2015 года.

Вот как отреагировали на этот инцидент в соцсетях.

«РИА-Новости» сообщило, что Минобороны России проводит проверку в отношении сотрудника, который ошибочно прикрепил фотоматериалы к заявлению военного ведомства.

Фейковые изображение Министерства обороны России распространили и российские СМИ. К примеру, об этом рассказали в эфире «Россия-24».