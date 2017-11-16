Доступность ссылки

logo-print
Все сайты RFE/RL
текст для поиска...
Общество

Застрявшие у берегов Крыма: почему теплоход Moryak не может добраться до Турции

Теплоход Moryak

Несколько дней из Керченского пролива не может выбраться теплоход Moryak, который под флагом Палау перевозит партию льна из порта Севастополя (закрытого украинскими властями) в Турцию. Экипаж несколько дней терпел бедствие в проливе, пока судно не приняли в Керчи.

О бедственном положении 12 моряков судна Российский профсоюз моряков​ ​сообщил 14 ноября со ссылкой на инспектора Международной федерации транспортных рабочих (ITF) в Новороссийске Ольгу Ананьину. Экипаж вынужден был обратиться в ITF, поскольку не получил никакой помощи от судовладельца.

«Экипаж голодает, возможности сойти на берег нет»

Из заявления экипажа, направленного в ITF, следует, что 18 сентября судно вышло из порта «Севастополь» и двигалось в направлении турецкого порта «Бандырма» с 1,4 тысячами тонн льна. Большинство членов экипажа составляют граждане России, еще двое моряков названы украинцами и один – сирийцем.

Почему их морской путь затянулся почти на месяц – пока не ясно. Моряки утверждают, что оказались в Керченском проливе по распоряжению судовладельца:

Продукты полностью закончились 5 ноября. Экипаж голодает…

«Когда Moryak дошел до Босфора, от судовладельца поступило распоряжение следовать в Керченский пролив. За время нашей стоянки в проливе в 12 милях от берега вода доставлялась нерегулярно. Средства гигиены закончились, нет рабочей одежды, технического снабжения, но самое главное: продукты полностью закончились уже 5 ноября. Экипаж голодает… Возможности сойти на берег нет, стоим с закрытой границей».

По словам членов экипажа, судовладелец бросил их, отказавшись оплачивать расходы агента и портовые взносы. Внести плату из собственных средств моряки тоже не смогли, поскольку уже несколько месяцев не получают зарплату. Всего им задолжали более 88 тысяч долларов.

Зарплата экипажу не выплачивалась с марта
Ольга Ананьина

«Зарплата, согласно ведомости, подписанной капитаном судна, не выплачивалась с марта. Контракты на борту только у двух членов экипажа, да и контрактами их сложно назвать, поскольку они абсолютно не соответствуют требованиям международного законодательства», – утверждает Ольга Ананьина.

По данным сайта Мarine Тraffic (он в реальном времени отслеживает перемещение судов по всему миру), Moryak несколько дней простоял неподалеку от Керчи. Мы графически обозначили его место нахождения.

По словам Ольги Ананьиной, к решению проблемы подключились представители страхового клуба British Steamship (британской ассоциации по защите пароходов и страхованию) – они оплатили закупку продуктов для судна. Но поскольку российские власти, де-факто контролирующие Крым, не «открыли границу» (не оформили приход судна в порт) теплоходу, его экипаж по-прежнему не мог сойти на берег. Так судно простояло в Керченском проливе еще сутки.

ФСБ оказывает первую помощь

Через несколько дней, что моряки терпели бедствие, капитан теплохода пожаловался на здоровье. По данным МЧС России, спасатели на катере доставили его в Керченскую больницу с подозрением на инфаркт. Экипаж тем временем остался в море.

Утром 16 ноября стало известно, что судну все же позволили сойти на берег. В пресс-службе пограничного управления ФСБ России в Крыму пояснили, что открыли границу для теплохода Moryak сразу же, как только получили от него заявку.

Члены экипажа, в состав которого входят восемь граждан России, два гражданина Украины и один гражданин Сирии, сошли на берег

«Согласно поданной ранее заявке, в период с 2:00 до 4:00 16 ноября в отношении судна «Моряк» и экипажа благополучно осуществлен пограничный, таможенный и иные виды государственного контроля на въезд в Российскую Федерацию. Члены экипажа, в состав которого входят восемь граждан России, два гражданина Украины и один гражданин Сирии, сошли на берег», – цитирует российских пограничников «Крыминформ».

В ведомстве утверждают, что заявка на прибытие экипажа была подана вечером 15 ноября.

В погрануправлении ФСБ также обнародовали видео с борта теплохода, на котором видно, что запасов еды на борту действительно не осталось.

Сейчас Moryak, судя по данным Мarine Тraffic, находится в порту Керчи.

По последним данным Marrine Traffic, теплоход Moryak находится в порту Керчи
По последним данным Marrine Traffic, теплоход Moryak находится в порту Керчи

Порты, которых нет, или как перехитрить санкции

Украинские общественники не не впервые замечают это судно у берегов Крыма. Оно перевозит грузы из Крыма в Турцию – через закрытые украинскими властями порты – и обратно, утверждает активистка Екатерина Яресько.

С начала года теплоход Moryak, по ее данным, совершил как минимум четыре таких рейса. Для сокрытия информации о посещении крымских портов судно заходит на рейд в российском порту «Кавказ», оформляет там «открытие границы» и другие документы, которые затем предъявляет турецким властям, поясняет Яресько.

Товары, попадающие в Крым через таможню оккупантов, являются контрабандными
Екатерина Яресько

«Порты Крыма являются закрытыми распоряжением Кабинета министров Украины, никаких судозаходов в них быть не может. Турецкие товары, попадающие на этом судне в Крым, проходящие через таможню оккупантов, являются контрабандными. Люди, которые этим занимаются, являются пособниками оккупационной власти», – говорит активистка.

По мнению Яресько, моряки теплохода Moryak пострадали в результате незаконного бизнеса его владельцев: «В данном случае все закономерно, этим и должно было закончится. Они построили незаконный бизнес и пострадали от этого. Это было ясно с самого начала и мне очень жаль людей, которые этого не осознают».
Владельца судна попытались выяснить в ITF, но это оказалось непросто. «Контракты моряков подписаны с мифической компанией Bexley Group, менеджер – украинская компания «Посейдон», коллективного договора на судне нет. В документах, полученных от капитана судна, указано, что все распоряжения отправляются двумя представителями судовладельца: господами Чистяковым и Монастырским», – говорит инспектор ITF Ольга Ананьина.

По ее словам, ITF и представители администрации флага Палау несколько дней пытаются связаться с судовладельцами, но они пока на запросы не отреагировали.

FACEBOOK КОММЕНТАРИИ:

ПО ТЕМЕ

В ДРУГИХ СМИ

Loading...

Загрузка...

Recommended

Наверх
XS
SM
MD
LG