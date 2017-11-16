Несколько дней из Керченского пролива не может выбраться теплоход Moryak, который под флагом Палау перевозит партию льна из порта Севастополя (закрытого украинскими властями) в Турцию. Экипаж несколько дней терпел бедствие в проливе, пока судно не приняли в Керчи.

О бедственном положении 12 моряков судна Российский профсоюз моряков​ ​сообщил 14 ноября со ссылкой на инспектора Международной федерации транспортных рабочих (ITF) в Новороссийске Ольгу Ананьину. Экипаж вынужден был обратиться в ITF, поскольку не получил никакой помощи от судовладельца.

«Экипаж голодает, возможности сойти на берег нет»

Из заявления экипажа, направленного в ITF, следует, что 18 сентября судно вышло из порта «Севастополь» и двигалось в направлении турецкого порта «Бандырма» с 1,4 тысячами тонн льна. Большинство членов экипажа составляют граждане России, еще двое моряков названы украинцами и один – сирийцем.

Почему их морской путь затянулся почти на месяц – пока не ясно. Моряки утверждают, что оказались в Керченском проливе по распоряжению судовладельца:

Продукты полностью закончились 5 ноября. Экипаж голодает…

«Когда Moryak дошел до Босфора, от судовладельца поступило распоряжение следовать в Керченский пролив. За время нашей стоянки в проливе в 12 милях от берега вода доставлялась нерегулярно. Средства гигиены закончились, нет рабочей одежды, технического снабжения, но самое главное: продукты полностью закончились уже 5 ноября. Экипаж голодает… Возможности сойти на берег нет, стоим с закрытой границей».

По словам членов экипажа, судовладелец бросил их, отказавшись оплачивать расходы агента и портовые взносы. Внести плату из собственных средств моряки тоже не смогли, поскольку уже несколько месяцев не получают зарплату. Всего им задолжали более 88 тысяч долларов.

Зарплата экипажу не выплачивалась с марта

«Зарплата, согласно ведомости, подписанной капитаном судна, не выплачивалась с марта. Контракты на борту только у двух членов экипажа, да и контрактами их сложно назвать, поскольку они абсолютно не соответствуют требованиям международного законодательства», – утверждает Ольга Ананьина.

По данным сайта Мarine Тraffic (он в реальном времени отслеживает перемещение судов по всему миру), Moryak несколько дней простоял неподалеку от Керчи. Мы графически обозначили его место нахождения.

По словам Ольги Ананьиной, к решению проблемы подключились представители страхового клуба British Steamship (британской ассоциации по защите пароходов и страхованию) – они оплатили закупку продуктов для судна. Но поскольку российские власти, де-факто контролирующие Крым, не «открыли границу» (не оформили приход судна в порт) теплоходу, его экипаж по-прежнему не мог сойти на берег. Так судно простояло в Керченском проливе еще сутки.



ФСБ оказывает первую помощь

Через несколько дней, что моряки терпели бедствие, капитан теплохода пожаловался на здоровье. По данным МЧС России, спасатели на катере доставили его в Керченскую больницу с подозрением на инфаркт. Экипаж тем временем остался в море.

Утром 16 ноября стало известно, что судну все же позволили сойти на берег. В пресс-службе пограничного управления ФСБ России в Крыму пояснили, что открыли границу для теплохода Moryak сразу же, как только получили от него заявку.

Члены экипажа, в состав которого входят восемь граждан России, два гражданина Украины и один гражданин Сирии, сошли на берег

«Согласно поданной ранее заявке, в период с 2:00 до 4:00 16 ноября в отношении судна «Моряк» и экипажа благополучно осуществлен пограничный, таможенный и иные виды государственного контроля на въезд в Российскую Федерацию. Члены экипажа, в состав которого входят восемь граждан России, два гражданина Украины и один гражданин Сирии, сошли на берег», – цитирует российских пограничников «Крыминформ».

В ведомстве утверждают, что заявка на прибытие экипажа была подана вечером 15 ноября.

В погрануправлении ФСБ также обнародовали видео с борта теплохода, на котором видно, что запасов еды на борту действительно не осталось.

Сейчас Moryak, судя по данным Мarine Тraffic, находится в порту Керчи.

​Порты, которых нет, или как перехитрить санкции

Украинские общественники не не впервые замечают это судно у берегов Крыма. Оно перевозит грузы из Крыма в Турцию – через закрытые украинскими властями порты – и обратно, утверждает активистка Екатерина Яресько.

С начала года теплоход Moryak, по ее данным, совершил как минимум четыре таких рейса. Для сокрытия информации о посещении крымских портов судно заходит на рейд в российском порту «Кавказ», оформляет там «открытие границы» и другие документы, которые затем предъявляет турецким властям, поясняет Яресько.

Товары, попадающие в Крым через таможню оккупантов, являются контрабандными

«Порты Крыма являются закрытыми распоряжением Кабинета министров Украины, никаких судозаходов в них быть не может. Турецкие товары, попадающие на этом судне в Крым, проходящие через таможню оккупантов, являются контрабандными. Люди, которые этим занимаются, являются пособниками оккупационной власти», – говорит активистка.

По мнению Яресько, моряки теплохода Moryak пострадали в результате незаконного бизнеса его владельцев: «В данном случае все закономерно, этим и должно было закончится. Они построили незаконный бизнес и пострадали от этого. Это было ясно с самого начала и мне очень жаль людей, которые этого не осознают».

Владельца судна попытались выяснить в ITF, но это оказалось непросто. «Контракты моряков подписаны с мифической компанией Bexley Group, менеджер – украинская компания «Посейдон», коллективного договора на судне нет. В документах, полученных от капитана судна, указано, что все распоряжения отправляются двумя представителями судовладельца: господами Чистяковым и Монастырским», – говорит инспектор ITF Ольга Ананьина.

По ее словам, ITF и представители администрации флага Палау несколько дней пытаются связаться с судовладельцами, но они пока на запросы не отреагировали.