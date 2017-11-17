В Зимбабве произошел военный переворот – армия сместила с поста президента 93-летнего Роберта Мугабе, правившего страной аж с 1980 года. Обсуждая события в этой далекой африканской стране, пользователи соцсетей неожиданно часто вспоминают о Крыме.

Один из поводов – недавнее голосование в ООН за проект резолюции о нарушениях прав человека в Крыму. Зимбабве, как известно, проголосовало против принятия этого документа.

Многие вспоминают о «тесных» экономических и культурных контактах властей Зимбабве с назначенным Кремлем руководством Крыма.

Некоторые комментаторы проводят параллели между сегодняшними событиями в Зимбабве и событиями 2014 года в Крыму.

Участники обсуждения также гадают о том, как сложится дальнейшая судьба свергнутого Мугабе.